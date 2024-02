A medida que una serie de grandes estrellas son denunciadas por sus emisiones de dióxido de carbono, muchas recurren a la compensación. Pero, ¿es eficaz esta práctica en la lucha contra el cambio climático?

Hollywood está en apuros. Mientras que muchas de sus grandes estrellas han prestado sus voces y sus rostros a la lucha contra el cambio climático, otras se han convertido en los niños del cartel de la vida derrochadora y las emisiones no reguladas. Desde hace años, los famosos encabezan las listas de los que más utilizan sus jets privados, mano a mano con oligarcas y magnates del petróleo.

Pero ahora, los famosos han encontrado una solución para reducir el daño ambiental (y de relaciones públicas): comprar créditos para compensar sus emisiones. Mientras la compensación sigue ganando adeptos, ¿es el camino correcto hacia un mundo más verde? ¿O una forma de maquillar de verde los pecados climáticos? Euronews Green investiga.

¿Cómo compensan sus emisiones los famosos?

Desde los albores de la aviación, los famosos y sus banqueros han elegido el medio de transporte más exclusivo -los jets privados- para evitar codearse con la gente corriente.

No es de extrañar que los más ricos de la sociedad produzcan una cantidad desproporcionada de emisiones de dióxido de carbono. De hecho, un estudio del Institute for Policy Studies (IPS) demostró que, en Estados Unidos, aproximadamente el 50% de las emisiones relacionadas con la aviación son producidas por el primer percentil de individuos más ricos.

Jets privados, el modo de transporte preferido de los ricos y famosos. MIKE MCCLEARY/AP

Pero mientras el 1% está constituido en gran parte por magnates anónimos de los negocios y de fondos de cobertura, un colectivo incluye a muchas de nuestras estrellas más queridas, provocando una reacción más visceral.

La cantautora estadounidense Taylor Swift, que ha disfrutado de un éxito sin precedentes tras embarcarse en su gira Eras Tour y que ha batido todos los récords, encabezó la lista en 2022. Según la empresa de marketing de sostenibilidad Yard, solo ese año emitió 8.300 toneladas métricas (1.184 veces la huella de una persona normal), una afirmación rebatida por su representante. Aunque sus emisiones disminuyeron en 2023, algunas fuentes la han incluido entre los usuarios de aviones privados más prolíficos del año.

Sin embargo, Swift no es ni mucho menos la única celebridad implicada. En un estudio realizado por el diario británico The Guardian, 200 famosos y magnates produjeron unas 415.518 toneladas de CO2 en 44.739 viajes en jet privado sólo en 2023, el equivalente a las emisiones de unos 40.000 británicos en un año normal. Los implicados son una serie de famosos de renombre, desde el fundador de Tesla ,Elon Musk, hasta los veteranos del rock británico The Rolling Stones.

Kylie Jenner y su hermana Kim están entre los mayores usuarios de aviones privados Evan Agostini/AP

"La temperatura de la Tierra es cada vez más alta. El nivel del mar está subiendo, las capas de hielo se están reduciendo", dijo la megaestrella de reality Kim Kardashian en una reciente campaña de su nueva línea de lencería. Pero si nos atenemos a sus hábitos de transporte, ella y su hermanastra multimillonaria, Kylie Jenner, también están poniendo de su parte, ya que ambas han sido nombradas entre las mayores usuarias de jets privados.

En una época en la que una gran huella de carbono se considera razonablemente como una mancha en la reputación de una figura pública, las estrellas de Hollywood han tomado grandes medidas para limpiar sus estelas, y para que el público en general lo sepa.

El uso del jet privado de Swift ha sido objeto de un escrutinio especialmente intenso. En respuesta, su representante afirmó que había "comprado más del doble de los créditos de carbono necesarios para compensar todos los viajes de la gira".

Jeff Bezos, fundador de Amazon, en la Vanity Fair Oscar Party, marzo de 2023. Evan Agostini/Invision/AP

El gigante de la tecnología Bill Gates y el fundador de Amazon Jeff Bezos han citado la compensación de carbono cuando se les criticó en 2021 por una lujosa fiesta de cumpleaños en un superyate en la que los invitados volaron en helicópteros. Y ya en 2019, el cantautor británico Elton John afirmó haber compensado un viaje de Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, para "apoyar [su] compromiso con el medio ambiente."

