Por Euronews con AP

Los estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York han desafiado el plazo vespertino establecido por las autoridades para desmantelar su campamento y poner fin a las protestas.

PUBLICIDAD

Los estudiantes franceses han organizado una manifestación en apoyo a Palestina cerca de la prestigiosa Universidad de la Sorbona de París. Siguiendo el ejemplo del movimiento de protesta en los campus universitarios de Estados Unidos, los estudiantes de París corearon consignas a favor de los palestinos que viven en la Franja de Gaza.

"Me inspiran los estudiantes de Columbia, de Harvard y del MIT, que son muy sólidos y señalan que quieren luchar por la justicia y por la paz en Palestina, así como por la liberación de Palestina. Estoy orgullosa de ellos, aunque sufran mucha represión y podamos ver que la Policía intenta acabar con el movimiento deteniendo a mucha gente".

La semana pasada estallaron protestas en el Instituto de Estudios Políticos de París. Los estudiantes bloquearon el acceso a un edificio del campus, lo que llevó a los administradores del centro a trasladar todas las clases a las plataformas de Internet. Grupos propalestinos y proisraelíes se enfrentaron, y los agentes antidisturbios tuvieron que intervenir para separarlos.

Plazo límite para que los estudiantes pongan fin a las protestas en la Universidad de Columbia

Mientras tanto, los estudiantes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, han desafiado el plazo fijado por las autoridades para disolver su campamento y poner fin a las protestas. En caso contrario se enfrentan a una suspensión. El presidente de la universidad señaló el lunes que las conversaciones con los organizadores de las protestas habían fracasado.

"No nos dejaremos amedrentar por estas tácticas de intimidación. Pueden observar, ahora, que los estudiantes están movilizados. Hay cientos de ellos aquí hoy. No se dejarán amedrentar. Exigimos la retirada. No nos echarán de aquí, a menos que sea por la fuerza", asegura Sueda Polat, organizadora de las protestas estudiantiles.

El movimiento de protesta en los campus universitarios se inició en Columbia hace dos semanas, cuando la Policía trató de disolver a un pequeño grupo de manifestantes que habían levantado tiendas de campaña. Esto desencadenó una ola de protestas solidarias en todas las zonas de Estados Unidos, con manifestaciones similares en campus de, al menos, 22 Estados.