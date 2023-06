El fotógrafo Alper Yesiltas ha utilizado diversas herramientas de IA para realizar el casting del próximo James Bond y comparte su opinión sobre si la inteligencia artificial puede sustituir a la "verdadera" fotografía.

¿Quién será el próximo James Bond?

Es la pregunta que se hacen todos los fans de 007 desde que Daniel Craig bebió su último Vesper y colgó la Walther PPK en No Time to Die (2021).

Ha habido incesantes especulaciones e interesantes rumores sobre quién recogerá el codiciado manto, y pesa mucho el esmoquin, ya que Craig está considerado como uno de los mejores Bonds. Esto significa que se avecina otra transición importante, al estilo de Casino Royale, en la segunda serie más longeva del cine. (La franquicia Bond ha tenido 25 películas a lo largo de 61 años, pero el rey vigente de la franquicia cinematográfica más longeva de la historia sigue siendo Godzilla, en las pantallas desde 1954 y con 38 películas hasta la fecha).

Alper Yesiltas, abogado y fotógrafo residente en Estambul, se ha convertido en todo un talento de la fotografía basada en IA.

Después de haber retratado digitalmente a algunas figuras icónicas con series sobre el envejecimiento de celebridades muertas ("As If Nothing Happened") y vivas ("Young Age(d)"), Yesiltas ha utilizado una combinación de Midjourney, Dall-E, Artbreeder y Faceapp -entre otras herramientas- para retratar a los candidatos a James Bond en acción, con el fin de ver quién encaja mejor con el personaje.

"Mi objetivo es crear un retrato fotorrealista convincente y creíble", explica Yesiltas a Euronews Culture.

Misión cumplida. Sus retratos de Bond son increíblemente fotorrealistas y enmarcan a la perfección sus elecciones de posibles candidatos con elegantes hilos y los icónicos coches de Bond.

Eche un vistazo a estos tres ejemplos de fotografía AI de Yesiltas:

Idris Elba como 007 Alper Yesiltas

Idris Elba como 007

"La representación digital de Elba rezuma carisma y confianza, rasgos que podrían dar un toque robusto al personaje de Bond. Su posible elección aportaría una nueva y emocionante dinámica a la franquicia Bond".

Tom Hiddleston como 007 Alper Yesiltas

Tom Hiddleston como 007

"La representación digital de Hiddleston insinúa un Bond que posee un ingenio rápido, encanto y cierto grado de imprevisibilidad. "

Aaron Taylor-Johnson como 007 Alper Yesiltas

Aaron Taylor-Johnson como 007

"Taylor-Johnson ha mostrado una considerable variedad en sus papeles, demostrando una habilidad para equilibrar la acción, el drama y el humor. Su representación digital como Bond insinúa un personaje dinámico, intenso y accesible".

"Al soñar con este tema, integro los distintos aspectos de los actores con el personaje", explica Yesiltas. "Después de empezar a trabajar con IA, pensé en producir un proyecto sobre esto, incluyendo algunos actores en mi mente, y cuando vi que era capaz de hacerlo en software con un fotorrealismo convincente, produje las obras de esta lista".

La lista que menciona muestra un claro aprecio por la serie Bond y lo que cada actor podría aportar al papel.

"Los personajes que veis representan mi combinación soñada del actor concreto y las características de Bond que he visto antes. Por ejemplo, cuando pienso en Idris Elba, imagino el lado tecnológico e innovador de Bond, mientras que los rasgos de Taron Egerton o Henry Cavill son más tradicionales."

Taron Egerton como 007 Alper Yesiltas

Taron Egerton como 007

"(Egerton) tiene el potencial de aportar un giro fresco y juvenil al personaje de Bond. La representación digital de Egerton retrata a un Bond suave y ágil, con una pizca de espíritu audaz".

Henry Cavill como 007 Alper Yesiltas

Henry Cavill como 007

"En su representación digital, el Bond de Cavill es fuerte, seguro y dominante. Su trayectoria en papeles de acción sugiere que podría meterse en la piel de Bond con relativa facilidad".

¿Qué te parece la opinión personal de Yesiltas sobre quién se convertirá en el nuevo 007?

"Me gustaría que el actor que vaya a interpretar el papel de Bond sea el que pueda interpretarlo durante más tiempo", dice a Euronews Culture. "Para ser honesto, creo que un actor joven menos predicho (o nunca predicho, ni siquiera en esta lista) será elegido para el papel de James Bond".

Una suposición justa, ya que la maldición de la predicción establece que cuanto más cerca está tu nombre del anillo 007, menos posibilidades tiene el intérprete de ser elegido. Aun así, muchos de los elegidos por Yesiltas parecen factibles.

"Tengo la fuerte sensación de que James Norton o Lucien Laviscount serán los próximos Bond", dice. "¡Espero que estas frases cobren valor en el futuro!".

No creo que la fotografía basada en la IA pueda sustituir a la verdadera fotografía. La inteligencia artificial no puede reconocer las sensaciones que se obtienen al disparar un retrato real.

Dejando a un lado a los espías de la jet set, ¿qué hay de las advertencias sobre el uso de la IA en el arte, como la composición de canciones y la fotografía, que han llevado a algunos artistas a considerarla enemiga del verdadero arte, tachándola de socavar la creación artística?

"Creo que es un proceso revolucionario y los primeros pasos de un gran cambio", afirma Yesiltas, que tiene una visión más positiva del uso de la IA en el arte.

"Desde el punto en el que podemos producir arte con herramientas basadas en IA, la producción de arte clásico tiene el mismo aspecto que el clásico lienzo/pincel (o papel/lápiz) desde el punto en el que se encuentran las herramientas de dibujo digital. En un futuro muy cercano, la imaginación del artista será más importante que cómo se dibuja su arte."

"No estoy seguro de si las imágenes fotorrealistas basadas en IA sustituirán a las fotografías en un futuro próximo", añade. "Pero no creo que la fotografía basada en la IA pueda sustituir a la verdadera fotografía. La inteligencia artificial no puede reconocer las sensaciones que se obtienen al fotografiar un retrato real."

Reales o no, echa un vistazo a más de los impresionantes retratos de Bond de Alper Yesiltas a continuación:

Lucien Laviscount como 007 Alper Yesiltas

Regé-Jean Page como 007 Alper Yesiltas

James Norton como 007 Alper Yesiltas

Tom Hardy como 007 Alper Yesiltas

Richard Madden como 007 Alper Yesiltas

Henry Golding como 007 Alper Yesiltas

Puedes encontrar más obras de Alper Yesiltas en Instagram, Rarible y Twitter.