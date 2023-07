¿Sigue siendo posible un cambio sostenible en la industria textil? Para encontrar las respuestas, un equipo de Euronews emprende su viaje. La primera parada de su periplo es Italia.

La industria textil es una de las más contaminantes del mundo. Prospera en tiendas glamurosas. Moda a bajo precio, moda rápida... La producción se ha disparado en todo el mundo, junto con sus emisiones tóxicas. Cada vez compramos más ropa, pero esta no dura tanto. A menudo acaba en vertederos, lejos de Europa.

En el marco de su reportaje para el programa The Road to Green, el periodista Cyril Fourneris viaja a Prato, en la Toscana, a pocos kilómetros de Florencia. "Esta ciudad es un centro textil europeo desde la Edad Media", explica el reportero.

Prato alberga el mayor distrito textil de Europa. Es el centro neurálgico de la ‘economía circular’. Aquí se produce el 15 % del textil reciclado del mundo. Comistra lidera el reciclaje de la lana. Esta empresa centenaria ofrece una nueva vida a toneladas de tejidos usados que llegan, cada día, a este almacén.

"El 60 % de los materiales se destinan a la reutilización. Alrededor del 35 % se reciclará, y en torno a un 5 % se tirará o se termovalorizará. La ropa llega en estas bolsas y se clasifica a mano. Así es como decidimos qué se va a reutilizar o reciclar", declara Alice Tesi, responsable del Departamento de Mercadotecnia y Comunicación de Comistra.

Una vez clasificada por colores, la lana se reduce a fibra. Estas máquinas la ‘regeneran’. Esa mañana, el equipo de Euronews se decanta por el color negro.

"La fibra ‘rasgada’ que has visto antes se ha transformado en materia prima. Y el agua que utilizamos, la reciclamos", añade Alice Tesi.

Esta fibra de lana, con su reducido impacto medioambiental, se mezclará con otras, se tejerá y se lucirá en abrigos, o en pasarelas de moda. La ‘economía circular’ está en el centro de la estrategia textil de la Unión Europea, que pretende imponer el uso de fibras recicladas, y fomentar el diseño ecológico; un gran valor para los directivos de esta empresa.

"Cuando diseñamos una prenda, tenemos que pensar en ella de tal manera que, cuando termine su vida útil, pueda ser fácilmente arreglada, reciclada y reutilizada. Es el círculo mágico de la economía circular. Hoy contamos con una gran oportunidad. El Pacto Verde y la Unión Europea nos están mostrando el camino. Enviar los tejidos al sector del reciclaje puede dar trabajo a mucha gente", afirma Fabrizio Tesi, director ejecutivo de Comistra.

La gente sigue necesitando comprar ropa realmente sostenible. Para combatir la ecoimpostura, en Europa se está estudiando un proyecto de pasaporte con código QR. Este pasaporte debería incluir información sobre reciclabilidad e impacto ambiental.

Niccolò cree que es la historia que hay detrás de la prenda, y no su precio, lo que debe impulsar la compra. Es el fundador de Rifò, una empresa emergente que apuesta por fibras naturales como el algodón y la lana, y por diseños reciclables fabricados con materiales reciclados y únicos.

"¿Cuáles son los límites tecnológicos de su industria? ¿Hay determinados tejidos, que son más difíciles de reciclar?", pregunta Cyril Fourneris, periodista de Euronews.

"Hoy en día, la mayoría de los tejidos del mercado se compra a bajo coste y no es reciclable. Eso supone un problema, porque la mejor manera de rentabilizar un producto es mezclar fibras naturales y sintéticas. Algunas tecnologías ya permiten separar las fibras, pero todavía no es posible a nivel industrial. En algún momento, tendremos que introducir un criterio de reciclabilidad, y podremos decir: los que confeccionan ropa reciclable pagan un determinado impuesto, y los que crean ropa que no es totalmente reciclable tendrán que pagar otro", responde Niccolò Cipriani, fundador de Rifò.

