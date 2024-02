Antes, una forma de mantener el contacto con los amigos de la universidad, la plataforma Franken tiene ahora muy poco parecido con el Facebook de antaño. ¿Puede seguir siendo culturalmente relevante?

¿Qué te ha pasado en los últimos 20 años? Quizá te has enamorado, te han roto el corazón, has cambiado de ciudad o incluso de país, has tenido un hijo o dos, has descubierto una nueva pasión, te has enfrentado a la depresión o has llorado a un ser querido. Durante todo este tiempo, a medida que has ido cambiando y "convirtiéndote", también lo ha hecho Facebook, actukalmente Meta.

La red social cumple ahora dos décadas. Y a pesar de su lento descenso hacia la irrelevancia cultural entre las generaciones más jóvenes, **sigue siendo la mayor red social del mundo.**Hoy cuenta con más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales, un tercio de la población mundial. Pero la edad de Facebook empieza a notarse y, como mucha gente que quizá conozcas, se ha desviado mucho de su objetivo original: reunir a la gente (gratis) y ayudar a los amigos a mantenerse en contacto.

Si navegas por Facebook hoy en día, encontrarás menos publicaciones de tus amigos de verdad y más anuncios patrocinados que te acosan para que compres cosas que has buscado una vez en Internet**, artículos de noticias falsas con miles de comentarios** de teóricos de la conspiración y viejos amigos de la familia que documentan todos los aspectos de sus vidas con fotografías borrosas y subtítulos horripilantes.

En la docena de años que llevo en Facebook, mi perfil ha pasado de ser una versión menos divertida de Myspace a un lugar donde exponer mis quejas cotidianas como estudiante universitario y publicar cientos de fotos horribles tomadas con una cámara de apuntar y disparar, a un páramo digital donde el último comentario en mi "Timeline" es un deseo de cumpleaños de hace tres años de un antiguo colega.

Desde entonces he hecho privada mi fecha de nacimiento, para evitar el estrés de tener que dar las gracias a docenas de semidesconocidos que aparecen como malas hierbas una vez al año. Y si no necesitara Facebook para mi trabajo, probablemente ya habría borrado mi perfil. Mientras el mío acumula polvo y Facebook celebra su 20 aniversario, me pregunto: ¿Puede la red social seguir afirmando que es culturalmente relevante?

Un fenómeno global

Facebook no fue, ni mucho menos, la primera red social, pero sí la primera en propagarse a través de fronteras y generaciones como un virus, cambiando la forma en que las personas interactúan entre sí, organizan movimientos sociales y consumen noticias. Con Twitter, se convirtió en un vehículo para el cambio social, suscitando conversaciones que desembocaron en movimientos como la Primavera Árabe, Occupy Wall Street y el atentado de 2023 contra el Congreso de Brasil.

Su fundador, Mark Zuckerberg, que creó Facebook cuando era un estudiante universitario de 19 años, se encontró de repente en el centro de un debate sobre los límites de la libertad de expresión, en medio de crecientes críticas por no hacer lo suficiente para combatir la desinformación y la incitación al odio.

Los organismos reguladores de EE.UU. y la UE siguen acosando a Zuckerberg por el problema de la desinformación, que proliferó en el sitio durante la pandemia del coronavirus. Según la nueva Ley de Servicios Digitales de la UE, Meta es responsable de vigilar y eliminar la desinformación y los contenidos ilegales en sus plataformas.

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, testifica en el Congreso de los Estados Unidos sobre el uso de los datos de Facebook para estimular a los votantes estadounidenses Alex Brandon/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

En cuanto a la misión de Facebook, Zuckerberg ha estirado las funcionalidades de la plataforma para mantener un modelo de negocio viable, priorizando los ingresos publicitarios y la recopilación de datos sobre la interacción genuina de los usuarios. En 2019, Zuckerberg cambió el eslogan de la plataforma de "es gratis y siempre lo será" a "Es rápido y fácil", allanando el camino para el nuevo modelo de suscripción de pago sin publicidad de Facebook. Dos años después, rebautizó la empresa matriz de Facebook con el nombre de "Meta", al tiempo que hacía una importante apuesta por la investigación metaversal.

También aumentó el contenido de vídeo en Facebook e Instagram (también una marca de Meta), añadió el mercado de Facebook, donde la gente puede comprar y vender artículos, y amplió las capacidades de mensajería con el desarrollo de Messenger y la adquisición de WhatsApp. La plataforma se parece muy poco al Facebook de antaño, ya que combina funciones de otras redes sociales populares como Reddit, TikTok, Twitter y Snapchat.

Una base de usuarios envejecida, un alcance cada vez más global

Puede que Facebook siga siendo la piedra angular de cualquier campaña de marketing en redes sociales, pero su base de usuarios está envejeciendo. Los millennials siguen prefiriendo la aplicación, aunque su número está disminuyendo: una encuesta realizada en 2022 reveló que el 69% de ellos prefiere utilizar Facebook a otras redes sociales, frente al 75% de 2021.

Las generaciones más jóvenes se sienten aún menos atraídas por Facebook: solo el 37 % de los usuarios de la Generación Z afirman ser activos en Facebook, frente al 65 % de los usuarios de la Generación Z que dicen estar en TikTok. Aunque se trata de un problema muy real para la empresa, y ha provocado declaraciones de que "Facebook está muerto", las últimas cifras de usuarios a principios de febrero sugieren cualquier cosa menos eso.

Cada día, 2.110 millones de personas se conectan a Facebook, lo que supone un aumento del 6% en un año. Pero tres cuartas partes de esos usuarios diarios están fuera de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, mientras Facebook pierde usuarios en Europa y ralentiza su crecimiento en EE.UU. y Canadá, gana decenas de millones de usuarios en todo el mundo. El mayor mercado para Facebook es la India, con 315 millones de usuarios.

Facebook se ha alejado cada vez más de las interacciones entre amigos hacia el contenido viral. Michael Dwyer/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

La forma en que la gente utiliza Facebook también está cambiando, adaptándose al nuevo algoritmo de la plataforma, que se centra más en el contenido viral que en las amistades. "En los dos últimos años se ha producido un cambio: la gente viene a Facebook más para entretenerse, descubrir algo nuevo o ver qué está pasando en el mundo", escribió Tom Alison, director de Facebook, en un comunicado de prensa el pasado mes de marzo, en el que anunciaba una nueva función de descubrimiento impulsada por inteligencia artificial.

"Antes, un amigo te invitaba a un grupo (de Facebook) o buscabas un grupo en función de una necesidad o un interés concreto", explicó Alison. "Gracias a la inteligencia artificial, ahora podemos mostrarte contenido muy relevante de grupos públicos en tu feed, sin que tengas que hacer ninguna búsqueda ni depender del boca a boca para descubrir un grupo". La visión de Alison sobre el futuro de Facebook, al parecer, no es la amistad. Al menos no con humanos.

El futuro de Facebook, por ahora, parece estar impulsado por algoritmos que te mostrarán más de lo que quieres ver. Una buena estrategia para conseguir que la gente permanezca en la plataforma, pero también un paso más hacia la división de los usuarios en cámaras de eco curadas y sesgos autoseleccionados. Probablemente, tardaremos menos de 20 años en ver los efectos de la nueva estrategia de Facebook basada en la inteligencia artificial sobre el comportamiento y las creencias de los usuarios. Pero ¿quién sabe dónde estará el mundo para entonces? O cuántos desengaños y triunfos viviremos mientras nuestros perfiles de Facebook siguen acumulando polvo en esas pestañas olvidadas del navegador que olvidamos cerrar.