Lana Del Rey contó que su tema para 'James Bond' fue rechazado por los productores. Echamos un vistazo a otros artistas que corrieron la misma suerte.

Lana del Rey ha confesado recientemente que escribió una canción para una película de James Bond y que fue rechazada por los productores de 007. Durante su asistencia a los premios Ivor Novello en Londres, la cantante admitió que una de sus canciones, '24', de su álbum de 2015 'Honeymoon', fue escrita para la cuarta película de Bond, 'Spectre'.

Al final, fue la canción de Sam Smith, 'Writing's On the Wall', la seleccionada para la película, una canción que ganaría el Oscar a la Mejor Canción Original en 2016."¿Cómo no ha ocurrido eso todavía?" respondió Del Rey cuando la 'BBC' le preguntó si consideraría escribir un tema para la franquicia. "Algún día, tal vez...", dijo.

La galardonada artista británica RAYE, ganadora del premio Ivor Novellos al mejor compositor del año, se mostró sorprendida por la revelación de Del Rey. "No puedo creer que la rechazaran, porque tiene la energía perfecta para ello", dijo. "Siento que ella se lo comería y creo que eso debería ocurrir en el futuro".

Acompáñenos en un viaje por la línea temporal de 'James Bond' y elija los 10 temas que nunca fueron elegidos por el 007.

Johnny Cash - 'Thunderball'

¿Qué película? 'Thunderball' (1965), la cuarta película de Sean Connery como 007.

Canción elegida: Tom Jones - 'Thunderball'

'Thunderball' tenía mucho que ofrecer, ya que 'Goldfinger' fue un gran éxito de taquilla y sigue considerándose la película que definió la franquicia. Además, después de la grandilocuente canción de Shirley Bassey, el listón estaba muy alto.

Los productores optaron por el cantante galés Tom Jones, pero la alternativa podría haber sido Johnny Cash. El tema de 'The Man In Black' tiene el típico aire country que cabría esperar, con un ritmo galopante que podría haber sido una elección interesante. Aunque quizá un sonido del Oeste no sea muy Bond... Otra opción era 'Mr Kiss Kiss Bang Bang' de Shirley Bassey y Dionne Warwick.

Alice Cooper - 'El hombre de la pistola de oro'

¿Qué película? 'El hombre de la pistola de oro' (1974), la segunda película de Roger Moore sobre 007.

Canción elegida: Lulu - 'El hombre de la pistola de oro'.

Sí, nos negaron al legendario Alice Cooper cantando un tema de Bond. Podría haber sido una clara ruptura con anteriores interpretaciones vocales, y se rumorea que Cooper entregó la canción un día demasiado tarde para que estuviera en la carrera.

Los productores acabaron optando por la apuesta segura de Lulu, una canción de la que el compositor de Bond John Barry no era fan. Aún así, al menos Barry encontró consuelo cuando Cooper incluyó su tema Bond en el álbum 'Muscle of Love'.

Blondie - 'Sólo para tus ojos'

¿Qué película? 'Sólo para tus ojos' (1981), una de las tomas más infravaloradas de Roger Moore como 007.

Canción elegida: Sheena Easton - 'For Your Eyes Only'

Este tema de 'synth-pop' se encargó originalmente para la película, pero acabó apareciendo en el álbum 'The Hunte' de la banda estadounidense en 1982. Al parecer, la cantante Debbie Harry se retiró de 'For Your Eyes Only' después de que los productores le sugirieran que abandonara al resto de sus compañeros de banda para interpretar el tema con el compositor Bill Conti. Bien por ella, pero una pena, ya que el tema de Blondie es muy superior al ya de por sí decente tema de Easton.

Pet Shop Boys - 'This Must Be The Place I Waited Years To Leave'

¿Qué película? 'The Living Daylights' (1987), la primera vez de Timothy Dalton con esmoquin, en una de las mejores películas de Bond.

Canción elegida: 'The Living Daylights'

El icónico dúo inglés de 'synthpop' Pet Shop Boys grabó un tema sombrío para su presentación, que encajaba bien con los temas de traición de la película y con el cambio de tono general, desde la campechana interpretación de Roger Moore a la más descarnada de Dalton.

Al final, el honor recayó en el grupo noruego de pop A-Ha, que entendió el encargo**. Su canción 'The Living Daylights', un temazo,** y no nos gustaría que fuera de otra manera.

Ace of Base - Goldeneye

¿Qué película? 'Goldeneye '(1995), el debut de Pierce Brosnan como Bond.

