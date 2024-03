De 'El discurso del rey' a 'Todo a la vez en todas partes", Euronews Culture clasifica todas las películas ganadoras del Óscar a la mejor película desde 2010. Qué lugar ocupará 'Oppenheimer' si gana el Óscar el domingo?

Este fin de semana se celebra la 96ª edición de los Premios de la Academia y, nos guste o no, ese trofeo de dos kilos y medio bañado en oro a la Mejor Película sigue siendo el mayor galardón de la temporada de premios de cada año.

El Óscar a la mejor película es una distinción que consolida el lugar de una película en la historia, y aunque es fácil cuestionar a la Academia por sus galardonados, poner estos premios en contexto sigue siendo un ejercicio interesante, concretamente para determinar cómo han resistido las películas el paso del tiempo. Y cómo sólo unas pocas merecían realmente el premio.

Tendrá que estar atento a nuestras predicciones para 2024, pero suponemos que Oppenheimer añadirá su nombre a esta lista, ya que la epopeya de Christopher Nolan es la favorita por encima de Poor Things, Anatomía de una caída, Vidas pasadas (nuestra película favorita del año pasado) y La zona de interés (nuestra película favorita de 2024 hasta ahora).

Mientras tanto, Euronews Culture repasa las películas ganadoras del premio a la mejor película desde 2010 y las clasifica desde "¿WTF Academia?" hasta "OMG realmente acertaron".

No hay premios por adivinar qué película encabeza esta lista.

13) Green Book (2019)

Total de óscares ganados: 3 - Mejor película, Mejor actor de reparto (Mahershala Ali), Mejor guion original.

Green Book es sin duda la ganadora a Mejor Película más indigna desde 2010. Aunque no es una película terrible en sí misma, sigue siendo una mirada superficial a la raza en Estados Unidos. Peor aún, ganó dos años después de Moonlight, que logró tratar muchos temas similares sin apoyarse en tropos anticuados de "negros mágicos" o reducir infantilmente su mensaje central a "el racismo es malo".

Green Book supuso un paso atrás en la forma en que esta película anodina menospreciaba la historia del racismo en Estados Unidos. Sus credenciales para sentirse bien no son el problema, como tampoco lo es la actuación de Mahershala Ali, pero la enfermiza actualización de Peter Farrelly de la buddy movie interracial / Driving Miss Daisy fue tan sutil como una motosierra en la cara. Aun así, ¿qué se podía esperar del director de Shallow Hal?

Los votantes de los Óscar sólo querían premiar una película que les hiciera sentirse bien consigo mismos, como "el racismo se ha solucionado y nosotros hemos ayudado", como ocurrió con Crash en 2006.

Aunque la Academia ha tomado medidas para diversificar a sus votantes, la 91ª edición de los Óscar fue una ceremonia que honró la diversidad (mejor actriz de reparto para Regina King, mejor actor de reparto para Mahershala Ali, mejor director para Alfonso Cuarón...), pero eligió la película equivocada para el máximo galardón.

Qué debería haber ganado: Casi todas las nominadas ese año lo merecían más, especialmente Ha nacido una estrella, La favorita y Roma. Diablos, incluso Black Panther o BlacKkKlansman de Spike Lee podrían haber ganado por retratar temas raciales de forma más compleja. Elija usted. Excepto Vice y Bohemian Rhapsody.

12) El discurso del rey (2011)

Total de óscares ganados: 4 - Mejor película, Mejor director (Tom Hooper), Mejor actor (Colin Firth), Mejor guion original.

Seamos realistas: Tom Hooper, el director de Los miserables, La chica danesa y Cats, sólo ha hecho una buena película. Y no es ninguna de ellas. Tampoco es El discurso del rey. Tendríamos que remontarnos al drama futbolístico de 2009 The Damned United para encontrar su mejor trabajo.

Y, sin embargo, ganó por El discurso del rey, que no es una mala película en sí, sino un melodrama muy soso, inspirador y hecho a medida para los Óscar.

¿Biopic? Sí. ¿Realeza? Sí. ¿Guerra inminente? Comprobado. ¿La fusión reductiva de un problema personal con el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial y la nación que también encuentra su voz? Comprobado. La lista continúa con esta insulsa historia de cómo el rey Jorge VI superó un tartamudeo incapacitante para pronunciar un discurso que enviaría a innumerables hombres a la muerte. Hurra.

