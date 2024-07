"Nena, hemos nacido para correr"... al banco y celebrarlo, ya que Bruce Springsteen es ahora oficialmente multimillonario.

Seis décadas de carrera... 21 álbumes de estudio... 140 millones de discos vendidos en todo el mundo... 20 premios Grammy... Y ahora, la leyenda del rock estadounidense Bruce "The Boss" Springsteen ha alcanzado el estatus de multimillonario.

Según una reciente estimación de Forbes, Springsteen vale 1.100 millones de dólares, y se une a Paul McCartney y Taylor Swift como uno de los multimillonarios más recientes de la música.

En 2021, Springsteenvendió su catálogo musical a Sony por una cifra estimada entre 500 y 550 millones de dólares, y el artista sigue generando ingresos a través de nuevos proyectos y giras.

Este año, se ha embarcado en una gira europea de tres meses, ha reeditado una edición especial de su álbum de 1984 'Born In The U.S.A.' y ha anunciado un nuevo documental - 'Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band', que se estrenará en Disney+ en octubre. El documental se centrará en la gira de Springsteen, con conciertos de más de tres horas de duración.

Bruce Springsteen & the E Street Band, durante un concierto en el Strawberry Arena de Estocolmo, Suecia, el lunes 15 de julio de 2024. Magnus Lejhall/TT News Agency via AP

'Pollstar' informó de que en 2023, 'The Boss' vendió más de 1,6 millones de entradas para conciertos, generando 380 millones de dólares en ingresos.

A principios de este año, Paul McCartney se convirtió en el primer músico multimillonario del Reino Unido, mientras que Taylor Swift ha visto dispararse su riqueza en los últimos años gracias a sus álbumes regrabados 'Taylor's Version' y a la gira Eras Tour, que la ha llevado por todo el mundo. Forbes calculó que había ganado 500 millones de dólares con sus derechos de autor y giras, y otros 500 millones con su catálogo.