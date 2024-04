Se cumplen 25 años del estreno de la primera película de 'Matrix' y no paran de surgir nuevas teorías y conspiraciones. Esta es la que se está haciendo viral en estos momentos...

PUBLICIDAD

Tras la noticia de que Warner Bros. ha confirmado que una quinta entrega de la serie de ciencia ficción está en camino, los fans han descubierto una extraña coincidencia que está poniendo los pelos de punta a los teóricos de la conspiración.

Los seguidores de la saga se han fijado en un detalle de la película original de 1999 que aparece cuando el agente Smith (Hugo Weaving) interroga a Neo (Keanu Reeves). En esa escena aparece su pasaporte.

Como todos sabemos, el verdadero nombre de Neo es Thomas A. Anderson. No hay grandes revelaciones. Sin embargo, su pasaporte tiene fecha de caducidad del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados terroristas contra el World Trade Center.

The evidence Warner Bros. - YouTube

La captura de pantalla del pasaporte se ha hecho viral tras su publicación en Reddit, lo que ha llevado a muchos a formular las siguientes teorías:

Se trata de un fallo de 'Matrix'. Teniendo en cuenta que la película se estrenó dos años antes de los trágicos atentados del 11-S, esto demuestra que el tiempo es un círculo plano, como Nietzsche nos quiere hacer creer en su doctrina de la eterna recurrencia. Todos **estamos atrapados en 'Matrix'**y nuestras vidas no son más que una construcción algorítmica que de vez en cuando pide a gritos que despertemos a la simulación de la que somos esclavos. Neo significa en realidad "Nueve Once Orquestado". (No es broma, se ha extendido mucho). La gente tiene demasiado tiempo libre.

Piensa en lo que dirían o inventarían si se dieran cuenta de que un año antes del estreno de 'Matrix', en el clásico de culto de los hermanos Coen 'El Gran Lebowski', ya se podía ver claramente cómo El Dandy escribía la fecha del 11-S en su cheque durante una escena.

The Dude abides PolyGram Filmed Entertainment - X

25 años después de su estreno, la primera película de 'Matrix' sigue suscitando debates, conversaciones filosóficas e incluso discursos científicos. Por ejemplo, un profesor de física afirmó el año pasado haber encontrado pruebas de que vivimos en una "simulación de realidad virtual".

El físico Melvin Vopson estableció un paralelismo entre la forma en que está ordenado el universo y los patrones que uno podría encontrar en un programa informático.

Todo el universo podría ser una simulación de realidad virtual superavanzada. Melvin Vopson Físico.

En declaraciones a Mail Online, Vopson afirmó: "Mis estudios apuntan a la extraña e interesante posibilidad de que no vivamos en una realidad objetiva y de que todo el universo podría ser una simulación de realidad virtual superavanzada".

Aunque admitió que no tenía "pruebas definitivas", Vopson seguía confiando en que su versión podría plantear algunas cuestiones válidas sobre la hipótesis de la simulación, la teoría propuesta por el filósofo de la Universidad de Oxford Nick Bostrom, que indica que lo que los humanos experimentan en el mundo es en realidad una realidad simulada.

The Matrix Resurrections Warner Bros.

Por otra parte, la reciente noticia de que se está desarrollando una quinta película, tras la decepcionante 'Las resurrecciones de Matrix' en 2021 (ambas criticadas y un fracaso en taquilla: recaudaron sólo 159 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 190 millones), ha llevado a los fans a amenazar con un boicot.

Están molestos porque la nueva película no estará dirigida por las creadoras Lana y Lily Wachowski. De hecho, la próxima secuela será la primera película de la serie no dirigida por uno o ambos hermanos Wachowski, aunque Lana sigue vinculada como productora ejecutiva.

"Si no es de los Wachowski, no la veré", publicó un fan en X, mientras que otro añadió: "Me pareció bien una nueva Star Wars sin George Lucas, pero una nueva 'Matrix' sin ninguna de las hermanas Wachowski me parece profundamente sacrílega".

Aún no se han revelado los detalles del argumento, pero el productor ha adelantado que la historia se basará en el mundo de fantasía sin alejarse demasiado de lo que originalmente hizo de la serie un éxito. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno ni la lista oficial del reparto.