¿Qué significa la movilidad climática? Jóvenes africanos y de las islas del Pacífico comparten sus ideas en la COP28.

Volver a Tuvalu, su país natal, mientras estudia en Nueva Zelanda "me mantiene con los pies en la tierra", dice Kalita Titi Homasi, "me refresca la mente, me carga las pilas".

En ningún lugar se está como en casa, la isla del Pacífico, corre el riesgo de volverse inhabitable en 2050 a medida que sube el nivel del mar. A sus 23 años, Kalita ha vivido el aumento de las temperaturas y las sequías, cómo retrocedían las playas y cómo los pescadores se veían obligados a alejarse -más allá de la barrera de seguridad del arrecife- a medida que la decoloración del coral hacía que los peces escasearan.

Es por esto que Kalita ha acudido a la cumbre climática de la ONU COP28 en Dubai. En la conferencia no se logró la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, que habría dado a las naciones insulares de baja altitud como Tuvalu la oportunidad de conservar y recuperar más tierras.

A pesar de que el resultado de la COP no fue el esperado, se pudo crear un nuevo fondo para pérdidas y daños. Esto amplía el alcance de la financiación climática para promover "una movilidad humana equitativa, segura y digna en forma de desplazamiento y migración."

Los dirigentes de los países vulnerables al cambio climático no han perdido el tiempo a la hora de elaborar sus planes de contingencia. Dos ejemplos muy recientes: las Islas Marshall acaban de completar un proyecto que durará cinco años para crear un plan nacional de adaptación o "plan supervivencia".

Y Tuvalu ha firmado un acuerdo con Australia para que sus habitantes puedan trasladarse allí. "Me gusta pensar que es un puente, para conectar las oportunidades que los tuvaluanos no tenemos", dice Titi, estudiante de ciencias biomédicas en la Universidad Victoria de Wellington. "Australia es un puente, y aunque la gente decida irse, creo que siempre tendrá la necesidad de volver".

¿Qué dice el acuerdo Australia-Tuvalu sobre la movilidad climática?

El gobierno no obligará a la gente a cruzar el puente, y no podría aunque lo intentara. "Si le preguntas a alguien en la isla, [la perspectiva de trasladarse es] difícil de entender para ellos. Es difícil para ellos asimilarlo, y es difícil para ti explicárselo. Son muy obstinados", dice, "el apego es real".

La Unión Falepili -llamada así por el término tuvalués que designa a los vecinos que deciden vivir en casas cercanas- establece un régimen especial de visados para que los tuvaluenses vivan, trabajen y estudien en Australia. También destina otros 15,4 millones de euros a los esfuerzos de adaptación costera de su vecino, mucho más pequeño.

El ex ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, fotografiado durante el Foro de las Islas del Pacífico en Suva, julio de 2022. WILLIAM WEST/AFP

El acuerdo ha sido criticado por algunos por las ventajas de seguridad que Australia obtiene a cambio. Simon Kofe, ex ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu, cuyo discurso que grabó en el mar, llamó la atención del mundo en 2021, ha dicho que invade la soberanía de Tuvalu y debe renegociarse.

"Ningún acuerdo es perfecto", dice a Euronews Green Kamal Amakrane, director del Centro Global para la Movilidad Climática (GCCM), asociado a la ONU, "pero nos sitúa en la trayectoria correcta hacia donde deberíamos estar".

"No se habla de migración", explica. "No se habla de trasladar. Y no hay mención a la protección o asilo. Se trata de vías de movilidad climática, en dignidad y soberanía".

¿Por qué es tan importante la movilidad climática?

Al pasear por el pabellón de la GCCM en la COP28, apenas se hace mención explícita a la migración. Permitir "viajes de adaptación positivos para las personas" y "viajes de adaptación sin precedentes" rezan los dos eslóganes de la pared.

El mundo tiene un largo camino por recorrer para responder a las gigantescas cuestiones planteadas por este último, en el que los países se enfrentan a retos existenciales como consecuencia del cambio climático. Pero la narrativa de que la migración masiva conducirá al colapso social ha sido cuestionada, en primer lugar, por investigaciones sólidas que demuestran que la gran mayoría de los desplazamientos serán internos.

Una mujer somalí llena un recipiente con agua en un campo de desplazados a las afueras de Dollow, Somalia, septiembre de 2022. Jerome Delay/AP

Y en segundo lugar, las nuevas narrativas sobre lo que significa para el mundo adaptarse a un nivel inevitable de migración transfronteriza.

