El tres veces ganador del Oscar y director de 'La lista de Schindler' ha hecho sus primeros comentarios sobre Gaza y denuncia el creciente antisemitismo.

"Los ecos de la historia son inconfundibles en nuestro clima actual". El legendario cineasta Steven Spielberg pronunció estas palabras en una ceremonia en honor de la USC Shoah Foundation, una organización sin ánimo de lucro fundada por él hace 30 años, que documenta entrevistas con supervivientes y testigos del Holocausto.

El director de 'La lista de Schindler', de 77 años, recibió el lunes el Medallón de la USC, la más alta distinción de la Universidad del Sur de California. Durante su discurso, destacó la importancia de frenar el aumento del antisemitismo y las opiniones extremistas en medio de la guerra entre Israel y Hamás que comenzó en octubre.

También se refirió a los jóvenes estudiantes que sufren prejuicios en los campus universitarios: "El 50% de los estudiantes dicen haber sufrido algún tipo de discriminación por ser judíos. Esto también ocurre junto a la discriminación antimusulmana, árabe y sij".

Abordando directamente el conflicto de Gaza, afirmó: "Me alarma cada vez más que podamos estar condenados a repetir la historia, a tener que luchar una vez más por el derecho mismo a ser judíos. Frente a la brutalidad y la persecución, siempre hemos sido un pueblo resistente y compasivo que entiende el poder de la empatía".

De izquierda a derecha: Joel Citron, presidente de la Universidad del Sur de California Carol Folt, Steven Spielberg, y la sobreviviente del Holocausto Celina Biniaz. Sarah Reingewirtz/The Orange County Register via AP

"Podemos enfurecernos contra los atroces actos cometidos por los terroristas del 7 de octubre y también condenar la matanza de mujeres y niños inocentes en Gaza", dijo Spielberg. "Esto nos convierte en una fuerza única para el bien en el mundo y es la razón por la que estamos hoy aquí para celebrar la labor de la Fundación Shoah, que es más crucial ahora que incluso en 1994".

Y continuó: "Es crucial tras la horrible masacre del 7 de octubre. Es crucial para detener la violencia política causada por la desinformación, las teorías de la conspiración y la ignorancia. Es crucial porque detener el aumento del antisemitismo y del odio de cualquier tipo es fundamental para la salud de nuestra república democrática y para el futuro de la democracia en todo el mundo civilizado".

Tómese su tiempo para leer su discurso completo, aquí abajo:

"Buenas tardes a todos. Me llena, como solía decir mi difunta madre Leah, estar hoy aquí con ustedes 30 años después de que se fundara la Fundación Shoah y 20 años después de que la Universidad del Sur de California se convirtiera en nuestro socio dedicado en esta empresa para celebrar lo que hemos conseguido y reflexionar sobre todo lo que esperamos conseguir todavía. Y estoy muy agradecida a la Presidenta (Carol) Folt por habernos reunido y por su liderazgo y apoyo inquebrantables. Les ruego que se unan a mí para agradecerle su compromiso constante con nuestra misión.

Durante muchos años he tenido la increíble suerte de pasar gran parte de mi vida profesional contando historias. Las historias son la base de la historia. Las historias pueden ser mágicas. Pueden ser inspiradoras, aterradoras... pueden ser inolvidables. Y ofrecen una instantánea de la humanidad en toda su belleza y su tragedia. Y son una de nuestras armas más poderosas en la lucha contra el antisemitismo y el odio racial y religioso. El Holocausto, o como lo llamaban mis padres "los grandes asesinatos", es una de las historias que escuché mientras crecía.

En casa de mis abuelos, en Cincinnati, Ohio, donde viví hasta los tres años, mi abuela, Jenny, enseñaba inglés a los supervivientes húngaros del Holocausto. Y durante estas clases, a menudo me sentaba a la mesa con ella. Fue allí donde aprendí a contar, no en la escuela, sino aprendiendo los números tatuados en los brazos de los supervivientes.

Un hombre se subió la manga y me enseñó cómo era el número cinco, cómo era el número tres. Me enseñó un siete. Y luego me dijo: '¿Quieres ver un truco? Esto es un nueve'. Pero cuando hago así, ahora es un seis. Es un nueve, ¿ves, Steve? Y es un seis'. Yo sólo tenía tres años, pero nunca lo he olvidado.

Años más tarde, cuando estaba en la escuela secundaria en California, yo era uno de un pequeño número de judíos en esa escuela. Y pude experimentar lo que era estar en el lado receptor del antisemitismo, tanto verbal como físicamente y a través de la exclusión silenciosa. Fue un duro recordatorio de que, aunque habían pasado décadas desde el Holocausto, la distancia entre la mesa de mi abuela y los pasillos de mi instituto no era muy grande. Y que la discriminación contra los judíos no era algo que empezara o terminara con la Segunda Guerra Mundial.

