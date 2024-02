La exposición Burtynsky explora el impacto de la humanidad en el mundo natural

Las fotografías, murales y vídeos impresionantes del artista fotográfico canadiense Edward Burtynsky incitan a reconsiderar nuestro legado en la Tierra y a buscar un futuro más sostenible.

PUBLICIDAD

En esta edición de CULT, el periodista de Euronews Damon Embling analiza la nueva exposición en la Galería Saatchi de Londres, que profundiza en el impacto del ser humano en nuestro planeta.

Burtynsky: Extraction/Abstraction es una retrospectiva con más de 90 fotografías de gran formato del artista fotográfico canadiense Edward Burtynsky, además de murales y una experiencia de realidad aumentada.

Las imágenes expuestas documentan la huella que ha dejado la humanidad en el mundo natural y las consecuencias medioambientales de la industria durante más de cuatro décadas.

Está dividida en cinco secciones principales: Abstracción, Agricultura, Extracción, Manufactura e Industria y Residuos.

Burtynsky explica que no se trata de un programa para «acusar», sino uno que trata de «arrojar luz» sobre el «otro mundo que debe estar ahí para que este mundo exista».

Una de las muestras, In the Wake of Progress, combina fotografías y vídeos de la larga carrera de Burtynsky. La experiencia de 22 minutos sumerge a los visitantes en la historia del impacto que ha tenido industria humana sobre la Tierra, incitándoles a reconsiderar y a buscar un porvenir más sostenible.

Las demás obras expuestas exploran cómo las marcas que ha dejado la industria pueden ser extrañamente hermosas. Entre ellas se incluye una imagen de Canadá que muestra desechos líquidos de color naranja procedentes de la extracción de níquel.

Burtynsky: Extraction/Abstraction estará expuesta en la Galería Saatchi hasta el 6 de mayo.