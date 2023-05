En España, la Comunidad Valenciana recicla más de la mitad de sus aguas residuales; en una planta depuradora, el agua clara se somete a luz ultravioleta, y luego se ofrece a los agricultores. Y Alemania usa el ozono para descomponer los contaminantes y eliminarlos.

En Europa las inundaciones y las sequías son más agresivas, y están cambiando la vida de millones de personas.

Países como España y Alemania buscan estrategias para preservar la calidad del agua para que pueda ser de consumo humano, y utilizar depuradoras para el reciclaje del agua.

"Hay una canción popular que dice que en nuestro país, la lluvia no sabe llover; o llueve poco y hay sequía, o llueve mucho y es un desastre", cuenta Juan Ángel Conca, director general de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, en España.

Durante siglos los españoles han tenido que aprender a vivir con este régimen hídrico. No es el país con más recursos hídricos de Europa, pero sí el lugar de Europa con mayor conciencia medioambiental en cuanto al uso del agua, como lo explica Conca.

"El 100 % del agua se depura, y en la Comunidad Valenciana hay lugares donde el 100 % del agua depurada también se reutiliza en los campos y cultivos para producir las frutas y verduras, que acaban en las mesas de toda Europa", explica Juan Ángel.

Este experto da el ejemplo de cuando los sanitarios solían estar afuera del edificio, y poco a poco han ido ubicándolos al interior de las viviendas. Y esto mismo es lo que se espera con las depuradoras.

Las depuradoras suelen estar junto a los ríos, algunos de los cuales nacen donde está el agua que llega de la depuradora. Por lo que no sería extraño verlas dentro de las ciudades, porque es un servicio público que brinda agua, que es muy necesario, como lo cuenta Conca.

"Hay lugares en el mundo donde el agua que sale de las depuradoras es agua potable destinada al consumo humano. Esto no es lo normal en Europa, no creemos que pueda ocurrir, pero estoy seguro de que el agua que sale de las depuradoras pronto podrá ser bebida por los seres humanos en un vaso de agua", agrega el experto.

Agua depurada para cultivos: Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana recicla más de la mitad de sus aguas residuales. En una planta depuradora, el agua clara se somete a luz ultravioleta, y luego se ofrece a los agricultores.

Enrique Aguilar, agricultor, accedió a mostrarnos dónde llega el agua reciclada. Se mezcla con el agua de un río, antes de unirse a los canales de riego tradicionales.

"El agua del río viene aquí, la mezclamos con el agua de la depuradora y eso nos permite aumentar el caudal", explica.

Hay que recordar que estamos al mismo nivel que el mar; si no regamos la tierra así, la sal entraría, y lo que ahora es un fértil huerto se convertiría en un desierto en pocos años Enrique Aguilar Agricultor

"Antes no había agua de la depuradora y nos apañábamos; pero sería una pena que esta agua, una vez depurada, no se pudiera utilizar, porque estamos en una región donde no hay tanta agua. Hay que recordar que estamos al mismo nivel que el mar; si no regamos la tierra así, la sal entraría, y lo que ahora es un fértil huerto se convertiría en un desierto en pocos años", agrega.

El mayor embalse de agua potable en Europa

Friedrichshafen está a orillas del lago Constanza, el mayor embalse de agua potable de Europa, ubicado en Alemania. Millones de personas beben esta agua, y es el orgullo de la ciudad.

Sus pobladores comentan que si alguien nada en el lago, y tiene sed, puede beber el agua sin problemas. Todos saben que el agua allí es muy buena, no es ningún secreto.

Esta región también está a la vanguardia de la nueva batalla contra los microcontaminantes. Marie Launay, científica francesa radicada en Alemania, nos cuenta más al respecto:

"Cada vez utilizamos más productos químicos en casa. Estas sustancias, cuando son persistentes, también persisten en el medio ambiente; por lo que es importante poder eliminarlas para preservar la calidad del agua" Marie Launay, directora del Centro de competencia en microcontaminantes en Alemania.

Descomponer contaminantes con ozono

En Baden-Württemberg varias estaciones han sido equipadas con tratamientos para cuidar los depósitos de agua, utilizando ozono.

"Con el ozono, tenemos un proceso químico: descomponemos los contaminantes, y las moléculas más pequeñas son eliminadas por la planta de tratamiento”, explica Marie Launay.

Esta tecnología debe desarrollarse en otros lugares, ya que la normativa europea sobre aguas residuales está cambiando. La lista de contaminantes que hay que eliminar está a punto de ampliarse.