En el invierno de 2023, hice muchas fotografías en un bosque cercano a mi casa en Hungría. Casi todas las semanas encontraba algo nuevo que fotografiar, y pasaba varios días explorando ideas y perfeccionando técnicas. La curiosidad y la amplitud de miras me llevaron a este tocón hueco de medio metro de diámetro. Coloqué con cuidado mi cámara GoPro 11 dentro del tronco y tomé unas cuantas fotos. Me sorprendieron los resultados. Sin embargo, al cabo de unos días, decidí que la composición mejoraría si incluía un animal en el encuadre. Así que volví al lugar y coloqué un girasol cerca del agujero, que los ratones y los pájaros no tardaron en encontrar.