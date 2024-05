El escritor de 'La trilogía de Nueva York' y 'Leviatán' murió a causa de complicaciones de un cáncer de pulmón. Sus libros se han traducido a más de 40 idiomas.

PUBLICIDAD

Paul Auster, el prolífico autor estadounidense cuyas obras incluyen 'La trilogía de Nueva York', murió a los 77 años por complicaciones de un cáncer de pulmón. Auster murió en su casa de Brooklyn, Nueva York, según el 'New York Times', citando a un amigo del novelista.

El diagnóstico de cáncer de Auster fue anunciado por primera vez el año pasado por su esposa y también autora Siri Hustvedt.

Nacido en la vecina Nueva Jersey, Auster se convirtió en un icono literario en Nueva York durante la década de 1980 con obras como 'La trilogía de Nueva York', que le dio un giro filosófico al género policial.

Sus otras obras importantes incluyen 'Moon Palace' (1989), 'The Book of Illusions' (2002) y 'The Brooklyn Follies' (2005).

También fue guionista y escribió guiones para varias películas, entre ellas 'Lulu on the Bridge' (1998) _y '_The Inner Life of Martin Frost' (2007). Sin embargo, fue el guion de la película 'Smoke' de 1995, que retrataba a las almas perdidas que frecuentan una tabaquería de Brooklyn, el que obtuvo más elogios. La película ganó el Oso de Plata en la 45ª edición del Festival de Cine de Berlín, así como el Independent Spirit Award al mejor primer guion.

Las novelas posmodernas y a menudo existencialistas de Auster, cuyos temas suelen girar en torno a la pérdida en todas sus variantes, se han traducido a más de 40 idiomas. Son muy populares en Europa.

Ganó el premio extranjero de los Médicis por 'Leviatán' en 1993 y es un escritor venerado en Francia, país al que consideraba su "segundo hogar".

Su último libro fue 'Baumgartner', publicado el año pasado, una tierna meditación sobre la memoria y la pérdida, que narra la vida de un profesor de filosofía que pronto se jubilará y lamentó la pérdida de su esposa.