En los años previos y durante la producción de La lista de Schindler, sumergirme en la oscuridad del Holocausto era imperativo. Lo único que siempre rompía la oscuridad era cuando los supervivientes del Holocausto nos visitaban en Cracovia. Recuerdo que cada superviviente tenía una historia que contar. Pero también recuerdo que me dolía que sus historias no estuvieran documentadas como prueba de lo que se les había hecho a ellos y a todos los judíos de Europa.

Si nos atrevíamos a compartir estas historias ante las cámaras, se preservaría un registro permanente para las familias, para la historia, para la educación y para todas las generaciones futuras. Esta fue mi misión. Este se convirtió en nuestro trabajo y en la Fundación Shoah. Y aquí estamos 30 años después, todavía decididos a dar a esas voces todas las oportunidades para ser escuchadas. Estos 56.000 testimonios que hemos grabado tienen un valor incalculable para enseñar a las nuevas generaciones lo que los supervivientes han entonado durante 80 años. Nunca más. Nunca más. Nunca más.

Al escucharlos, los ecos de la historia son inconfundibles en nuestro clima actual. El auge de las opiniones extremistas ha creado un entorno peligroso y una intolerancia radical que conduce a una sociedad que ya no celebra las diferencias, sino que conspira para demonizar a los que son diferentes hasta el punto de crear al otro.

La idea del otro es una idea que envenena el discurso y crea una cuña peligrosa en todas nuestras comunidades. La idea del otro racionaliza los prejuicios. Fomenta la negación deliberada y la distorsión de la realidad para imponer ideas preconcebidas. El otro es el combustible que alimenta el extremismo y el antiliberalismo. Y vemos cada día cómo se utiliza la maquinaria del extremismo en los campus universitarios, donde ahora el 50% de los estudiantes dicen haber sufrido algún tipo de discriminación por ser judíos. Esto ocurre también junto a la discriminación contra musulmanes, árabes y sijs. La creación del otro y la deshumanización de cualquier grupo por sus diferencias son los fundamentos del fascismo. Es un viejo libro de jugadas que se ha desempolvado y que hoy se difunde ampliamente. Quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.

Y cada vez me alarma más la posibilidad de que estemos condenados a repetir la historia, a tener que luchar una vez más por el derecho mismo a ser judíos. Frente a la brutalidad y la persecución, siempre hemos sido un pueblo resistente y compasivo que comprende el poder de la empatía.

Podemos rabiar contra los atroces actos cometidos por el terrorista del 7 de octubre y también condenar la matanza de mujeres y niños inocentes en Gaza. Esto nos convierte en una fuerza única para el bien en el mundo y es la razón por la que estamos hoy aquí para celebrar la labor de la Fundación Shoah, que es más crucial ahora que en 1994.

Es crucial tras la horrible masacre del 7 de octubre. Es crucial para detener la violencia política causada por la desinformación, las teorías de la conspiración y la ignorancia. Es crucial porque detener el aumento del antisemitismo y del odio de cualquier tipo es fundamental para la salud de nuestra república democrática y para el futuro de la democracia en todo el mundo civilizado.

Esto me lleva de nuevo a nuestra celebración de los 30 años de captura de historias que este mundo nunca debe olvidar. Estos 56.000 testimonios que hemos grabado son una base sobre la que se pueden construir puentes, y nosotros, aquí en la USC Shoah Foundation, estamos construyendo esos puentes.

Hace unos meses, en una reunión de supervivientes, una mujer de 82 años llamada Hana Rychik compartió lo que sé que muchos de nosotros deseamos: que los que actualmente son rehenes en Gaza estén a salvo y tengan la esperanza de volver a casa. Luego añadió algo que sé que significa algo para todos los presentes: "Necesitamos paz. Paz y comprensión. Debemos respetarnos los unos a los otros".

Quiero que las generaciones futuras escuchen la historia de Hana cuando se sienten a la mesa de la cocina de sus abuelos, como hice yo hace tantos años, porque quiero que escuchen las historias de coraje del pasado que la Fundación Shoah seguirá registrando. También quiero que sepan que hemos luchado contra la repetición de la historia celebrando la supervivencia y la vitalidad judías. Quiero que sepan que creemos en un mundo justo para todos y que siempre abrazaremos el eterno deseo de Hana de paz, comprensión y dignidad humana.

Cuando su deseo se haga realidad, podremos vivir en un mundo en el que nuestras libertades esenciales sean comunes a todos los países, pueblos y religiones. Y esa será la historia más alegre jamás contada".