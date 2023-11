La marca más fiable de Disney, el Universo Cinematográfico Marvel (MCU), ha visto días mejores. 2023 ha sido uno de sus peores años, y algo tiene que cambiar, sobre todo después de "The Marvels", que demuestra que se ha llegado a un punto de inflexión.

PUBLICIDAD

La película más reciente de Marvel, The Marvels, habría sufrido el peor fin de semana de estreno en el cine de la historia del Universo Cinematográfico Marvel.

La película, dirigida por Nia DaCosta, es la secuela de Capitana Marvel de 2019 y una continuación de la miniserie de televisión Ms. Marvel.

Se estrenó con una recaudación estimada de 47 millones de dólares en la taquilla estadounidense para situarse como el peor arranque de la historia del Universo Cinematográfico Marvel. También fracasó en el extranjero, debutando con 63,3 millones de dólares para un comienzo global de 110 millones de dólares en comparación con los casi 190 millones de dólares de Capitana Marvel en 2019, y con un presupuesto de producción de 200 millones de dólares.

Hasta ahora, El increíble Hulk de 2008 ostentaba el récord de la apertura doméstica más baja de cualquier título del MCU con 55,4 millones de dólares (no ajustados a la inflación). La siguiente apertura más baja del MCU pertenecía a Marvel/Disney's Ant-Man, que comenzó con 57,2 millones de dólares a nivel doméstico en 2015.

David A. Gross, que dirige la consultora de cine Franchise Research Entertainment, lo calificó como "un colapso de taquilla de Marvel sin precedentes."

Una escena de la película. Disney - Marvel

La película número 33 del MCU, protagonizada por Brie Larson como Carol Danvers/Capitana Marvel, Teyonah Parris como Monica Rambeau/Photon e Iman Vellani como Kamala Khan/Ms. Marvel, ha dividido a la crítica. A pesar de que algunos anuncian el regreso de un divertido retozo de la serie en curso, las críticas no han sido buenas (62% en Rotten Tomatoes), como tampoco lo ha sido la reacción del público. Marvels es el tercer estreno del MCU que recibe una puntuación de "B" en CinemaScore, tras Eternals y Ant-Man and the Wasp: Quantamanía.

Y se lo merece. Su prometedora premisa sobre la formación de un equipo de tres superheroínas femeninas acaba convirtiéndose en un slog cósmico mal escrito y de mal gusto, carente de humor decente, emoción o cualquier interés significativo. En pocas palabras: es cualquier cosa menos maravillosa.

Es una lástima, ya que el proyecto es un lanzamiento excepcional de Marvel en muchos sentidos. Las Maravillas es el primer estreno del MCU dirigido por una mujer negra, y DaCosta es la directora más joven de una película del MCU (cumplió 34 años el 8 de noviembre). También fue la rara película de Marvel dirigida por tres mujeres.

Lamentablemente, es un nuevo punto bajo para el MCU y añade combustible a la creciente fatiga de superhéroes, que ha visto a los fans cansarse de un exceso de títulos, series de televisión de visionado obligatorio para seguir la pista de las narrativas nudosas, y una aparente falta de control de calidad en comparación con las más estrictas Fases Uno a Tres.

De hecho, la saga posterior a Infinity (de Iron Man, de 2008, a Spider-Man: Lejos de casa, de 2019) ha visto cómo la otrora imparable fábrica de superhéroes perdía público debido a la mediocre calidad de la producción. Tanto en términos de calidad como de cifras de taquilla, solo Spider-Man: Lejos de casa y Guardianes de la Galaxia Vol.3 han destacado en una lista de películas que, por lo demás, ha puesto a prueba la paciencia. Tampoco han ayudado las series de televisión de la Cuarta Fase, que han bajado de calidad desde los momentos álgidos de WandaVision (2021) y recientemente nos han regalado algunas de sus peores series, como She Hulk: Attorney At Law y Secret Invasion.

Brie Larson Disney - Marvel

Con las pantallas de cine y las plataformas de streaming cada vez más abarrotadas de películas y series de superhéroes, algunos analistas han detectado una nueva y mayor fatiga en el público. El propio Bob Iger, consejero delegado de Disney, ha hablado de una posible sobresaturación de Marvel y ha amenazado con reducir el número de películas.

Ya era hora, porque algo está cambiando para los superhéroes. Como la nefasta Ant-Man y la Avispa de este año :Quantumania, The Marvels debería ser una llamada de atención para que Disney y Marvel cambien las cosas. Y rápido. De lo contrario, el MCU no irá -citando al Capitán Marvel- "más alto, más lejos, más rápido". En su lugar, se estancará hasta el punto de la indiferencia.