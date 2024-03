¿Qué país ha ganado más Óscar a la Mejor película internacional?

Este año, cuatro películas europeas (belgas, alemanas, irlandesas y polacas) y una argentina han sido nominadas al Óscar a la mejor película en lengua extranjera en los premios de la Academia estadounidense.

PUBLICIDAD

Este año cuatro películas europeas (británica, alemana, italiana y española) y una japonesa han sido nominadas al Óscar a la mejor película en lengua extranjera en los premios de la Academia estadounidense. Retrocedamos en la historia de los Óscar para ver qué países han tenido más éxito.

Italia es el país que más premios ha recibido. Aunque solo una película italiana ha ganado el Óscar este siglo (La gran belleza 2014) durante la época dorada del Cinema Italiano siempre fueron las grandes favoritas y en total el país del sur de Europa recogió 14 premios de 32 nominaciones.

Como la competición es bastante fuerte en la categoría de Mejor largometraje internacional, la 33ª nominación, 'Yo Capitán' solo obtuvo el noveno lugar en el ranking de 'Euronews Cultura'. Pero si gana, confirmaría el primer lugar italiano ante Francia y Japón.

La excepción francesa

Francia le pisa los talones a Italia con más nominaciones (41), pero sólo triunfa en 12 ocasiones. Hace tres décadas que la industria cinematográfica francesa no vive una noche de gloria, ya que la última película reconocida fue Indochine, en 1993.

Japón ocupa el tercer puesto, con cinco galardones, los dos últimos en 2009 y 2022. Los tres primeros se concedieron en los primeros años de la historia de los Óscar.

Después de la victoria alemana del año pasado con 'All Quiet on the Western Front' (¡Todo tranquilo en el frente oeste'), hay un triple empate de países europeos con cuatro premios cada uno: Dinamarca, España y Alemania.

Los dos últimos tienen su candidato en los cinco seleccionados este año también. Lo que significa que si 'Sociedad de la Nieve' de España o 'Teacher’s Lounge' de Alemania reciben el premio, subriá otro país europeo un escalón y empatará con Japón en la lista de los países más exitosos en la categoría de cine en lengua extranjera.

Si la película 'Días Perfectos' de Japón ganan, confirmaría el tercer lugar del país asiático. Suecia es especial, ya que el mismo director, Ingmar Bergman, ganó el premio tres veces. Para ponerlo en perspectiva, ha obtenido 10 en la competición, mientras que toda la industria cinematográfica del país ha recibido 16 nominaciones al Oscar en esta categoría. Las películas rusas han reunido cuatro Oscar a la mejor película extranjera, tres son de la época soviética.

La ganadora de la 'Palma de Oro', la película 'Anatomía de una caída, tiene la oportunidad de hacer historia en los Óscar como la primera en francés en ganar el premio final.