Canción elegida: Tina Turner - 'Goldeneye'

Tras un paréntesis de seis años, la serie Bond regresó a la pantalla en 1995, y los productores necesitaban recordar al público lo que se había perdido. Misión cumplida, ya que 'Goldeneye' de Tina Turner fue una magnífica llamada a los días de Bassey. Sin embargo, el grupo de europop Ace of Base estaba en conversaciones para participar con su canción 'The Goldeneye'.

Su discográfica, Arista Records, retiró la propuesta, pues creía que la serie estaba condenada al fracaso tras el largo parón. Probablemente fue lo mejor, ya que su 'pop kitsch' era muy de los 90, pero no estaba a la altura de la canción de Turner. Ace of Base publicó la canción más tarde, en 2002, con el nombre de 'The Juvenile'.

Pulp - Tomorrow Never Lies

¿Qué película? 'El mañana nunca muere' (1997), la segunda etapa de Brosnan como meneador de Martini.

Canción elegida: Sheryl Crow - 'Tomorrow Never Dies'

Jarvis Cocker, líder de Pulp, fue expulsado del proyecto, y no fue el único. The Cardigans, Marc Almond de Soft Cell, Saint Etienne e incluso Duran Duran, que habría vuelto a la banda sonora de Bond tras haber conseguido el tema principal de 'A View to a Kill' de 1985, fueron considerados y rechazados en favor de Sheryl Crow.

Su melodiosa balada es un buen añadido a los temas de Bond, y el público de 'El mañana nunca muere' disfrutó incluso de un dos por uno, ya que 'Surrender' de K.D. Lang se salvó de los rechazos iniciales y se relegó a los créditos finales. Pero no tiene el mismo prestigio.

Eurythmics - Hoy he salvado el mundo

¿Qué película? 'El mundo no es suficiente' (1999)

Canción elegida: Garbage - 'The World Is Not Enough' ('El mundo no es suficiente')

Este single 'synth pop' de Eurythmics habría sido perfecto para Bond. Sin desmerecer a Garbage, Annie Lennox fue robada. La canción se incluyó en el octavo álbum de estudio de la banda, 'Peace'; y en 2011, Daniel Craig y Judi Dench aparecieron como sus personajes de Bond en una campaña del grupo benéfico de Lennox, Equals, para concienciar sobre la desigualdad de género en el Día Internacional de la Mujer. Así que algo es algo.

Shirley Bassey - 'No Good About Goodbye' ('No hay nada bueno en el adiós')

¿Qué película? 'Quantum of Solace' (2008), la decepcionante continuación de 'Casino Royale' protagonizada por Daniel Craig.

Canción elegida: Jack White y Alicia Keys - 'Another Way To Die' ('Otra forma de morir')

'Another Way to Die' de Jack White y Alicia Keys es una canción controvertida, elegida claramente para evocar el mismo sentimiento rockero establecido por Chris Cornell con el tema 'You Know My Name' de 'Casino Royale_'_. Sin embargo, la pareja dispareja no fue la primera elección de los productores; Amy Winehouse era la opción original.

Sin embargo, el frágil estado de salud de Winehouse impidió que se llevara a cabo, y una de las últimas opciones fue el regreso de Shirley Bassey. Según el compositor David Arnold, la canción no se terminó a tiempo, por lo que el público no pudo escuchar otra canción retro de Bassey.

Muse - 'Supremacy'

¿Qué película? 'Skyfall' (2012)

Canción elegida: Adele - 'Skyfall'

La banda de rock operístico Muse intentó por todos los medios que esta canción dramática al estilo Bond fuera el tema principal. Hubiera funcionado, pero es difícil encontrar a alguien que discuta que la conmovedora (y oscarizada) canción de Adele no se lo merecía.

Radiohead - 'Spectre'

¿Qué película? 'Spectre' (2015), una prueba más de que las salidas impares de Craig son un poco basura.

Canción elegida: Sam Smith - 'Writing's on the Wall'.

Esta vez me he rascado la cabeza. Radiohead propuso esta canción para 'Spectre', pero los productores consideraron que era "demasiado oscura" y demasiado "melancólica" para la secuencia del título, y en su lugar eligieron 'Writing's on the Wall' de Sam Smith.

Una verdadera lástima, ya que la canción encaja a la perfección. Radiohead regaló posteriormente su canción como descarga gratuita el día de Navidad, y puedes encontrarla como bonus track en el álbum de la banda de 2016 'A Moon Shaped Pool'.