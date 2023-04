Todos los objetos proceden de la casa de Mercury, ubicada en el prestigioso barrio londinense de Kensington, donde vivió hasta su muerte en 1991. La subasta permitirá al público conocer la vida del enigmático cantante a través de las cosas de las que se rodeaba.

¿Te gustaría tener una de las guitarras de Freddie Mercury? Esta es tu oportunidad; todo lo que necesitas son 100.000 euros.

Imagínese de pie frente a una multitud británica gritando, con una capa roja a sus espaldas y una corona sobre su cabeza. Esta es una sensación reservada para unos pocos monarcas y a otra leyenda: Freddie Mercury, vocalista de Queen, en su última gira con la legendaria banda.

Ahora, usted también podrá sentirse como un ‘Queen’ cuando su colección privada salga a subasta.

Sotheby's ha anunciado que 1.500 objetos de la colección privada de Mercury saldrán a subasta en Londres el próximo mes de septiembre. La colección incluye trajes y letras de los días de Mercury en Queen, así como obras de arte de Matisse y Picasso.

Todos los objetos proceden de la casa de Mercury, Garden Lodge, ubicada en el prestigioso barrio londinense de Kensington, donde vivió hasta su muerte en 1991. Sellada durante más de 30 años, la subasta permitirá al público conocer la vida del enigmático cantante a través de las cosas de las que se rodeaba.

"Me gusta rodearme de cosas espléndidas. Quiero llevar una vida victoriana, rodeada de un desorden exquisito", dijo Mercury en una ocasión.

Antes de la subasta, Sotheby's realizará una gira de exhibición de lo más destacado por Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong en junio, antes de venir a Londres en agosto, durante un mes.

El atuendo de un icono mundial: la increíble corona y la túnica de Freddie Mercury fueron un encargo de su amiga y diseñadora de vestuario Dana Moseley. Sotheby's

Mary Austin, compañera y querida amiga de Mercury, está detrás de la venta.

"Durante muchos años tuve la alegría y el privilegio de vivir rodeada de todas las cosas maravillosas que Freddie buscaba y tanto amaba", dijo Austin.

"Pero los años han pasado y ha llegado el momento de que tome la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida", añadió.

"Freddie era un coleccionista increíble e inteligente que nos demostró que hay belleza, diversión y conversación en todas las cosas. Espero que esta sea una oportunidad para compartir todas las facetas de Freddie, tanto públicas como privadas, y para que el mundo lo comprenda aún mejor y celebre su espíritu único y hermoso", prosiguió Austin.

En la venta se incluye el traje real que Mercury llevó durante las interpretaciones de "God Save the Queen" en The Magic Tour en 1986, su última gira con la banda. Se espera que la corona, la capa y el abrigo de piel sintética se vendan por entre 67.000 y 90.000 euros.

Otra pieza importante de la venta son las nueve páginas de letras manuscritas por el cantante para la canción "We Are The Champions", uno de los temas más famosos de la banda. Su precio se estima entre 225.000 y 339.000 euros.

También hay una guitarra acústica que perteneció a Mercury, junto a su colección de arte.

Sotheby's calcula que la venta superará los 6,7 millones de euros; parte dela recaudación se destinará a la Mercury Phoenix Trust y a la Elton John Aids Foundation, dos organizaciones implicadas en la lucha contra el sida.