Y piénselo: ¿cuándo fue la última vez que volvió a ver El discurso del rey? ¿Y qué hay de sus compañeras nominadas Inception, Toy Story 3, Black Swan y The Social Network? Caso cerrado.

Debería haber ganado: La red social

11) The Artist (2012)

Total óscares ganados: 5 - Mejor Película, Mejor Director (Michel Hazanavicius), Mejor Actor (Jean Dujardin), Mejor Música Original, Mejor Diseño de Vestuario.

Dale a Hollywood una película sobre el poder del cine y puedes estar seguro de que las nominaciones a los Óscar están casi garantizadas.

El cineasta francés Michel Hazanavicius lo confirmó con The Artist, un homenaje a la época del cine mudo rodado en un precioso monocromo que se llevó a casa cinco Óscar por sus problemas. Se trata de una película dulce pero muy ligera, con encanto de sobra y que nos presentó al perro Uggie. Algo es algo.

Más allá de eso, se ha desvanecido con el tiempo. Su victoria sólo tiene sentido cuando se ve el resto de las candidatas a Mejor Película de ese año: Los descendientes, The Help, Hugo, Midnight in Paris, Moneyball, Extremely Loud & Incredibly Close y War Horse. En pocas palabras, fue la mejor de un grupo muy mediocre. Excepto cuando recuerdas que El árbol de la vida, de Terrence Malick, también estaba nominada, y entonces maldices a los votantes de la Academia por ser unos flanes catastróficos sin gusto.

Qué debería haber ganado: El árbol de la vida

10) CODA (2022)

Total de óscares ganados: 3 - Mejor película, Mejor actor de reparto (Troy Kotsur), Mejor guion adaptado.

CODA es una tierna película de Sundance que desafió los pronósticos y se convirtió en la primera película ganadora del premio a la mejor película estrenada por streaming (Apple TV+).

Sin embargo, más allá de este dato, lo más probable es que si aún no has visto la película de Sian Heder, basada en la película franco-belga de 2014 La Famille Bélier, probablemente no lo hagas. Probablemente no recuerdes que ganó el premio a la Mejor Película hace dos años. Eso es porque ya se ha desvanecido en la oscuridad.

Es una pena, porque es schmaltz, pero schmaltz sincero.

Lo que debería haber ganado:Conduce mi coche o El poder del perro.

9) Spotlight (2016)

Total de óscares ganados: 2 - Mejor Película, Mejor Guion Original.

La película de Tom McCarthy es un guiño al periodismo de investigación y a la determinación periodística, que intenta resarcirse de que Todos los hombres del presidente no ganara el Óscar en 1977.

Es informativa y, en ocasiones, apasionante, y aborda de forma encomiable los abusos sexuales sistemáticos a menores por parte de la Iglesia católica, además de profundizar en temas como la culpabilidad masiva y la fractura de las comunidades.

No obstante, flaquea si se tiene en cuenta la cantidad de exposiciones de tipo Sorkinesco y su inclinación por los segmentos de los Óscar (por ejemplo, las escenas de Mark Ruffalo). Pero, por encima de todo, era la elección segura.

¿Hubiera sido genial que la Academia se desviara de la fórmula y eligiera a la nominada a Mejor Película Mad Max : Fury Road, una de las películas de acción más audaces y descaradas del siglo XXI?

Lo que debería haber ganado: Mad Max : Fury Road

8) Argo (2013)

Total de óscares ganados: 3 - Mejor película, Mejor guion original, Mejor montaje.

Argo lo tiene difícil.

Sí, exagera los hechos y emborrona muchos detalles de la vida real, pero todo en favor de crear un thriller de suspense, más extraño que la ficción, bien actuado y que nunca aburre. Una vez que has aceptado que no se preocupa demasiado por la veracidad, sino que simplemente busca pegarte a la butaca con una fantasía de política exterior estadounidense que se convierte en otra película de "éste es el poder del cine", entonces puedes aceptarla como tal.

El tono no siempre encaja, y algunos momentos son cuestionables: la historia de Irán del siglo XX reducida a storyboards al principio levanta algunas cejas. Pero, al fin y al cabo, ¿no te ha entretenido? Argo es un recordatorio desechable pero autoconsciente de una época en la que Ben Affleck estaba teniendo un renacimiento en Hollywood... Y... Y... Argofuckyourself.

