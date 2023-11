La temperatura aparente alcanzó los 59ºC el viernes por la mañana en Río, la más alta jamás registrada.

PUBLICIDAD

Taylor Swift aplazó el sábado un concierto de su gira Eras Tour en Río de Janeiro debido a las altas temperaturas que están batiendo récord y a la preocupación por la seguridad del público.

Un fan de 23 años murió durante su espectáculo el 17 de noviembre, según una publicación en el Instagram de la cantante.

"Estoy escribiendo esto desde mi camerino en el estadio. Se ha tomado la decisión de posponer el espectáculo de esta noche debido a las temperaturas extremas en Río", dijo la cantante en una nota manuscrita compartida en las redes sociales.

"La seguridad y el bienestar de mis fans, compañeros de actuación y equipo tiene que ser y siempre será lo primero".

Muere una fan durante un concierto de Taylor Swift

La causa de la muerte de Ana Clara Benevides Machado, que buscó atención médica en el Estadio Olímpico Nilton Santos durante el espectáculo del viernes, aún no se ha anunciado.

La Fiscalía de Río ha abierto una investigación criminal y ha informado de que el cuerpo de Benevides está siendo examinado.

Sin embargo, los aficionados y los políticos han reaccionado a su muerte con indignación, especulando con que estaba relacionada con el calor extremo.

Río y la mayor parte de Brasil han registrado temperaturas récord esta semana en medio de una peligrosa y prolongada ola de calor.

La temperatura máxima diurna en Río el viernes fue de 39,1 grados centígrados, pero se sintió mucho más calor.

La temperatura aparente -una combinación de temperatura y humedad- alcanzó los 59ºC el viernes por la mañana en Río, la más alta jamás registrada.

Prohibida el agua en el estadio pese al calor récord

Los aficionados que asistieron al espectáculo del viernes se quejaron de que no se les permitió llevar agua al estadio a pesar del sofocante calor.

Elizabeth Morin, de 26 años, que se trasladó recientemente a Río desde Los Ángeles, describió las condiciones "similares a las de una sauna".

"Hacía muchísimo calor. Nada más entrar, se me mojó el pelo de sudor", dijo. "Llegó un momento en que tenía que controlar mi respiración para asegurarme de que no me iba a desmayar".

Morin dijo que bebió mucha agua pero vio "una buena cantidad de personas con aspecto angustiado" y otras "gritando por agua".

Dijo que pudo conseguir agua de los laterales de la zona en la que se encontraba, pero que era mucho más difícil acceder al agua desde otras partes del estadio, "especialmente si te preocupaba perder tu posición específica."

Durante el espectáculo, Swift hizo una pausa en su actuación y pidió desde el escenario que llevaran agua a un grupo de personas que habían logrado captar la atención de la cantante, según Morin.

"Sostenían sus teléfonos diciendo 'necesitamos agua'", recordó.

Miles de fans también habían esperado horas bajo el sol antes de que se les permitiera entrar.

PUBLICIDAD

Agua gratuita en los conciertos

Mientras las temperaturas seguían subiendo el sábado, las autoridades federales anunciaron que a partir de ahora habrá agua gratuita en los conciertos y otros grandes eventos.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo en X, antes conocido como Twitter, que a partir de ahora en Brasil "se permitirán botellas de agua para uso personal en conciertos y festivales, y que los productores de espectáculos deberán proporcionar agua potable gratuita y de fácil acceso.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, escribió en X que la "pérdida de la vida de una joven... es inaceptable" y exigió más personal y ambulancias en futuros espectáculos.

De todos modos se tomó la decisión de aplazar el concierto de Eras Tour del sábado por motivos de seguridad.