Por euronews

Dejó la villa de ocho habitaciones y todas sus posesiones a su amiga cercana y exnovia, Mary Austin, que vivía allí. Ha estado recaudando millones vendiendo su colección de vestuario escénico.

Es el santuario privado de Freddie Mercury en Londres, el refugio en donde vivió la última década de su vida.Garden Lodge, como se conoce a la casa de ladrillo neogeorgiana en el elegante barrio de Kensington, está a la venta por la inmobiliaria Knight Frank por ofertas que superan el equivalente a los 35 millones de euros.

Mercury, el líder de Queen, compró la casa en 1980. Según se informa, pagó en efectivo por la propiedad, que estaba valorada en más de medio millón de euros. En el libroMercury: An Intimate Biography of Freddie Mercury,dela periodista Lesley-Ann Jones, consta la expresión de entusiasmo del cantante: “Vi la casa, me enamoré de ella y en media hora era mía”.

"Una vida victoriana, rodeado de un desorden exquisito"

Mercury hizo reformas exhaustivas en la casa y la enriqueció con preciosas obras de arte, incluidos cuadros de Picasso, Dalí y Matisse. "Me gusta estar rodeado de cosas espléndidas", dijo Mercury. "Quiero llevar una vida victoriana, rodeado de un desorden exquisito".

La legendaria puerta verde

"Esta casa ha sido la caja de recuerdos más gloriosa, porque tiene mucho amor y calidez en cada habitación", dijo Austin en un comunicado. “Ha sido un placer vivir allí y tengo muchos recuerdos maravillosos aquí. Ahora que está vacío, me transporto a la primera vez que lo vimos. Desde que Freddie y yo cruzamos la legendaria puerta verde, ha sido un lugar de paz, la verdadera casa de un artista, y ahora es el momento de confiar esa sensación de paz a la siguiente persona”.

La famosa puerta del jardín, que estaba repleta de grafitis y mensajes de amor de sus fans, fue una de las 59 posesiones más preciadas de Mercury. La puerta generó cerca de medio millón de euros incluida la prima del comprador.

Mercury murió en la casa en 1991 de neumonía relacionada con el SIDA a los 45 años.