El reciclaje es un componente clave de la vida sostenible, pero muchos de nosotros no estamos seguros de lo que se puede y no se puede reciclar cuando tiramos la basura cada día.

El reciclaje es un componente clave de la vida sostenible, pero muchos de nosotros no estamos seguros de lo que se puede y no se puede reciclar cuando tiramos la basura cada día. Y, según un experto, la pereza no es la única razón.

El asesor en sostenibilidad Nick Torday afirma que los sistemas de reciclaje son difíciles de entender y están "rotos".

"No es una cuestión para debatir con matices, es un hecho", señaló a Euronews en 2022. Explicó que en el Reino Unido el Gobierno afirma que se recicla el 46% de los residuos plásticos domésticos.

"Es un disparate, la cifra real es inferior al 9% y, en el caso de algunos tipos de polímeros, inferior al 2%: es desesperante".

El año pasado, la ONU aprobó un acuerdo histórico para crear el primer tratado mundial sobre contaminación por plásticos. A raíz de este "importante" acuerdo, Torday afirmó que era necesaria una "revisión sistemática fundamental del diseño, la producción y el consumo de plásticos".

Ahora se podría estar más cerca que nunca de alcanzar el acuerdo. La semana pasada, 170 países se reunieron en París para debatir la posibilidad de que el tratado sea jurídicamente vinculante.

Para noviembre de este año, tienen previsto elaborar un primer borrador que ayude a frenar la contaminación por plásticos para finales de 2024.

El reciclaje es un sistema que necesita mejorar. Según YouGov, solo el 8% de los británicos cree que las etiquetas de reciclaje son claras, lo que lleva a los consumidores confundidos a buscar en Google.

¿Cuáles son los artículos del hogar más buscados?

La empresa de embalajes Lifestyle Packaging ha analizado los datos de búsqueda de Google para descubrir cuáles son los artículos que más nos confunden.

A continuación, explicaron exactamente cuándo se pueden reciclar y cuándo no. Aquí una guía práctica para consultar cuando haya duda.

¿Puedo reciclar poliestireno? - 112.000 búsquedas

El poliestireno se puede reciclar, pero no en casa. Es un proceso complicado y en muchos países eso significa que no se puede hacer a escala local.

Aunque tu ayuntamiento diga que lo acepta, es poco probable que acabe reciclándose.

Una solución es intentar limitar la cantidad que se recoge o encontrar formas creativas de reutilizarla. Otra es pedir a los minoristas en línea que dejen de utilizar poliestireno como envase, ya que su uso representa un gran porcentaje de todos los usos.

Poliestireno Canva

¿Puedo reciclar las cápsulas de café? - 73.600 búsquedas

Las monodosis de café son otro artículo cotidiano que en teoría se puede reciclar, pero no en los contenedores de tu casa. Su pequeño tamaño y poco peso dificultan su tratamiento, y los posos de café pueden contaminar el resto del reciclaje.

La mejor solución es deshacerse de las cápsulas de café.

Pero si no tienes más remedio que usarlas, compra las que son compostables en casa y pide en el trabajo que se opte por lo mismo. Pueden añadirse a los residuos de jardín o de comida, donde se degradarán de forma natural.

Cápsulas de café Canva

¿Puedo reciclar los paquetes de patatas fritas? - 31.200 búsquedas

Aunque suelen llevar un símbolo de reciclaje en el exterior del envase múltiple, los paquetes individuales de patatas fritas no se pueden reciclar en casa.

Los envases vacíos pueden depositarse en los puntos de reciclaje de muchos supermercados.

Paquetes de patatas fritas Canva

¿Puedo reciclar Tetra Pak (envases de cartón)? - 28.000 búsquedas

Estos envases de cartón, como las cajas de zumo, pueden reciclarse, pero sólo en determinadas zonas. Los Tetra Paks están fabricados hasta en un 90% con cartón, pero tienen un forro de papel de aluminio y una tapa de plástico que pueden dificultar el proceso de reciclaje.

Si tu zona no ofrece la posibilidad de reciclar los Tetra Pak, puedes depositarlos en los puntos de recogida de los supermercados o en los centros de reciclaje municipales.

¿Se pueden reciclar las bombillas? - 19.600 búsquedas

Las bombillas incandescentes antiguas no pueden reciclarse y deben tirarse con la basura habitual.

Sin embargo, las nuevas bombillas de bajo consumo pueden reciclarse en la mayoría de los grandes centros de residuos y en algunas tiendas.

Así que compra bombillas LED siempre que puedas, y ten en cuenta el tipo de bombilla cuando compres nuevas luminarias o lámparas.

Bombillas Canva

¿Puedo reciclar los filtros BRITA (filtros para jarras de agua)? - 17.800 búsquedas

Los filtros para jarras de agua no se pueden reciclar en la basura doméstica.

Los filtros usados deben recogerse y llevarse al punto de reciclaje más cercano, donde se devolverán a la empresa.

¿Se pueden reciclar los blísteres (paquetes de pastillas)? - 13.600 búsquedas

Fabricados en PVC para proteger sus medicamentos de la contaminación, los blísteres tienen que ser duraderos.

Las propiedades del PVC hacen que no sea útil una vez reciclado.

Sin embargo, las farmacias suelen recogerlos para convertirlos en gránulos de plástico que pueden transformarse en productos de plástico reciclado.

Las cajas de cartón en las que vienen pueden reciclarse en casa.

¿Se puede reciclar la pasta de dientes? - 6.200 búsquedas

Los tubos de pasta de dientes suelen estar fabricados con una mezcla de materiales que incluye plástico y metal. Esto puede dificultar su reciclaje en casa.

Los tubos de pasta de dientes con bomba son más fáciles de reciclar y pueden depositarse junto con la recogida doméstica si su ayuntamiento también recoge botes, tarrinas y bandejas de plástico.

¿Qué es el "wishcycling"?

Si alguna vez no está seguro de si un objeto se puede reciclar en casa, no lo tire al contenedor de reciclaje y espere que todo salga bien.

El "wishcycling" consiste en tirar algo al contenedor de reciclaje con la esperanza de que se recicle, aunque no sea apto, esté contaminado o sólo sea parcialmente reciclable.

Esto puede llevar a que todo el lote se envíe al vertedero, incluso los artículos que pueden reciclarse.

También encarece los costes de los centros de reciclaje y puede provocar retrasos. Si un objeto no reciclable entra en el proceso de clasificación, puede obstruir o incluso dañar la maquinaria, lo que provoca retrasos y, en consecuencia, retrasos masivos en los volúmenes de "reciclado" que esperan ser procesados.

Por eso, antes de tirar un objeto, compruebe siempre lo que aceptan las autoridades locales o pregunte a un vecino.

Y si no está seguro, es preferible tirarlo a la basura general.