Este artículo se publicó originalmente en inglés

El catálogo musical de Queen es uno de los más valiosos del rock, si no el que más, con clásicos como 'Bohemian Rhapsody', 'Another One Bites the Dust' y 'We Will Rock You'. La operación supone la mayor adquisición de este tipo jamás realizada.

PUBLICIDAD Hasta ahora solo eran especulaciones. Las primeras informaciones apuntaban que Sony Music estaba en conversaciones para adquirir el catálogo de la legendaria banda de rock Queen, que incluye éxitos como 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You', 'We Are The Champions' y 'Another One Bites The Dust'. Ahora, nuevas informaciones parecen confirmar que el catálogo musical de Queen, junto con otros derechos, está oficialmente en proceso de ser adquirido por Sony Music por unos 1.270 millones de dólares (1.180 millones de euros). Según informa 'Variety', que cita a 'Hits', los únicos ingresos no cubiertos en el acuerdo son los de las actuaciones en directo, que conservarán los miembros fundadores Brian May y Roger Taylor, que siguen de gira con el cantante Adam Lambert. En cualquier caso, se trata de la mayor adquisición de este tipo jamás realizada, ya que el catálogo musical de Queen es uno de los más valiosos del rock. La banda cuenta con 52 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que hace que el catálogo sea increíblemente codiciado, sobre todo porque en los últimos años ha habido un enorme apetito por la adquisición de catálogos musicales. Estas inversiones son sumamente atractivas porque las canciones pueden utilizarse en películas o anuncios, y por tanto generar pagos en concepto de derechos de autor para los propietarios de los mismos. Otras adquisiciones sonadas En 2021, Bruce Springsteen vendió su catálogo a Sony por unos 500 millones de dólares (465 millones de euros). Sony ya había adquirido todo el catálogo de Bob Dylan en 2022 por 220 millones de euros, así como una participación del 50% en el catálogo musical de Michael Jackson por unos 600 millones de dólares (unos 558 millones de euros). 'Variety' afirma que la logística del acuerdo con Queen sigue siendo complicada, ya que Disney posee actualmente los derechos de grabación de la banda en EE.UU. y Canadá en virtud de un acuerdo alcanzado en algún momento de los años noventa. Universal Music Group también es el distribuidor mundial de la banda, y seguirá siéndolo durante varios años hasta que expire el contrato.