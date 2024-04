Un nuevo disco de Spotify... Patti Smith reacciona al ser nombrada en 'The Tortured Poets Department'... Y un pub londinense intenta seguir el ritmo... Esto es lo último en el mundo de TayTay.

Taylor Swift ha sacado un nuevo álbum, y los especialistas prevén que va a establecer nuevas plusmarcas en el panorama musical. 'The Tortured Poets Department', la nueva creación de Swift, ha batido el récord de canción con más reproducciones en un único día en Spotify, según han indicado desde la plataforma. Así, ya puede presumir de ser el primer álbum en la historia de Spotify en alcanzar más de 300 millones de reproducciones en apenas 24 horas.

En una publicación en X, plataforma de redes sociales que antes era conocida como Twitter, el equipo de Spotify publicó: "¡Se ha hecho historia! El 19 de abril de 2024, 'The Tortured Poets Department', de Taylor Swift, fue el primer álbum en la historia de Spotify en tener más de 300 millones de reproducciones en un único día". El anterior récord lo ostentaba su versión regrabada de '1989'.

Sin embargo, eso no es todo. El primer sencillo del álbum, 'Fortnight', con Post Malone, también se convirtió en la canción con más reproducciones de Spotify en un único día.

En las redes sociales, Post Malone señaló: "Ocurre una vez en la vida que alguien como @taylorswift13 viene a este mundo. Estoy impresionado por tu corazón y tu mente, y me siento muy honrado de que me hayas pedido que te ayude en tu viaje. Te quiero mucho. Gracias Tay".

El que es el undécimo álbum de Taylor Swift salió a la venta el viernes 19 de abril a medianoche, como un álbum doble sorpresa.

Las primeras 16 canciones se publicaron tal y como estaba previsto, pero unas horas más tarde se publicaron otras 15, lo que hizo las delicias de los denominados 'Swifties' (seguidores de la cantante) de todo el mundo, y obligó a los críticos a duplicar su carga de trabajo.

Taylor Swift señaló que el álbum era una antología de nuevas obras que reflejaban "acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y triste a partes iguales". Al mismo tiempo, añadió que ese periodo de su vida ya ha terminado.

"El capítulo está cerrado y clausurado. No hay nada que vengar, ni cuentas que saldar, una vez que las heridas han cicatrizado", aseguró. "Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella", concluyó.

En la crítica que Euronews Culture hizo del álbum, los periodistas de la cadena señalaron: "Sonoramente, no es un salto adelante, ni siquiera representa un cambio estilístico. Sin embargo, líricamente, se aprecia una diversión desordenada. Taylor se sumerge en el formulismo en algunas pistas en su desigual, pero fascinante, post mortem sobre el amor y sus trampas".

Patti Smith responde a los elogios

Una de las canciones que más ha gustado es la que da título al disco, y que contiene grandes momentos líricos. Especialmente, la maravillosa parte en la que canta: "Tú no eres Dylan Thomas. Yo no soy Patti Smith. Esto no es el hotel Chelsea. Somos idiotas modernos".

Patti Smith se dio cuenta, y ha respondido a Taylor Swift insertando su nombre en la canción. Un tema que, aparentemente, hace referencia a la corta relación de Swift con Matty Healy, de 'The 1975'. Smith acudió a las redes sociales, y publicó una foto de ella leyendo un libro sobre Thomas.

"Esto es para decir que me emocionó ser mencionada en compañía del gran poeta galés Dylan Thomas. Gracias Taylor", publicó.

¿Por qué acuden con rapidez los 'Swifties' al pub?

Por otra parte, otra mención a un álbum ha tenido un efecto secundario inesperado, ya que cientos de fans de Taylor Swift han acudido en masa a un pub londinense después de que la artista mencionara 'The Black Dog', en Vauxhall, en el extrarrdio de Londres.

En la canción del mismo nombre, Swift canta: "Tu ubicación, olvidaste apagarla, y así veo como entras en algún bar llamado 'The Black Dog', y perforas nuevos agujeros en mi corazón". Se cree que esa canción se dirige a su exnovio Joe Alwyn, que vive en la misma zona que el pub.

"Es el efecto Taylor Swift: todo lo que toca se convierte en viral", ha declarado Amy Cowley, que trabaja en el pub, al diario británico 'The Standard'. "Estamos muy emocionados. Anoche había un gran ambiente con los seguidores de la cantante", añade.

"No estamos seguros de si nos visitó o no. Puede que lo haya hecho, no lo sabemos. Es una posibilidad, pero es genial mantener a sus seguidores en vilo", concluye. Para celebrar su éxito y fama, en el pub ofrecen una 'Swift Half' gratis, de su cerveza de la casa, a cualquiera que entre y cite una letra de una canción de la artista.

"Contamos con miembros de nuestro equipo en el pub que son grandes Swifties", continuó Cowley. "El viernes, todo el mundo fue premiado con una media pinta de nuestra cerveza 'Black Dog', y seguiremos haciéndolo la semana que viene con la compra de comida".

Sin embargo, y como era de esperar, las cifras pronto se nos fueron de las manos. "Hubo que rechazar a algunos clientes, no teníamos capacidad para atenderles", declaró Cowley. "Obviamente, ahora estamos planificando sus próximos conciertos en Wembley".

Tras la aparición de su nuevo álbum, Taylor Swift traerá su gira 'Eras Tour' a Europa el mes que viene.