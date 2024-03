¿Quién bate récords este año? ¿Qué duración tienen las películas? ¿Y por qué la ceremonia de los Oscar de este año representa un progreso lento pero seguro? Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre la 96ª edición de los Premios de la Academia.

Como ya sabrá por nuestra amplia cobertura de los Oscar, los premios de la Academia se celebran este fin de semana. Tendrás que esperar un poco más para conocer nuestras predicciones para la 96ª ceremonia de este año, y cuántos trofeos creemos que ganará 'Oppenheimer' de sus 13 nominaciones.

Mientras tanto, aquí tienes los datos de los Oscar que debes conocer para la edición de este año, las preciosas trivialidades que te ayudarán a brillar este domingo en caso de que seas el anfitrión de una fiesta de los Oscar. Lamentablemente, cubriremos la gala en directo, así que no tendremos tiempo de regodearnos con los cócteles. Pero alguien debería hacerlo.

Esto es lo que necesitas saber.

Las películas son cada vez más largas...

Martin Scorsese en la Berlinale de 2024. David Mouriquand

Este año, la duración media de una nominada a Mejor película es de 138 minutos. La más corta es La 'zona de interés', con 105 minutos; la más larga es 'Los asesinos de la flor de la luna', con la friolera de 206 minutos.

Si Hitchcock tenía razón al decir que la duración de una película debe estar directamente relacionada con la resistencia de la vejiga humana, entonces la cosecha de este año no tiene absolutamente ninguna consideración por tu vesica urinaria.

Ho ho ho-ldovers

Paul Giamati de 'The Holdovers' Jordan Strauss/Invision/AP

'The Holdovers' es técnicamente la primera película navideña nominada a Mejor película desde 'Milagro en la calle 34, de 1948' y 'Grinches'.

El plástico es fantástico

Greta Gerwig Joel C Ryan/Invision/AP

Puede que 'Barbie' se haya quedado fuera de algunas nominaciones, entre ellas las de mejor directora y mejor actriz, pero lo que muchos fanáticos han olvidado es que la directora Greta Gerwig se ha convertido en la primera directora de la historia en tener sus tres primeros largometrajes nominados en la categoría de mejor película, con Barbie siguiendo a 'Lady Bird' y 'Mujercitas'.

En la categoría de Mejor dirección, la francesa Justine Triet ('Anatomía de una caída') se ha convertido en la novena mujer nominada de la historia. La primera fue Lina Wertmüller por 'Siete bellezas' (1977). Después llegaron Jane Campion por 'El piano' (1994), Sofia Coppola con 'Lost in Translation' (2003), Kathryn Bigelow con 'The Hurt Locker' (2010), Greta Gerwig con 'Lady Bird' (2017), Emerald Fennell con 'Promising Young Woman' (2020), Chloé Zhao con 'Nomadland' (2021) y Jane Campion de nuevo con 'The Power of the Dog' (2022).

Como recordatorio, sólo tres mujeres han sido galardonadas con el Oscar a la Mejor dirección: Bigelow, Zhao y Campion.

Un progreso lento... Pero seguro

Justine Triet en los premios César este año. Aurelien Morissard/AP

Este año es la primera vez que el palmarés de la Mejor película cuenta con tres cintas dirigidas por mujeres: 'Barbie', 'Anatomía de una caída' y 'Las vidas pasadas' de Celine Song. Una primicia histórica en la historia de los Oscar.

Por otra parte, cuatro de los diez guiones nominados han sido escritos o coescritos por mujeres: 'Anatomía de una caída' (Justine Triet, coescrita con su compañero Arthur Harari), 'Barbie' (Greta Gerwig, coescrita con su compañero Noah Baumbach), 'May December' (Samy Burch) y 'Vidas pasadas '(Celine Song). Se trata del mayor número de guionistas femeninas representadas en las dos categorías en un solo año.

Más avances

Lily Gladstone Jordan Strauss/Invision/AP

Jeffrey Wright y Sterling K. Brown recibieron sus primeras nominaciones al Oscar por 'American Fiction'. Con ello, han marcado un hito al ser la primera vez que un actor principal y un secundario negros han sido nominados por la misma película.

Hablando de representación, la estrella de 'Los asesinos de la luna flor', Lily Gladstone, hace historia como la primera mujer nativa americana nominada a Mejor actriz. Gladstone es miembro de la nación de los Pies Negros, y parece probable que gane...

Más progresos

Colman Domingo Jordan Strauss/Invision/AP

Las nominaciones de Colman Domingo (Rustin) y Jodie Foster (Nyad) en las categorías de Mejor actor y Mejor actriz de reparto, respectivamente, marcan la primera vez en el mismo año que dos actores queer han sido candidatos por interpretar a personajes LGBTQ+.

Glückwunsch

Sandra Hüller Vianney Le Caer/Invision/AP

Sandra Hüller, actriz principal en 'Anatomía de una caída' y actriz secundaria en 'La zona de interés', es la primera actriz nacida en Alemania que consigue una nominación (Mejor actriz) en 86 años. Por si se lo pregunta, la última fue Luise Rainer por La buena tierra en 1938.

La hemos entrevistado y es encantadora. Cruzaremos los dedos...

