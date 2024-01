Por Ignacio Galán

Si ponemos a disposición de los trabajadores las herramientas de formación adecuadas, estos se beneficiarán de nuevas oportunidades y las generaciones más jóvenes no sólo heredarán un clima mejor, sino también los medios para prosperar, escribe Ignacio Galán

La transición energética es una revolución para toda la economía. Todos los sectores sufrirán cambios, pero la energía será testigo de una de las mayores transformaciones, y de la mayor oportunidad.

Nos estamos alejando rápidamente de la dependencia de los combustibles fósiles que tanto contaminan, hacia formas limpias de energía. Tecnologías como la eólica y la solar fotovoltaica, las redes inteligentes y el almacenamiento -tanto las "gigabaterías" hidroeléctricas de bombeo como las baterías de iones de litio- lideran el camino, apoyadas por nuevas soluciones como el hidrógeno verde.

Ahora que la desaceleración económica está instando a todas las industrias a identificar nuevos modelos de negocio que puedan aportar inversiones y puestos de trabajo, la energía limpia sobresale como una fuente única de actividad sostenible.

La escala de esta transformación es enorme en muchos sentidos, pero quizá sea la más significativa para el futuro del empleo.

Las personas, sus competencias y sus cualificaciones son clave en la transición hacia una economía más verde y para la reducción de las emisiones de carbono. Los países, sectores y regiones que mejor ayuden a los profesionales a adquirir nuevas competencias de forma rápida y eficaz estarán a la vanguardia de la transición.

Importante voluntad de liderazgo

La Organización Internacional del Trabajo dibuja un panorama convincente de una economía más verde. Estima que la transición creará 100 millones de nuevos "empleos verdes" para finales de esta década.

Ingenieros, trabajadores de la construcción de infraestructuras en alta mar y en tierra, electricistas, químicos de baterías y diseñadores de vehículos eléctricos son sólo algunas de las funciones que se preparan para un aumento de la demanda.

Los líderes empresariales parecen estar de acuerdo. A principios de esta semana, Iberdrola presentó un nuevo informe titulado Green Skills Outlook. La investigación llevada a cabo reveló que los líderes empresariales son muy optimistas sobre la transición verde, con un 79% que afirma que presenta más oportunidades que retos para su organización.

A medida que se materialicen los compromisos de descarbonización, las industrias tradicionales basadas en los combustibles fósiles tendrán que transformarse o comenzará su declive

Las emisiones se elevan desde las chimeneas de una central eléctrica de carbón mientras se pone el sol cerca de Emmett (Kansas, EE. UU.) septiembre de 2021. AP Photo/Charlie Riedel

Resulta alentador que la mayoría (63%) de los encuestados también crea que la responsabilidad de liderar la transición recae en última instancia en los propios líderes empresariales.

Este deseo de liderar es significativo. A medida que se materialicen los compromisos de descarbonización, las industrias tradicionales basadas en los combustibles fósiles tendrán que transformarse o comenzará su declive.

Obviamente, esto afectará a la actividad de las minas de carbón o los pozos petrolíferos, pero otros sectores a lo largo de la cadena de valor también tendrán que adaptarse, como los fabricantes de calderas de gas. En otras palabras, este proceso no es sólo el resultado de la competencia de formas de energía más eficientes. Ni siquiera está impulsado únicamente por la tecnología.

Las tecnologías limpias no son una amenaza

Mantener el statu quo energético ya no es una opción por razones climáticas, geopolíticas y económicas. Por lo tanto, las tecnologías de energía limpia no son una amenaza. Gracias a la innovación y la inversión, están aportando un amplio abanico de oportunidades para que cada comunidad local se beneficie del cambio que se avecina.

Ahora bien, es responsabilidad tanto de las empresas como de los gobiernos establecer las condiciones -los programas, el apoyo, los incentivos y las oportunidades- tanto para la creación de nuevos empleos más ecológicos como para las vías de acceso a dichos empleos para los trabajadores existentes y los nuevos.

Una planta de hidrógeno verde en Puertollano, España, marzo de 2023. AP Photo/Bernat Armangue

En Iberdrola, podemos hablar de este proceso basándonos en nuestra propia experiencia de transición durante las dos últimas décadas. En el Reino Unido, por ejemplo, hemos ayudado a los trabajadores de las plataformas petrolíferas a transferir y desarrollar sus capacidades para pasar del mantenimiento o la construcción de plataformas petrolíferas a la construcción de parques eólicos marinos que son ahora una parte fundamental del sistema energético del país.

Sus conocimientos y décadas de experiencia nos han ayudado a acelerar la construcción de parques eólicos marinos, de forma segura y a un precio competitivo para los usuarios de la energía.

Por parte de los gobiernos y los responsables políticos, hay varias formas de ayudar a apoyar y acelerar los beneficios para el empleo de la transición ecológica.

A medida que se elaboran las políticas climáticas y energéticas, una de estas vías consiste en colaborar estrechamente con la industria y los especialistas en educación. Si se comprenden plenamente los retos desde el punto de vista de la mano de obra y la formación, pueden adoptarse medidas por todas las partes para garantizar los máximos beneficios para el empleo.

Una acción política audaz haría crecer el empleo

El informe Green Skills Outlook identificó áreas políticas claras que los líderes empresariales desean ver apoyadas. Entre ellas se encuentran las desgravaciones fiscales para los programas de mejora y reciclaje de las cualificaciones y la financiación estratégica para apoyar la creación de cursos de competencias ecológicas en los centros educativos.

Pero todas están alineadas con un pilar: promover inversiones verdes que generen actividad durante 40 o 60 años a través de marcos claros y estables.

Esta revolución medioambiental y económica no se producirá sin las competencias adecuadas, en el lugar y el momento adecuados

Trabajadores transportan un panel solar para su instalación en el parque energético en construcción en el desierto de sal cerca de Khavda, estado de Gujarat, India, septiembre AP Photo/Rafiq Maqbool

Si estudiamos algunos momentos de crisis global en la historia reciente, los gobiernos han demostrado saber reaccionar rápidamente con nuevas políticas audaces cuando empresas, regiones o industrias enteras se han enfrentado a turbulencias o al declive.

Del mismo modo, la transición ecológica se beneficiaría de una acción política audaz y decisiva que no sólo protegería los puestos de trabajo sino que permitiría aumentarlos considerablemente.

Las empresas también deben hacer más. Las alianzas intersectoriales serán clave, ya que esta transformación nos afecta a todos.

"Reskilling 4 Employment" es un buen ejemplo en Europa. Como parte de la European Round Table for Industry (ERT), formada por 60 de las mayores empresas de Europa, el programa ofrece oportunidades de reciclaje a trabajadores desempleados y "en riesgo", para que puedan encontrar empleo en nuevas ocupaciones ecológicas con más demanda.

Llegan vientos de cambio

La última gran cumbre sobre el clima, la COP28, puso al mundo en la senda de triplicar la capacidad de las energías renovables en seis años y eliminar gradualmente los combustibles fósiles.

Puedo afirmar que los presentes en los debates y negociaciones fueron testigos de la llegada de vientos de cambio.

Pero esta revolución medioambiental y económica no se producirá sin las competencias adecuadas en el lugar y el momento adecuados.

Mi experiencia demuestra que, si se ofrecen las oportunidades y la formación adecuadas, los trabajadores actuales se beneficiarán de nuevas oportunidades y las generaciones más jóvenes no sólo heredarán un clima mejor, sino también los medios para prosperar.

Tenemos poco tiempo que perder para asegurarnos de que así sea.

Ignacio Galán es Presidente Ejecutivo de Iberdrola.

