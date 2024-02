Por Euronews

El mundo salvaje es 'mordisqueado' por el hombre, en detrimento de la diversidad de la flora y la fauna. Vincent Munier quiere mostrar la belleza de este planeta, ya sea en la otra punta del mundo, o cerca de casa.

Acercarse a la naturaleza es el credo del fotógrafo y cineasta Vincent Munier. El artista ha viajado a las regiones más remotas, desde los polos hasta el Tíbet, y ha fotografiado a multitud de animales salvajes de todo el planeta. Su nueva exposición en el Museo de las Confluencias de Lyon, en Francia, es una inmersión en los bosques cerca de los cuales creció, en el este de Francia...

"Estoy totalmente poseído por este encuentro, este deseo de poner a los animales en primer plano, en cierto modo. Un concepto que, al final, hemos dejado de lado. Lo que más me afecta, y me entristece, es hasta qué punto hemos avanzado en solitario. Se trata de: "el hombre es el hombre", y los animales son, en cierto modo, un espectáculo o un accesorio... pero no al mismo nivel. Una posición vertical que me molesta, enormemente, es esta posición hegemónica de nuestra especie sobre las demás", declara el fotógrafo y cineasta, Vincent Munier.

"Hace mucho tiempo, unos cuantos años ya, que no viajo... aunque normalmente forma parte de mi trabajo. Pero... intentar mostrar cómo se puede tener una emoción tan intensa ante un leopardo de las nieves, como tenerla ante un lince, un gato salvaje o incluso, a veces, un pequeño carbonero común... Hay cosas que parecen bastante ordinarias, pero cuando prestas atención, te tomas tu tiempo, y lo pones todo junto, la luz y todo lo demás... ¡Se vuelven extraordinarias!", añade Vincent Munier.

La exposición 'En Forêt' ('En el bosque'), podrá verse hasta finales del mes de abril de 2025 en el Museo de las Confluencias de la ciudad de Lyon.