Hablando con los jóvenes en la COP28, está claro que quieren que sus hogares sean habitables el mayor tiempo posible.

"La movilidad climática no consiste sólo en moverse. [Se trata de movilizarse para adaptarse al mismo tiempo que nos aferramos a nuestros valores y a lo que llevamos en el corazón", afirma Titi, de las islas Nanumea y Niutao. "Se trata de innovar, repensar, reciclar y adaptar".

¿Cómo son los "viajes de adaptación positiva para las personas"?

Como el GCCM y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) analizaron en numerosas charlas de la COP28, la crisis climática puede ser mundial, pero la adaptación es local.

África, el Pacífico, América Latina y otras regiones tienen sus propias narrativas dentro de esta transición centrada en las personas. Pero surgieron algunos temas comunes.

El agua es uno de los principales motores de la migración climática

Harriette Okal, una joven keniana de 30 años delegada del GCCM, estudia actualmente un doctorado en hidrología en la Universidad Rhodes de Sudáfrica.

"La mayoría de los desplazamientos se deben al exceso de agua (inundaciones) o a la escasez (sequías)", explica. Los pastores de Kenia están acostumbrados a lluvias irregulares, pero no pueden tener en cuenta las previsiones en sus desplazamientos.

Con sistemas de alerta temprana, sabrían si deben recoger agua antes de las épocas de escasez o canalizarla cuando amenacen lluvias torrenciales. Las redes de vigilancia fluvial, el acceso abierto a los datos y la formación forman parte de este panorama de adaptación local, sugiere Harriette, que reduciría los desplazamientos.

Los jóvenes delegados Harriette Okal, de Kenia, e Ibrahim Muhammad, de Nigeria, en el Pabellón de la Movilidad Mundial por el Clima, COP28. Euronews Green

La vecina Somalia también se ve acosada por los vaivenes de la sequía y las inundaciones, y la guerra civil, que dura ya varias décadas, hace que la gente esté "doblemente desplazada", afirma Ahmed, de 23 años. Hace varios años, una grave sequía acabó con el ganado de su aldea, lo que provocó escasez de leche y carne y el consiguiente colapso del comercio dentro de la comunidad.

La familia de Ahmed tuvo que trasladarse a la gran ciudad, lo que no es una medida de adaptación al alcance de todos, señala. E incluso en la ciudad no hay forma de escapar de la crisis, ya que las casas pueden ser arrasadas por las aguas.

Ahmed, que asistió a la COP28 con Save the Children, afirma que le gustaría que se invirtiera en agua potable, así como en agricultura inteligente y sostenible, ámbitos en los que los jóvenes pueden liderar la creación de resiliencia. Actualmente, dice, "la gente no sabe nada sobre el futuro - incluso el año que viene si se enfrentan a otra sequía o la lluvia que viene - [están] a la espera de su destino".

Los jóvenes pueden educar y ayudar a su pueblo a prepararse

La movilidad climática consiste en "cambiar los escenarios", afirma Titi. Los diques se fortifican con cemento en lugar de arena. O tener a jóvenes tuvaluanos en espacios como la COP28. "Es muy raro en Tuvalu o en el Pacífico", explica, "las decisiones las toman nuestros ministros, nuestros mayores, pero ahora sienten la necesidad de implicar a los jóvenes porque saben que somos los futuros líderes".

Mientras el gobierno de Tuvalu comunica su difícil situación al mundo, Titi ve un papel para los jóvenes anglófonos y expertos en tecnología para explicar la situación a las generaciones mayores.

La defensa de Harriette también empieza por la alfabetización climática: "convertir la ciencia en conocimiento local y transcribirla a un lenguaje que la población local pueda entender, que un niño pueda entender".

Como dice Ahmed refiriéndose a las comunidades rurales somalíes en particular, la gente no siempre es consciente de las huellas del cambio climático en las "catástrofes naturales". "Es triste porque no se dan cuenta de que viven en medio de... Es como un lecho de muerte", dice Titi. "Pero no se dan cuenta porque somos gente muy optimista y resistente y les encanta pensar que pueden hacerlo".

Explicar la ciencia es una cosa; en este caso, Titi cree que las visualizaciones de los datos y los distintos escenarios de subida del nivel del mar podrían ayudar. Pero convencer a la gente de que se plantee mudarse es otra muy distinta.

En Tuvalu, las familias entierran a sus muertos a las puertas de sus casas. "Incluso a pocos metros de distancia, les resulta difícil imaginar trasladarse a miles de kilómetros".

"No hay manera", repite en voz baja.