¿Cuáles son las películas europeas nominadas a los Premios Óscar 2024?

¿Qué películas europeas han sido nominadas a los Óscar este año? ¿Cuáles debería ver?

Esta semana se han dado a conocer las nominaciones a los Premios Óscar, y aunque no han sorprendido, con Oppenheimer, de Christopher Nolan, a la cabeza y posicionándose como clara favorita para la ceremonia de marzo, ha habido algunas sorpresas por el camino.

Aquí están todas las películas europeas que han sido nominadas. Incluso hemos añadido dónde puede ver las nueve películas europeas que compiten por un Óscar este año.

9) Io Capitano

Io Capitano 01 Distribution

País: Italia

Nominada a: Mejor largometraje internacional.

¿De qué va? Dos adolescentes senegaleses, Seydou y Moussa, abandonan su Dakar natal para llegar a Italia y escapar de la pobreza. Atraviesan Mali, Níger y Libia, y (sin desvelar nada) acaban conociendo a un intermediario que organiza las travesías por el Mediterráneo. No tienen suficiente dinero para el viaje, así que Seydou (Seydou Sarr) se enfrenta a un ultimátum: a pesar de su falta de experiencia, tendrá que ser el capitán de un barco que transporta a 250 personas a través del Mediterráneo.

¿Qué tiene de bueno?Io Capitano, de Matteo Garrone, pone rostro a la crisis migratoria en este drama inspirado en hechos reales. Se inspira en la Odisea y es una mirada a un descenso al Hades, que refleja la difícil situación de tantos que emprenden el peligroso viaje a Europa, soñando con tener una vida mejor. Io Capitano es una película muy oportuna, con un gran impacto emocional, centrada en los protagonistas. Seydou Sarr está especialmente bien, y ganó el Premio Marcello Mastroianni al Mejor Nuevo Talento en Venecia.

¿Dónde se puede ver? La película se estrenó en Italia el pasado mes de septiembre y se estrenó en los cines europeos en noviembre. Io Capitano se estrena en Estados Unidos el 23 de febrero y en el Reino Unido en marzo.

8) La sociedad de la nieve

Society of the Snow Netflix

País: España

Nominada a: Mejor Película Internacional; Mejor Maquillaje y Peluquería.

¿De qué trata? El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya vuela de Uruguay a Chile y se estrella en los Andes, dejando al equipo de rugby a bordo intentando sobrevivir en condiciones extremas.

¿Qué tiene de bueno? El quinto largometraje de Juan Antonio Bayona recrea la tragedia real del vuelo del equipo de rugby de 1972 que se estrelló en los Andes y las decisiones extremas que tomaron los pasajeros para mantenerse con vida en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles. Es posible que ya hayas visto esta historia en otras películas como Alive, de Frank Marshall, en 1993, pero esta película, magistralmente rodada y apasionante, demuestra que las historias de supervivencia y Bayona forman una buena pareja, tras su película de 2012 Lo imposible.

¿Dónde se puede ver? Puede verla en streaming en Netflix. Y si tienes la oportunidad de verla en la gran pantalla, no lo dudes.

7) El salón del profesor (Das Lehrerzimmer)

The Teacher's Lounge Alamode Film

País: Alemania

Nominada a: Mejor largometraje internacional.

¿De qué va? Carla Nowak (Leonie Benesch) es una joven profesora dedicada e idealista que trabaja por primera vez en un instituto alemán. Su relajada relación con sus alumnos de séptimo curso se pone a prueba cuando se producen una serie de robos en la escuela y una investigación del personal da lugar a acusaciones y desconfianza entre padres, compañeros y alumnos. Atrapada en medio de esta compleja dinámica, Carla intenta mediar. Sin embargo, cuanto más nada, más rápido se hunde...

¿Qué tiene de bueno? Es raro que los dramas escolares logren ser tan tensos y fascinantes. The Teacher's Lounge, de Ilker Çatak, es como El Club de los Poetas Muertos, y aumenta la emoción al ahondar en los sistemas corruptos y el abuso de poder.