Algunos, como la banda británica Coldplay, han intentado atajar el problema de raíz, reduciendo totalmente su huella. Su gira "Music of the Spheres " de 2023 redujo directamente sus emisiones de carbono en un 47%, pero la compensación parece ser ahora la práctica más habitual.

El cantante Chris Martin de la banda británica Coldplay se presenta en el Parken Stadium en Copenhague, Dinamarca, julio de 2023. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP

De las renovables a la reforestación: compensación y "créditos" de carbono, explicados

Puede que Taylor Swift haya contribuido a poner de actualidad la compensación de las emisiones de carbono, pero esta práctica existe desde hace décadas. De hecho, su historia se remonta al año de su nacimiento, 1989, cuando se puso en marcha el primer programa agroforestal en Guatemala. Tradicionalmente, la compensación consiste en comprar créditos certificados por un organismo acreditado (gubernamental o independiente) para financiar distintas iniciativas destinadas a reducir el CO2 en la atmósfera.

Entre ellas figuran la inversión en energías renovables, como la solar, la hidráulica y la eólica; la reforestación y la conservación; y proyectos destinados a ayudar a las comunidades empobrecidas a reducir sus emisiones, como el suministro de agua potable a familias de Etiopía. Las compañías aéreas, por ejemplo, suelen ofrecer a los particulares la posibilidad de compensar sus millas de vuelo (aunque sólo entre el 1% y el 3% de los pasajeros la aceptan). Las empresas también recurren a la compensación para reducir su huella, así como al "insetting", en el que los esfuerzos de reducción de emisiones se realizan internamente.

Una planta se eleva a lo largo de una orilla del río en Jaque, en la remota provincia de Darién, en el sureste de Panamá. Arnulfo Franco/AP

A medida que se hacen más visibles los efectos mortales del cambio climático, la compensación de emisiones de carbono se ha convertido en un negocio lucrativo, valorado en 306.900 millones de euros en 2022. Su mercado sigue creciendo y se calcula que alcanzará más de 1,4 billones de euros en 2028. Europa se ha convertido en líder, ya que el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) se ha hecho un hueco como el mayor mercado mundial de créditos de carbono.

Compensación: ¿lavado verde o la respuesta a un mundo más verde? Los expertos opinan

Puede que las emisiones de los famosos sean mayores de lo que podemos imaginar, pero sus estilos de vida no son más que una amplificación de los nuestros: todos dejamos nuestra huella y contribuimos a la crisis climática. Entonces, ¿es la compensación de carbono el camino a seguir?

La mayoría de los climatólogos no parecen muy convencidos. El principal problema es que, a pesar de los beneficios potenciales de muchos de los métodos empleados en la compensación de carbono, en última instancia no aborda la raíz del problema. La reforestación, por ejemplo, puede ser útil, pero no hay garantías de que los nuevos árboles plantados se mantengan, sobre todo en países con un panorama político inestable.

Además, resulta difícil evaluar cuánto CO2 se absorberá realmente en un plan determinado, lo que hace de la compensación una opción de "último recurso", según el WWF. "Es difícil demostrar que las compensaciones funcionan", explica a Euronews Green James King, científico del clima de la Universidad de Sheffield. "La normativa es irregular, y la ciencia demuestra que es más importante evitar o reducir las emisiones que intentar compensarlas después". "Lo mejor es mantener los combustibles fósiles bajo tierra", añade. "Aunque tenemos que eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, esta tarea se hace más difícil si hay más emisiones de carbono a las que hacer frente".

La UE ya ha tomado medidas para impedir que las empresas se ganen la simpatía del público con el lavado verde. El año pasado, el Parlamento Europeo votó a favor de prohibir que las empresas se autodenominen "neutras en carbono" únicamente mediante compensaciones. La evidencia es cada vez más evidente: la mejor manera de luchar contra el cambio climático es reducir las emisiones. No cabe duda de que los famosos no son totalmente responsables de un problema estructural como el cambio climático, y sus intentos de compensar sus emisiones son al menos un paso en la dirección correcta.

Pero se podría decir que deberían utilizar su plataforma para predicar (y practicar) un estilo de vida con menos emisiones, en lugar de respaldar una salida más perezosa. "Dado que el 1% más rico del mundo es responsable de tantas emisiones como el 6% más pobre, las personas de alto perfil que quieran dar buen ejemplo deberían mostrar directamente cómo reducen sus emisiones", afirma King. "No contaminando primero e intentando arreglarlo después", prosigue.