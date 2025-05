PUBLICIDAD

El extraño tira y afloja entre Donald Trump y Bruce Springsteen continúa, ya que el presidente de EE.UU. ha compartido un clip falso en las redes sociales de él atacando al 'Boss' con una pelota de golf. El 21 de mayo, Trump usó la plataforma Truth Social para compartir un clip de sí mismo jugando al golf, apuntando a Bruce Springsteen.

La pelota acaba golpeando a Springsteen, que cae al suelo en el escenario. Desde entonces ha compartido el clip en X, que ha sido reenviado más de 57.000 veces con más de 400.000 'me gusta'... y subiendo.

La publicación ha suscitado fuertes críticas y burlas en internet, con muchos publicando "fotos de la realidad" de Trump en el campo de golf, y otros comentando cómo "esto no es lo que hace un presidente."

El videoclip, ahora viral, es el último disparo que el presidente ha dirigido contra 'The Boss', desde que Springsteen criticara a Trump en el escenario durante la noche de apertura de su gira europea. Sus comentarios provocaron la siguiente réplica de Trump: "Esta 'ciruela pasa' seca de un rockero (¡su piel está toda atrofiada!) debería MANTENER LA BOCA CERRADA hasta que vuelva al país, eso es 'lo normal'. Entonces veremos cómo le va".

Esta publicación llamó la atención de la Federación Americana de Músicos (AFM), que emitió un comunicado defendiendo tanto a Springsteen como a Taylor Swift, después de que Trump los atacara a ambos en las redes sociales. Desde entonces, Trump ha pedido que se investigue a Springsteen.

Declaración de la Federación Estadounidense de Músicos. Facebook

Numerosos músicos han salido en defensa de Springsteen, entre ellos el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, y el veterano rockero Neil Young. En el bando de Trump, Kid Rock, partidario desde hace mucho tiempo, apareció dos veces en el canal 'Fox News', diciendo: "Bruce Springsteen es otro de los liberales que tiene montañas de dinero que tan desesperadamente quiere mantener su buena posición a los ojos de Hollywood y la élite".

El nuevo EP digital de Springsteen ya está disponible. Spotify

Aunque Bruce Springsteen aún no ha respondido al post sobre el golf, ha publicado un EP en directo, 'Land Of Hope And Dreams', de la mencionada noche de apertura de su gira por la UE.

El nuevo EP contiene cuatro temas en directo -'Land Of Hope And Dreams', 'Long Walk Home', 'My City Of Ruins' y una versión de 'Chimes Of Freedom' de Bob Dylan-, así como los mordaces discursos de 'The Boss' criticando a la Administración Trump antes de los temas 'Land Of Hope And Dreams' y 'My City Of Ruins'.

"Mi casa, los Estados Unidos que amo, los Estados Unidos sobre los que he escrito, que han sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora", se escucha decir a Springsteen. "Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestro experimento estadounidense que se levanten con nosotros, alcen la voz contra el autoritarismo y ¡que suene la libertad!".