Las cejas ganan a la barba

Martin Scorsese en la Berlinale de este año. David Mouriquand

'Los asesinos de la luna flor' se convierte en la décima película dirigida por Martin Scorsese que consigue una nominación a la Mejor película. (Las nueve anteriores fueron 'Taxi Driver', 'Toro salvaje', 'Goodfella's, 'Gangs of New York', 'El aviador', 'Infiltrados', 'Hugo', 'El lobo de Wall Street' y 'The Irishman').

Además, Scorsese consiguió su décima nominación como mejor director, lo que significa que no sólo se convierte en la persona de más edad nominada al premio al mejor director, con 81 años, sino que también supera a Steven Spielberg como cineasta vivo con más nominaciones al premio al mejor director.

En caso de que se lo pregunten, William Wyler ('Vacaciones en Roma' y 'Ben Hur') sigue ostentando el récord con 12 nominaciones. Sin embargo, Marty sólo se llevó a casa el premio a la dirección una vez, por su película 'Infiltrados', y Steve lo ha ganado dos veces ('La lista de Schindler' y 'Salvar al soldado Ryan').

Toro viejo

Robert De Niro Vianney Le Caer/Invision/AP

Hablando de 'Asesinos de la luna', Robert De Niro está nominado a Mejor actor de reparto, y establece un nuevo récord de mayor tiempo entre la primera y la última nominación al Oscar de un actor, superando los 48 años de Katherine Hepburn.

De hecho, su reconocimiento en 2024 llega 49 años después de que fuera nominado por primera vez por su interpretación en 'El Padrino Parte II' (que ganó) en 1975. De Niro bate el récord de Hepburn, que estuvo 48 años entre su primera nominación por 'Morning Glory' en 1938 y su última por 'On Golden Pond' en 1982.

La persona viva más nominada ataca de nuevo...

El compositor John Williams, a la izquierda, y el director Steven Spielberg posan juntos en el 2016. Chris Pizzello/Invision/AP

El compositor John Williams, de 92 años, obtuvo este año su 54ª nominación por 'Indiana Jones y el dial del destino'. Sí, eso significa que la peor película de la saga puede llamarse ahora "película nominada al Oscar Indiana Jones y el dial del destino". Y Todos somos extraños no consiguió nada... Algo ha ido mal en alguna parte.

Aún así, esta 54ª nominación significa que está a sólo cinco nominaciones del récord de Walt Disney de 59 nominaciones en su carrera. Williams mantiene su récord como compositor con más nominaciones al Oscar de todos los tiempos, y sigue siendo la persona viva con más nominaciones.

En el otro extremo del espectro de edad...

Billie Eilish Jordan Strauss/Invision/AP

Si Billie Eilish y Finneas ganan el premio a la mejor canción por 'What Was I Made For?' ('¿Para qué estaba hecha?', de Barbie, los hermanos de 22 y 26 años se convertirán en los ganadores más jóvenes de la historia. Anteriormente, en 2022, se llevaron el premio por su *himno de James Bond,***'**No Time to Die' ('Sin tiempo para morir').

Bradley...

Bradley Cooper Richard Shotwell/Invision/AP

Bradly Cooper es la quinta persona viva más con más nominaciones. Ha sido nominado 12 veces, pero nunca ha ganado. Con toda probabilidad, tampoco lo hará este año, ya que es probable que 'Maestro' no gane el premio a la Mejor película, al Mejor actor o al Mejor guión original este año.

Se une al técnico de sonido Greg P. Russell (16 nominaciones), al compositor Thomas Newman (15), a la compositora Diane Warren (15) y al supervisor de efectos especiales Daniel Sudick (13).

Oh Thelma...

Thelma Schoonmaker en la Berlinale este año. AP Photo/Markus Schreiber

Thelma Schoonmaker, tres veces ganadora del Oscar, ha conseguido su novena nominación, todo un récord, por el montaje de su película 'Killers of the Flower Moon' ('Asesinos de la luna') . La legendaria montadora lleva trabajando con Scorsese desde 1967 y, con esta nominación, adelanta a Michael Kahn, colaborador habitual de Steven Spielberg, que cuenta con ocho nominaciones en la categoría de montaje.

Largometraje internacional / Dobles a la mejor película

Jonathan Glazer Chris Pizzello/Invision/AP

'La zona de interés', de Jonathan Glazer, está nominada este año tanto en la categoría de Mejor película como en la de Mejor largometraje Internacional, como película de habla no inglesa.

Esto viene ocurriendo cada vez más a lo largo de los años: 'La vida es bella' (1998); 'Crouching Tiger', 'Hidden Dragon' (2000); 'Amour' (2012); 'Roma' (2018); 'Parasite' (2019); 'Drive My Car' (2021); y 'Sin novedad en el frente occidental' (2022). ¿La primera en conseguirlo? Z en 1969.

Si Francia hubiera tenido el acierto de elegir 'Anatomía de una caída' en lugar de (la no menos excelente) 'El sabor de las cosas', se podría haber añadido otro nombre a esta lista...

Los Oscar de este año se celebran el domingo 10 de marzo. Esté atento a 'Euronews Cultura' para las noticias, actualizaciones y la cobertura en directo de este fin de semana.