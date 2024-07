En la carrera mundial por el talento, las empresas buscan nuevas formas de atraer y retener a los mejores empleados.

PUBLICIDAD

Si tienes la suerte de ser un trabajador solicitado, las ventajas que te ofrecen pueden ser enormes y variadas. En un intento por mantenerte motivado, es probable que tu empresa te ofrezca una serie de ventajas, como ayudas a la formación o gastos de transporte.

Las grandes tecnológicas, junto con la banca y las farmacéuticas, llevan la delantera en lo que a persuasión se refiere. El hambre de talento, combinado con unos beneficios estelares, contribuye en gran medida a la generosidad.

Ya en 2014, Apple y Facebook fueron noticia al convertirse en los primeros grandes empleadores estadounidenses en anunciar la cobertura de la congelación de óvulos para el personal.

"Seguimos ampliando nuestros beneficios para las mujeres, con una nueva política de baja por maternidad ampliada, junto con la criopreservación y el almacenamiento de óvulos como parte de nuestro amplio apoyo a lostratamientos de infertilidad", dijo Apple en ese momento.

Recoger y congelar los óvulos de una mujer permite preservarlos del envejecimiento fuera del cuerpo, lo que significa que se pueden concebir hijos a una edad más avanzada. Cuando una mujer decide descongelar sus óvulos, éstos pueden ser fecundados en un laboratorio. La esperanza es que al menos uno de los llamados "cigotos" se convierta en embrión, aunque no hay garantía de éxito.

Prevalencia de las prestaciones por congelación de óvulos

Según Apple, ofrecer una cobertura de hasta 20.000 dólares (18.334 euros) "capacitaría" a los empleados "para hacer el mejor trabajo de sus vidas". Sea cierto o no, el anuncio de Apple provocó una avalancha de empresas que ofrecen prestaciones similares de congelación de óvulos, entre ellas Google, Yahoo y Netflix.

Según la consultora Mercer, el número de grandes empresas estadounidenses que ofrecen cobertura para la congelación no médica de óvulos creció hasta el 19% en 2023. Esa cifra es superior al 16% de 2022.

En Europa, estos beneficios son menos comunes, aunque eso no significa que no estén disponibles. En el Reino Unido, empresas como el banco Natwest, el proveedor de energía Centrica y los bufetes de abogados Clifford Chance y Cooley ofrecen ayuda económica al personal que se somete a un tratamiento de fertilidad.

Esto puede aliviar una pesada carga financiera, sobre todo porque la congelación no médica de óvulos rara vez se ofrece en el Sistema Nacional de Salud británico.

Según el organismo británico regulador de la fertilidad, la HFEA, todo el proceso de congelación y descongelación de óvulos cuesta una media de entre 7.000 y 8.000 libras (más de 8.300 euros). Para las mujeres que necesitan más ciclos de recogida de óvulos, este total puede ser superior.

Un embrión se coloca en su tubo de almacenamiento en un baño de nitrógeno líquido tras su extracción del crioalmacenamiento Mark Schiefelbein/Copyright 2018 The AP. All rights reserved

Los beneficios de fertilidad tampoco se limitan a los países anglófonos. En Suiza, la empresa farmacéutica Merck apoya económicamente a las empleadas que desean congelar sus óvulos, y el gigante sueco de la música Spotify también tiene una política similar.

"Desde 2021, todos los empleados a tiempo completo de Spotify en todo el mundo pueden optar a las prestaciones de la empresa para la formación de una familia", explica a 'Euronews' Katarina Berg, directora de Recursos Humanos de Spotify.

Este subsidio puede utilizarse para fecundación in vitro, servicios de donantes, adopción, preservación de la fertilidad o evaluaciones y educación sobre fertilidad, explicó. La cuantía varía de un país a otro, pero es suficiente para cubrir "varios ciclos de FIV".

¿Esperanzas de retrasar la paternidad?

Aunque las empresas que ofrecen la congelación de óvulos -como Spotify- también pueden proporcionar generosos permisos parentales, algunos especialistas en ética han expresado su preocupación por la autonomía reproductiva.

Si las mujeres se sienten presionadas para retrasar la maternidad, la congelación de óvulos podría estar obstaculizando la igualdad en el lugar de trabajo. El efecto de la maternidad en la carrera profesional de las mujeres está ampliamente documentado.

PUBLICIDAD

Los expertos han sugerido que, en comparación con las mujeres que no tienen hijos, las mujeres con hijos tienen más probabilidades de cobrar menos y recibir menos ascensos.