La directiva marco europea sobre residuos está a punto de cambiar. Así, prevé cobrar a los contaminadores industriales por la recogida selectiva de textiles usados. En Prato, el año que viene, se construirá un nuevo centro de clasificación textil para duplicar la cantidad de tejidos recogidos, y para modernizar el sector del reciclaje.

Durante la grabación de este reportaje, mucha gente señaló al periodista de Euronews que "la prioridad es comprar menos ropa nueva". ¿Es esto realmente posible? Para averiguarlo, el reportero se dirige a Lituania.

"Estamos en Vilna, la capital de Lituania. La definen como el Milán o el París de los países bálticos. Vamos a conocer a una periodista, especialista en moda, que nos va a dar algunos consejos para hacer compras sostenibles", explica Cyril Fourneris.

"Por un lado, la moda rápida ofrece a mucha gente la oportunidad de vestirse sin necesidad de asesoramiento. Así que, en cierto modo, tiene sentido. Pero, por otro lado, en mi opinión, la cantidad de ropa que se produce resulta catastrófica, porque se produce mucho más de lo que podemos o deberíamos utilizar", indica Deimantė Bulbenkaitė, periodista especialista en el mundo de la moda.

Una alternativa barata y de buena calidad es la ropa de segunda mano. En una tienda dedicada a este tipo de ropa, todo cuesta 4 euros, y hay prendas realmente bonitas.

"Nadie necesita confeccionar nada nuevo. La cantidad de ropa que ya tenemos en este planeta es más que suficiente para cada persona que vive en él. ¿Cuántos habitantes somos ahora, 8 000 millones de personas? Podemos utilizar lo que tenemos aquí", declara Deimantė Bulbenkaitė.

La periodista especialista en el mundo de la moda sigue prefiriendo comprar en Vinted. La famosa compañía de compraventa de ropa de segunda mano, creada en Vilna hace 15 años, cuenta con 50 millones de usuarios.

"¡Puedo enseñarte mi ropa! Estas son las prendas que me gustan, que me voy a comprar. Y, a veces, puedes intercambiar ropa sin pagar a nadie", sostiene Deimantė Bulbenkaitė.

En Vinted señalan que están ayudando a frenar la sobreproducción textil. La compañía llevó a cabo una gran labor de consulta con sus miembros, hace unos meses.

"De los cientos de millones de transacciones que se realizaron a través de la aplicación de Vinted, el 40 % supusieron no comprar un producto nuevo. Eso significa que no es necesario fabricar ese producto nuevo. Pero... solamente el 14 % de las transacciones de ropa son de prendas de segunda mano. Así que, nos queda un largo camino por recorrer para que la segunda mano se convierta en la forma de comprar, por defecto", afirma Adam Jay, director general de Vinted Marketplace.

Para terminar el viaje por todo lo alto, Deimantė invita al equipo de Euronews a una velada especial.

"¿Ha asistido alguna vez a un desfile de ‘moda sostenible’? Descubrámoslo juntos", invita a los espectadores el periodista Cyril Fourneris.

Una marca lituana especializada en suprarreciclaje presenta su nueva colección. Se trata de ‘Behind Curtains’, de una pareja de diseñadoras punkis que gusta mucho a nuestra compañera periodista. Ella lució una de sus creaciones, para la ocasión.

"Decidimos combinar un traje y una chaqueta deportiva. Así, puedes ir a la oficina, pero después, también puedes ir a una fiesta. La moda de masas es demasiado grande, está creciendo mucho, y no la necesitamos. Podemos reutilizar las cosas", señala Monika Vaisova, diseñadora de 'Behind Curtains'.

"Creo que están haciendo un trabajo muy bueno, porque su mensaje principal es: quita la moda rápida de la ropa, compra algo que se pueda reutilizar", concluye Deimantė Bulbenkaitė, periodista especialista en el mundo de la moda.