¿Dónde se puede ver? Se estrenó en los cines alemanes el año pasado, y tras un sólido recorrido por festivales el año pasado, llegará a la mayoría de los cines europeos en febrero y marzo.

6) 20 días en Mariupol

20 Days in Mariupol AP Photo

País: Ucrania

Nominada a: Mejor largometraje documental.

¿De qué trata? Un equipo de periodistas ucranianos de Associated Press atrapados en la ciudad sitiada de Mariupol luchan por continuar su trabajo documentando la invasión rusa. Como únicos reporteros internacionales que permanecen en la ciudad, capturan lo que más tarde se convertirán en imágenes que marcarán la guerra.

¿Qué tiene de bueno? Tras casi una década cubriendo conflictos internacionales para AP, 20 días en Mariupol es el primer largometraje de Chernov. Es un relato vívido, angustioso y vital de los civiles atrapados en el asedio, así como una ventana a lo que supone informar desde una zona de conflicto. La película ha recibido elogios de la crítica y un premio del público en el Festival de Sundance. Es un documental fascinante pero desolador que permite comprender mejor lo que está en juego en la guerra de Ucrania.

¿Dónde se puede ver? Compra digital o alquiler.

5) Anatomie d'une chute (Anatomía de una caída)

Anatomy of a Fall Le Pacte

País: Francia

Nominada a: Mejor película; Mejor director; Mejor actriz; Mejor guión original; Mejor montaje.

¿De qué trata? Una mujer es acusada de asesinar a su marido, que aparece muerto en la nieve fuera de su casa. La única persona que se encontraba cerca cuando él cayó al vacío era su hijo, discapacitado visual.

¿Qué tiene de bueno? La ganadora de la Palma de Oro, dirigida por Justine Triet, está arrasando en la temporada de premios. Este thriller policíaco y judicial de los Alpes ha calado hondo entre la crítica y el público, y sus cinco nominaciones a los Óscar la convierten en uno de los mayores éxitos europeos de este año. Destacan las impactantes escenas argumentales, perfectamente escritas, y la sobresaliente interpretación de Sandra Hüller. También es impresionante la forma en que la película aborda la complicada paternidad, el peso de la responsabilidad en las relaciones y cómo es una "víctima ideal". Sin embargo, por muy popular que haya sido, da la sensación de que las críticas han sido un poco exageradas. La sobrevalorada película se queda fuera de nuestra clasificación.

¿Dónde se puede ver? Se estrenó en cines a principios de noviembre. Puedes alquilarla o comprarla bajo demanda a través de Apple TV, Google Play, Neon o Amazon Prime Video. Elija.

4) Les Filles d'Olfa (Las cuatro hijas)

Four Daughters Jour2Fête

País: Francia - Alemania - Túnez - Arabia Saudí

Nominada a: Mejor largometraje documental.

¿De qué trata?Cuatro hijas trata de la desaparición y radicalización de dos niñas tunecinas, Rahma y Ghofrane, a través de recreaciones dramáticas y entrevistas con las víctimas reales. Conocemos a su madre, Olfa, y a sus dos hermanas menores, Tayssir y Eya, que quedaron desconsoladas por la decisión de las mayores de abandonar Túnez para unirse al Estado Islámico en Libia.

¿Qué tiene de bueno? El conmovedor y formalmente atrevido híbrido docu-ficción de Kaouther Ben Hania es una historia increíblemente poderosa de amor maternal y fundamentalismo religioso. Más allá de este entorno emocional, Cuatro hijas cuenta la historia más amplia de Túnez, cómo la Revolución de 2011 ha afectado a innumerables vidas y cómo el peso de las arraigadas estructuras patriarcales sigue diseñado para perpetuar la opresión social de las mujeres.

¿Dónde se puede ver? Ya se ha estrenado en cines y puedes verla en streaming en Prime Video, comprarla en varias plataformas, incluida Google Play, o adquirir el DVD en Kino Lorber.

3) Robot Dreams

Robot Dreams Wild Bunch

País: España - Francia

Nominada a: Mejor Película de Animación.