Al menos en el mundo desarrollado, uno de los motivos principales es el coste del cuidado de los hijos. Si este gasto se come el salario de un progenitor, las madres -más que los padres- se sienten a menudo presionadas económicamente para dejar de trabajar.

Para quienes temen quedarse atrás, la congelación de óvulos puede parecer una opción atractiva. Una forma de hacer frente a esta presión, según los expertos, es asegurarse de que la congelación de óvulos no vaya en detrimento de las prestaciones favorables a los padres.

Para empezar, una remuneración generosa para quienes se toman un permiso de maternidad o paternidad puede ser de ayuda. La posibilidad de que los nuevos padres trabajen de forma flexible también puede facilitarles la continuidad laboral. Algunas empresas, aunque minoritarias, ofrecen incluso guarderías en la oficina.

PUBLICIDAD

¿Es el trabajo un factor decisivo?

Aunque es posible que algunas madres se sientan presionadas a congelar sus óvulos por motivos profesionales, también es importante señalar que muchas mujeres están motivadas por otros factores.

La antropóloga Marcia C Inhorn, por ejemplo, ha sugerido que varias mujeres se ven impulsadas a retrasar la paternidad al encontrarse sin pareja. En su libro "Motherhood on Ice", escribe sobre sus 150 entrevistadas: "La congelación de óvulos no tenía que ver con sus carreras. Se trataba de estar solteras o en relaciones muy inestables con hombres que no estaban dispuestos a comprometerse con ellas".

Para Annabel Robbins, una mujer que ahora se somete a su cuarto ciclo de recogida de óvulos, estos testimonios resuenan. Asistente jurídica en la isla de Wight, explica a 'Euronews' que decidió congelar sus óvulos por primera vez a los 35 años en la clínica Complete Fertility.

"En aquel momento no tenía pareja. Y creo que me preocupaba que pudiera tardar en encontrar a alguien. Y si no encontraba a nadie, no quería perder todas las posibilidades de tener hijos", explica Annabel.

PUBLICIDAD

"Siempre he tenido una vida muy activa y los niños no habían sido mi prioridad... Y un día, a los 35 años, pensé: 'Vale, voy a resolver esto'. Pero no creo que el trabajo fuera un factor decisivo". La empresa no pagó el tratamiento de Annabel, aunque le permitió tomarse un pequeño permiso retribuido.

En su opinión, la congelación de óvulos patrocinada por la empresa podría ser un paso positivo, pero también subrayó la importancia de contar con una cultura de apoyo a la fertilidad en el lugar de trabajo. "Desde hace dos años, mi ansiedad ha empeorado. Me despierto con esta especie de reloj metafórico sobre mi cabeza pensando, ya sabes, ¿será éste el último óvulo?".

"Pensé que lo mejor sería informar a mi jefe de que no iba a ser la misma de siempre. Me apoyaron mucho y lo entendieron".

Todo es cuestión de elegir

Natalie Silverman, cofundadora del grupo británico Fertility Matters at Work, también habló con 'Euronews' sobre cómo los empresarios pueden gestionar mejor las conversaciones sobre fertilidad.

PUBLICIDAD

Como muchas empresas no tienen políticas formales al respecto, muchos trabajadores se muestran reacios a tomarse tiempo libre. Además, a menudo no hablan abiertamente con su empresa sobre el tratamiento.

Natalie cuenta testimonios de personas con las que ha trabajado: "A menudo se sentían culpables por delegar [tareas] en sus compañeros, o tenían que mentir sobre lo que hacían. A veces estaban en la clínica de fertilidad y aun así tenían que estar con el portátil".

Al hablar con las empresas y los empleados, Fertility Matters at Work espera cambiar estas pautas en el lugar de trabajo. Natalie también subrayó que, en lo que respecta a la congelación de óvulos financiada por la empresa, esta opción podría ser "potenciadora" en las condiciones adecuadas.

La congelación de óvulos no es una garantía de embarazo, dijo, por lo que hay que recordárselo a las mujeres. "Tiene que hacerse con el tipo adecuado de información y educación, pero creemos que no es explotador para las mujeres tenerla como opción".

PUBLICIDAD

Al igual que la píldora anticonceptiva revolucionó la autonomía corporal en los años 70, la congelación asequible de óvulos podría cambiar drásticamente la relación de las mujeres con su fertilidad. La elección informada, según los expertos, sigue siendo clave.