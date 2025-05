PUBLICIDAD

El líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, defendió a Bruce Springsteen durante un concierto en medio de los ataques de Donald Trump contra el legendario cantante. Vedder habló en apoyo de Springsteen durante el concierto de la banda en el PPG Paints Arena de Pittsburgh, Pensilvania, diciendo: "(La respuesta de Trump) no tuvo nada que ver con los temas. No hablaron de ninguno de esos temas, no mantuvieron una conversación sobre ninguno de esos temas. No debatieron sobre ninguno de esos temas. Todo lo que oímos fueron ataques personales y amenazas de que nadie más intente utilizar sus micrófonos o su voz en público o se los cerrarán".

Y continuó: "Eso no está permitido en este país que llamamos Estados Unidos. Parte de la libertad de expresión es el debate abierto. Parte de la democracia es un discurso público sano. Los insultos están muy por debajo de nosotros. Bruce siempre ha sido tan proestadounidense con sus valores y su libertad, y su justicia siempre ha permanecido intacta. Y digo esto ahora para estar seguro de que esta libertad de expresión seguirá existiendo dentro de un año o dos, cuando volvamos a tomar este micrófono".

Springsteen calificó previamente a la Administración de Trump como "corrupta, incompetente y traidora" durante la noche de apertura de su gira europea el 14 de mayo. En respuesta, Trump despotricó online sobre Springsteen, llamando a 'The Boss' "ciruela seca", y amenazó al músico diciendo que "debería MANTENER LA BOCA CERRADA hasta que vuelva al País".

La Federación Estadounidense de Músicos respondió a los comentarios de Trump, con el presidente de la organización, Tino Gagliardi, diciendo: "Los músicos tienen derecho a la libertad de expresión, y nos solidarizamos con todos nuestros miembros". Desde entonces, Trump ha pedido una investigación sobre Springsteen y su apoyo a Kamala Harris. También ha criticado a Beyoncé y Bono.

A la lista de defensores de Springsteen se ha sumado la leyenda estadounidense Neil Young, que ya compartió en su día su temor a que le prohibieran regresar a Estados Unidos tras criticar a Trump. El 20 de mayo, Young compartió una nueva publicción en el sitio web Neil Young Archives, donde defendió a Springsteen y Taylor Swift, a quien Trump también ha criticado.

"Bruce y miles de músicos piensan que estás arruinando Estados Unidos. Y tú te estás preocupando por eso en lugar de por los niños que mueren en Gaza. Ese es vuestro problema. No me dais miedo. Tampoco al resto de nosotros". Y continuó: "Cerraste FEMA cuando más lo necesitábamos. Ese es tu problema Trump. DEJA DE PENSAR EN LO QUE DICEN LOS ROCKEROS. Piensa en salvar a Estados Unidos del lío que has montado".

"Taylor Swift tiene razón. Bruce también. Sabes lo que siento. Estás más preocupado por ti mismo que por ESTADOS UNIDOS. ¡Despierta Trump! ¿Recuerdas lo que es la Casa Blanca?" Terminó su entrada en el blog escribiendo: "Te estás olvidando de tu verdadero trabajo. Trabajáis para nosotros. ¡Despertad republicanos! Este tipo está fuera de control. Necesitamos un presidente de verdad". Neil Young regresará a Europa este verano como parte de su gira mundial "Love Earth", que incluye fechas en Glastonbury y un concierto en el BST de Hyde Park.

Y el tira y afloja entre Donald Trump y Bruce Springsteen ha continuado, con un último capítulo en el que el presidente de EE.UU. compartió, el 21 de mayo, un clip falso en las redes sociales de él atacando al 'Boss' con una pelota de golf.