¿De qué va? DOG es un perro solitario que vive en Manhattan y está cansado de estar solo. Un día decide construirse un compañero robot. Su amistad florece, hasta que se hacen inseparables. Una noche de verano, ROBOT se queda sin energía, y DOG se ve obligado a abandonar a su amigo en la playa, ya que no puede llevarlo a casa. DOG decide volver al día siguiente con el equipo necesario para repararlo. Sin embargo, la temporada de playa ha terminado, y no abrirá hasta dentro de un año.

¿Qué tiene de bueno? Adaptación de la novela gráfica homónima de Sara Varón de 2007, el director español de Blancanieves, Pablo Berger, se pasa a la animación con una historia de amistad sin diálogos y profundamente conmovedora. Es una historia que no presenta la inteligencia artificial como el enemigo, sino como una fuerza vital, con ecos de películas como Robot y Frank. La forma en que la película muestra cómo ambos personajes viven y se las arreglan sin su inseparable compañero hace de Sueños de robot un triunfo en ocasiones, desgarrador.

¿Dónde se puede ver? Se estrenó en Francia y España en diciembre, y llegará poco a poco a los cines europeos en febrero y marzo. No se la pierda.

2) Pobres Criaturas

Poor Things Searchlight Pictures

País: Irlanda - Reino Unido - Estados Unidos

Nominada a: Mejor Película; Mejor Director; Mejor Actriz; Mejor Actor de Reparto; Mejor Guión Adaptado; Mejor Maquillaje y Peluquería; Mejor Música Original; Mejor Fotografía; Mejor Montaje; Mejor Diseño de Vestuario; Mejor Diseño de Producción.

¿De qué va? Una estudiante de medicina se convierte en ayudante de un cirujano excéntrico y con cicatrices grotescas, que le revela que su pupila Bella murió por suicidio tras saltar de un puente. Él la ha resucitado, y ella empieza a ansiar autonomía... Lo consigue fugándose con un abogado desenvuelto, y lo que empieza como una escapada erótica ve cómo Bella se va haciendo progresivamente más consciente de las injusticias y la política del mundo, así como de lo que la sociedad espera de la feminidad.

¿Qué tiene de bueno? Pobres criaturas es una obra maestra en toda regla, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia del año pasado y candidata a varios Óscar, incluido el de mejor actriz para Emma Stone. Utiliza el lenguaje de las convenciones góticas para hablar del papel del hombre y la mujer en la sociedad, así como para abordar la cuestión: ¿se puede mejorar a las personas?

¿Dónde verla? En los cines.

1) La zona de interés

The Zone of Interest A24

País: REINO UNIDO

Nominada a: Mejor película; Mejor director; Mejor guión adaptado; Mejor película internacional; Mejor sonido.

¿De qué trata? Un comandante de Auschwitz y su esposa construyen una agradable vida familiar, ignorando los horrores que tienen lugar en el campo de concentración al otro lado del muro de su jardín.

¿Qué tiene de bueno? Puede que no haya ganado la Palma de Oro de este año, pero la primera película del director británico Jonathan Glazer tras 10 años después de Under The Skin de 2013 es una de las mejores películas de este año. No es la primera película que aborda el tema del Holocausto y la Solución Final, pero pocas han conseguido lo que Glazer con La zona de interés. Adaptando libremente el libro homónimo de Martin Amis, Glazer abraza lo que Hannah Arendt denominó la "banalidad del mal" y lo lleva a la pantalla explorando la humanidad inquietantemente identificable que se esconde tras las vidas de quienes perpetraron el más atroz de los crímenes. Glazer no describe directamente las atrocidades del campo de exterminio; opta por situar los horrores en los márgenes para reflejar mejor el distanciamiento y la elección de complicidad de una familia que establece su hogar junto a los muros de Auschwitz.

¿Dónde se puede ver? En los cines: ya se ha estrenado en varios países europeos y llegará a la mayoría de las salas en febrero.

La 96ª edición de los Oscar tendrá lugar el domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood (Los Ángeles).