Sin embargo, a pesar de toda la defensa de Argo, no hay escapatoria al hecho de que Lincoln de Spielberg, Beasts of the Southern Wild de Benh Zeitlin, Amour de Michael Haneke o Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow habrían sido ganadores más dignos.

Debería haber ganado: Zero Dark Thirty

7) Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia) (2015)

Total de óscares ganados: 4 - Mejor película, Mejor director (Alejandro G. Iñárritu), Mejor guion original, Mejor fotografía.

Esta es otra de las películas que tiene muchos detractores, pero aún así hay mucho que admirar de la ambiciosa pero completamente santurrona película de un solo plano de Alejandro González Iñárritu, que narra cómo un actor de Hollywood acabado intenta montar una obra de Broadway como vehículo de regreso.

Birdman no era exactamente tan emocionalmente expansiva como la también nominada Boyhood y no ofrecía las emociones de Whiplash. Tampoco era tan brillante como The Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson. Eso sí, sus continuas tomas tenían momentos de brío y Edward Norton no había estado tan divertido en años.

Debería haber ganado: The Grand Budapest Hotel

6) Nomadland (2021)

Total de óscares ganados: 3 - Mejor película, Mejor director (Chloé Zhao), Mejor actriz (Frances McDormand).

Antes de su tercer largometraje, la guionista y directora Chloé Zhao se había hecho un nombre creando retratos empáticos y líricos a pequeña escala de la vida en los márgenes de la sociedad estadounidense. Tras Songs My Brothers Taught Me y The Rider, Nomadland también abordaba las promesas fallidas del sueño americano, y fue la que la catapultó a la gloria de los Óscar.

La dirección de Zhao, que a veces recuerda a la de Kelly Reichardt, demostró cómo hacer que el público se preocupara por todos los protagonistas, y las implicaciones políticas y sociales en las que profundizó nunca resultaron didácticas. Si a esto le añadimos la arrolladora fotografía de Joshua James Richards y la emotiva partitura de Ludovico Einaudi, tenemos una de las mejores películas de 2020.

Nomadland fue también una de las ganadoras de los Óscar más izquierdistas (hasta que llegó Todo a la vez en todas partes ), ya que era lo más alejado que se puede estar de un éxito de público tradicional. No ha tenido mucha repercusión desde su victoria, pero la ganadora a la mejor película no es una película de la que quejarse.

Debería haber ganado:Sound of Metal

5) La forma del agua (2018)

Total de óscares ganados: 4 - Mejor película, Mejor director (Guillermo del Toro), Mejor partitura original, Mejor diseño de producción.

Echando la vista atrás, sigue siendo un poco irritante que Guillermo del Toro ganara el premio a la Mejor Película por La forma del agua, cuando en realidad debería habérselo llevado a casa por El laberinto del fauno en 2007.

Aun así, esta Amélie de la Guerra Fría ha sido una victoria satisfactoria, un elegante homenaje al cine de la vieja escuela que combina terror de serie B, fantasía y una historia romántica sin tapujos con la que otros cineastas sólo pueden soñar.

Fue un año fuerte con las nueve nominadas a Mejor Película, entre ellas Get Out, Call Me By Your Name y Phantom Thread. Esta última debería haberse llevado la estatuilla, ya que sigue siendo una de las mejores películas de la última década, una película romántica poco convencional que explora las complejidades de cualquier atracción inexplicable y apasionada. Aun así, es difícil enfadarse con esta oda a los forasteros, o con cualquier cosa que haga del Toro. Excepto Crimson Peak. Eso era basura.

Debería haber ganado:Phantom Thread

4) Todo en todas partes a la vez (2023)

Total óscares ganados: 7 - Mejor Película, Mejor Director (el Daniels), Mejor Actriz (Michelle Yeoh), Mejor Actriz de Reparto (Jamie Lee Curtis), Mejor Actor de Reparto (Ke Huy Quan), Mejor Guión Original, Mejor Montaje.

La ganadora del año pasado fue una anomalía.

Es una mezcla alocada y dadaísta de ciencia ficción, acción, comedia y drama familiar, y lo más alejado que se puede estar de una película clásica ganadora de un Óscar. Su victoria supuso un cambio considerable, no sólo por la representación asiática, sino también porque fue elegida tanto por el público como por la crítica. Esta pequeña película indie era una delirante aproximación al trauma intergeneracional, con dedos de perrito caliente, piedras, bagels malvados, tapones para el culo y referencias a Ratatouille para comentar la angustia existencial. Por encima de todo, sigue siendo una inventiva oda a la bondad.

