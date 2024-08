Una estrella se perfila como la favorita para seguir los pasos de Adele, Sam Smith y Billie Eilish.

Mientras se sigue especulando sobre quién podría ser el próximo actor que encarne a James Bond -con Aaron Taylor-Johnson como claro favorito -, los fans se preguntan quién podría interpretar la próxima canción principal de Bond.

El codiciado tema ha sido interpretado por artistas de la talla de Shirley Bassey, Sir Paul McCartney, Tina Turner y, más recientemente, Adele, Sam Smith y Billie Eilish, que han ganado varios premios. Los tres últimos se llevaron el Oscar a la mejor canción original por 'Skyfall', 'Writing's on the wall' y 'No time to die', respectivamente.

Para la 26ª aventura del icónico espía, tras 'No time to die' en 2021, ahora ha surgido una favorita musical: Dua Lipa.

La cantante británico-kosovar, autora de éxitos como 'New rules', 'Levitating' y 'Houdini', fue recientemente cabeza de cartel en el festival de Glastonbury y es actualmente la favorita de las casas de apuestas con una cuota del 40% de probabilidad.

Dua Lipa. Scott A Garfitt/Invision/AP

La joven de 28 años también ha actuado últimamente, con pequeños papeles en 'Barbie' y 'Argylle'.

Pisando los talones a Dua Lipa hay algunas caras conocidas, como la estrella de las listas de éxitos de este verano, Sabrina Carpenter (con el 50% en las apuestas), Lady Gaga, Taylor Swift y Ed Sheeran.

Otros nombres que han sonado con fuerza son SZA, Elton John, RAYE y Céline Dion, que recientemente actuó por primera vez desde que le diagnosticaron el 'síndrome de la persona rígida' en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

La célebre cantante canadiense ha tenido varios créditos de canciones de películas a su nombre, con 'My heart will go on' para la oscarizada 'Titanic', y 'Ashes' para 'Deadpool 2' en 2018.

Todavía no hay detalles confirmados sobre la próxima película de Bond, aunque recientemente se reveló que Lana del Rey había escrito una de sus canciones anteriores para una película de 007 y que fue rechazada.

¿Qué te parece la idea de que Dua Lipa grabe la próxima canción de Bond? A nosotros nos entusiasma la idea, aunque esperamos que Dion y RAYE reciban algo de amor (muy merecido).