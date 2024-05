El grave incidente se produce en medio de una acalorada disputa rapera entre Drake y Kendrick Lamar, que se ha saldado con el intercambio de raps y calumnias públicas entre ambos raperos.

PUBLICIDAD

La policía investiga un tiroteo frente a la mansión del rapero Drake en Toronto que ha dejado a un guardia de seguridad "gravemente herido".

Las autoridades no confirmaron si Drake, nombre artístico de Aubrey Graham, estaba en casa en el momento del tiroteo que se produjo sobre las 2 de la madrugada del martes en el barrio de Bridle Path, uno de los más caros de Toronto.

La Policía de Toronto investiga un tiroteo frente a la mansión del rapero Drake en el barrio Bridle Path, el martes 7 de mayo de 2024. Foto: Nathan Denette/AP

El inspector de Policía Paul Krawczyk dijo que se había recuperado el vídeo del tiroteo y que el guardia que resultó herido, sigue hospitalizado.

Al parecer, el presunto agresor fue visto abandonando la zona en un vehículo. Testigos declararon a los medios de comunicación canadienses que el guardia de seguridad había sufrido varias heridas de bala, una de ellas en el pecho.

Drake a la izquierda y Kendrick Lamar Foto: AP Photo

En las últimas semanas, Drake se ha enfrentado a Kendrick Lamar en un duelo de rap, en el que cada uno de los artistas ha lanzado canciones en las que ataca al otro. En el último tema de Lamar, Not Like Us, aparece una imagen por satélite de la megamansión de Drake.

Es la misma propiedad que fue acordonada con cinta policial tras el tiroteo del martes. Lamar es el primer rapero que obtiene un premio Pulitzer en la categoría de música.

Raps envenenados

En la canción, Lamar alega que Drake ha estado involucrado con mujeres menores de edad, y la imagen que la acompaña sugiere que alberga a múltiples delincuentes sexuales bajo su techo. El rapero de Toronto ha contestado al estilo Pimpinela con otro tema posterior The Heart Part 6.

Cuando se le preguntó a Krawczyk si la disputa había influido en el tiroteo, dijo que, aunque los investigadores estaban al tanto, era demasiado pronto para hablar de la causa.