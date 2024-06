La agencia de publicidad Saatchi & Saatchi ha desarrollado una nueva y picante campaña para motivar a los jóvenes a votar en las próximas elecciones generales del Reino Unido.

Puede decirse que el sexo es un acto profundamente político. Con quién nos acostamos y cómo lo hacemos son cuestiones políticas. Pero, ¿puede la propia política ser sexy? Pues bien, a medida que se acercan las elecciones generales de Reino Unido, la agencia de publicidad Saatchi & Saatchi ha diseñado una nueva campaña maravillosamente promiscua para que los jóvenes acudan a las urnas y se inscriban antes del 18 de junio. ¿Su atrevida propuesta? Votar te hace más sexy.

Según un nuevo estudio encargado exclusivamente para la campaña, el 40% de los jóvenes de 18 a 24 años perciben a los votantes habituales como más atractivos. Además, más de la mitad de los encuestados asocia el voto con una mayor inteligencia, y más de un tercio cree que los votantes son más dignos de confianza.

La investigación no se detuvo ahí. También se analizaron los comportamientos de los votantes frente a los no votantes. Al parecer, el 20% de la gente cree que los no votantes son más propensos a ser groseros con los camareros, y el 21% piensa que son de los que dominan la primera cita y sólo hablan de sí mismos.

Diseños que son parte de la campaña 'Votar es jodidamente sexy'. Credit: Saatchi & Saatchi

La campaña surge en respuesta a una estadística flagrante: que aproximadamente la mitad de los jóvenes de 18 a 34 años votaron en las elecciones generales de 2019, en comparación con casi el 80% de los mayores de 65 años.

Titulada 'Votar es jodidamente sexy', la iniciativa integra ingeniosamente elementos de la cultura de las citas línea. Reimagina la marca de verificación 'X' de votación como un símbolo de atracción, coqueteando con gráficos juguetones que presentan imágenes pixeladas y emojis sugerentes, como la siempre popular berenjena.

Los diseños también incluyen eslóganes descarados como 'Ser sondeado', 'Háblame de participación' y 'Mayor de 18 por una razón'. "Encontrar el mensaje adecuado, en el momento oportuno, para influir en un cambio real de comportamiento es cuando la publicidad es más poderosa", afirma Franki Goodwin, de Saatchi & Saatchi.

"Ha sido sumamente interesante minar la cultura de las citas y de internet para encontrar una contrapartida en el mundo real a que los jóvenes se dediquen a la política, un lugar que a menudo puede parecer el menos atractivo y juvenil del planeta, y eso no es bueno para nadie".

No le falta razón. Como dice el viejo refrán, el sexo vende. Así que no dejes de inscribirte en el censo electoral, haz oír tu voz y, quién sabe, quizá encuentres a tu media naranja.