El dúo de directores conocido como los Daniels se aseguró de que, a pesar de la omnipresencia actual de la tendencia a contar historias multiversales, nunca perdieran de vista el tirón emocional que hacía que todos los personajes fueran devastadoramente identificables.

Aunque es una pena que una de las mejores películas del año pasado -Tár, de Todd Field- se fuera de los Óscar con las manos vacías, siempre hay algo que merece la pena celebrar cuando una película rompe desafiantemente las reglas y ofrece algo realmente diferente.

Lo que debería haber ganado:Todo en todas partes a la vez

3) 12 años de esclavitud (2014)

Total de óscares ganados: 3 - Mejor película, Mejor actriz de reparto (Lupita Nyong'o), Mejor guion adaptado.

No había otra película más merecedora del máximo galardón en 2014.

Por muy buenas que fueran Her, Gravity y Dallas Buyers Club, la brutal mirada de Steve McQueen a la esclavitud estadounidense era la favorita en la 86ª edición de los Óscar, y demostró que sus anteriores películas -Hunger y Shame- eran solo el principio de una gran carrera cinematográfica.

No es la más fácil de ver -por no decir otra cosa-, pero es una película vital que, en todo caso, merecía llevarse a casa más estatuillas.

Lo que debería haber ganado:12 Years A Slave

2) Moonlight (2017)

Total de óscares ganados: 3 - Mejor película, Mejor actor de reparto (Mahershala Ali), Mejor guion original.

Ah, la ganadora que casi nunca tuvimos... Todo el mundo recuerda aquella infame confusión de tarjetas y La La Land anunciada por error como Mejor Película. Pero la cordura se impuso y la segunda película de Barry Jenkins se llevó a casa la Calva de Oro.

Aunque La llegada de Dennis Villeneuve podría haber sido una interesante ganadora, esta historia de un joven gay durante tres periodos cruciales de su vida fue cruda, honesta y profundamente resonante. Basada en la obra de Tarell Alvin McCraney "In Moonlight Black Boys Look Blue", Moonlight sigue siendo uno de los mejores ejemplos de cómo la Academia acierta al 100%, y esta película interseccional y profundamente conmovedora sigue dando sus frutos a día de hoy. Además, la banda sonora de Nicholas Britell es verdaderamente inolvidable.

Debería haber ganado:Moonlight

1) Parásito (2020)

Total de óscares ganados: 4 - Mejor película, Mejor director (Bong Joon Ho), Mejor guion original, Mejor película internacional.

La oscura sátira social de Bong Joon Ho es, sin lugar a dudas, la mejor película de los últimos 14 años.

El cineasta surcoreano construyó con maestría una cáustica denuncia del efecto deshumanizador de los arraigados estratos sociales. Mediante la perfecta elaboración de algunos giros inesperados, que mezclan la tensión hitchcockiana con elementos farsescos, Bong añadió capas sombríamente poéticas a su mordaz comentario social. Sigue siendo una obra maestra sin concesiones y casi inclasificable, que se convirtió en la primera película coreana en ganar la Palma de Oro de Cannes y la primera película en lengua extranjera en ganar el Óscar a la mejor película.

Parásito parecía ganadora indiscutible al mejor largometraje internacional en 2020, pero la mayoría de la gente esperaba que 1917 o The Irishman se alzaran con el premio a la mejor película. Sin embargo, cuando Bong Joon-ho ganó el premio al Mejor Director, superando a Martin Scorsese, Sam Mendes y Quentin Tarantino, fue un momento de júbilo.

"Cuando superéis la barrera de los subtítulos, conoceréis muchas más películas increíbles", dijo Bong Joon Ho al recoger el premio a la película en lengua extranjera en los Globos de Oro de ese año. Su afirmación no sólo sigue resonando hoy en día, sino que, al denunciar la miopía de Hollywood, el director Bong y su obra maestra moderna demostraron que las mejores películas ganadoras del Óscar son siempre aquellas en las que la Academia se libera del protocolo y se atreve a pensar fuera de la caja.

Debería haber ganado:Parásito

Los Óscar de este año se celebran el domingo 10 de marzo.