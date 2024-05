Por Euronews

En su debut en Portugal, Taylor Swift dio dos conciertos en el Estádio da Luz que agotaron las entradas y provocaron ondas sísmicas. En el concierto del sábado 26 de mayo, la canción 'Shake it Off' provocó un movimiento de 0,82 en la escala de Richter. Este miércoles y sábado actúa en Madrid.

El Estádio da Luz fue el epicentro de un 'terremoto Swift' que sacudió por primera vez suelo portugués. La energía de Taylor Swift y las más de 120.000 personas que asistieron a sus dos conciertos los días 24 y 25 de mayo en Lisboa provocaron actividad sísmica.

Tras su agitado paso por Portugal, la artista continúa con su exitosa gira en la capital de España. Este miércoles y jueves, Taylor Swift actúa en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Está por ver si también hará temblar el suelo de la villa y corte.

Los temblores más intensos en Portugal se registraron durante la actuación del sábado cuando sonaba la canción 'Shake It Off', que produjo movimientos de hasta 0,82 puntos en la escala de Richter.

El sencillo publicado en 2014 como parte del álbum '1989' es uno de los mayores éxitos de la cantante, pero no fue el único que provocó sacudidas en la capital portuguesa. 'You Belong With Me' marcó 0,80, 'Love Story' alcanzó 0,72 y 'We Are Never Ever Getting Back Together' llegó a 0,61.

Nueve estaciones sísmicas situadas en Lisboa detectaron los temblores de tierra provocados por la estrella estadounidense y sus 'swifties', nombre con el que se conoce a los fans de Taylor.

La Escuela Básica Profesor Delfim Santos, en Laranjeiras, la más cercana al Estádio da Luz, registró la mayor amplitud sísmica. Aún así, la 'Taylor manía' se dejó sentir a seis kilómetros del recinto, en la estación sísmica junto al aeropuerto de Lisboa, aunque con menor intensidad.

"Son canciones muy bailables y lo que ocurre es que todo el público baila al mismo ritmo, lo que es interesante, porque cuando analizamos los registros de los sismómetros, vemos diferencias entre las distintas canciones, bailan diferente según la canción", explica Susana Custódio, sismóloga y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, que añade que el impacto de los conciertos se sintió "en toda la ciudad de Lisboa".

El entusiasmo de los fans de Taylor Swift ya sacudió Estados Unidos el año pasado y entonces lo hizo con mayor intensidad.

Los conciertos en el Lumen Field de Seattle tuvieron una actividad sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 2,3. El temblor fue el doble de fuerte que el llamado 'Best quake', nombre con el que se conoció el seísmo en el mismo estadio en 2011, durante las celebraciones de los seguidores del club de fútbol americano Seattle Seahawks.

¿Cómo se producen los terremotos?

Los terremotos se producen cuando enormes placas de la corteza terrestre, conocidas como placas tectónicas, se mueven. Estos movimientos alteran permanentemente el suelo, mientras que los temblores resultantes de los movimientos de multitudes no suelen deformar la Tierra.

Las ondas sísmicas de un concierto pueden durar varios minutos, a diferencia de las de un terremoto, que se sienten solo unos segundos.