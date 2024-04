Primero 'Barbie', luego 'Los Sims' y ahora 'Monopoly'. La productora de Margot Robbie, LuckyChap, parece no tener fin desde el éxito de 'Barbie'. ¿Qué más tiene previsto producir y cuál debería ser el próximo reto de la actriz?

Margot Robbie producirá una adaptación cinematográfica del popular juego de mesa Monopoly. Según ha confirmado 'The Hollywood Reporter', la productora de Robbie, LuckyChap, llevará el juego a la pantalla.

El Monopoly, un icono de las discusiones familiares en todo el mundo, fue creado por la diseñadora de juegos feminista Lizzie Maggie en 1903 como método para enseñar a la gente los peligros de la desigualdad económica.

Originalmente llamado 'The Landlord's Game' ('El juego del terrateniente' en español), el juego de Maggie se convirtió en Monopoly en la década de 1930, cuando empezó a venderlo Parker Brothers, hoy propiedad de Hasbro.

El estudio de producción de Robbie, LuckyChap Entertainment, sigue disfrutando del éxito de 'Barbie', la película más taquillera de 2023, que llevó a la gran pantalla a la muñeca de juguete de Mattel. No es de extrañar que Robbie quiera seguir el éxito de 'Barbie' con otra gran adaptación, esta vez de la compañía rival de Mattel, Hasbro.

Tablero del Monopoly. Canva

LuckyChap fue creada por Robbie con su ahora marido Tom Ackerly, Josey McNamara y Sophia Kerr en 2014, justo un año después de su papel en 'El lobo de Wall Street'. LuckyChap ha producido muchos de los papeles protagonistas de Robbie, como 'Yo, Tonya', 'Terminal' y 'Aves de presa'. También ha producido otros éxitos como 'Promising Young Woman' y 'Saltburn'.

Margot Robbie, una de las productoras más prolíficas de Hollywood

Monopoly no es el único proyecto que ha anunciado LuckyChap desde 'Barbie'. El mes pasado se supo que Robbie iba a producir una adaptación cinematográfica de 'Los Sims', la popular serie de videojuegos de simulación de vida.

Una adaptación de acción real de 'Los Sims' ha estado en desarrollo desde 2007, aunque fue archivada oficialmente en 2019. Sólo gracias al éxito de Robbie, el proyecto vuelve a estar en marcha cinco años después.

Visitantes de Disneyland París en la atracción cuya historia producirá Robbie. Michel Euler/AP

Pero eso no es todo. Robbie también producirá una adaptación cinematográfica de la atracción 'Big Thunder Mountain Railroad' que se encuentra en cuatro de los parques temáticos de Disney en todo el mundo.

¿Una película basada en una montaña rusa? Ya se ha hecho antes con un éxito asombroso. La película original de 'Piratas del Caribe' se basó en una atracción que se estrenó en California Disneyland en 1967.

No hemos hecho más que empezar. Aunque el resto de las películas en producción no son tan obviamente familiares. Hay una adaptación de la brillante novela de Ottessa Moshfegh 'Mi año de descanso y relajación', con el director de 'Pobres criaturas', Yorgos Lanthimos, a la cabeza. Un remake del clásico de culto 'Tank Girl' ha estado en marcha desde 2019, así como una adaptación del cómic 'Avengelyne' con Olivia Wilde dirigiendo.

Otras películas a las que LuckyChap y Robbie están unidos como productores incluyen 'Borderline', 'Alba', 'Naughty' y 'Whoever You Are', 'Honey'.

Margot Robbie en la premiere de 'Barbie' en Londres. AP Photo

¿Qué será lo próximo para Margot?

Dado que está claro que Robbie quiere producir todas las adaptaciones cinematográficas posibles, ya sea de un popular juego de mesa, una atracción de parque temático o una novela deprimente, hemos pensado en hacerle algunas sugerencias.

LuckyChap Entertainment, de Margot Robbie, te proponemos 'The Teacup Ride', ya te puedes imaginar el tráiler, con una versión acústica ralentizada del clásico de Dead or Alive 'You Spin Me Round (Like a Record)'.

Próximamente...'Puzzles' ¿puedes encontrar la pieza final? Sí, estamos sugiriendo una adaptación cinematográfica de la idea genérica de un puzzle de mesa.

Del equipo creativo de 'Barbie' y 'Monopoly' llega 'Día de la papelera': ¿Mañana es día de recogida de basuras? Nadie más en la calle ha sacado los cubos, pero quizá eso signifique que somos los primeros. ¿Deberíamos esperar a que alguien más lo haga o todo el mundo nos está esperando? No quiero parecer idiota, pero el contenedor de reciclaje está a reventar...

Y por último, de la productora Margot Robbie... Las palabras del diccionarioOxford me fallan.