El cambio de temperatura perturba los periodos de floración

El calor tardío de este año está provocando que algunos árboles en Francia florezcan fuera de temporada.

Brigitte, que vive en la región de París, se sorprende: "Lo realmente sorprendente es que un árbol que normalmente florece en abril pueda florecer por segunda vez. No tenía idea de que esto pudiera suceder. Nunca lo había visto antes".

Un poco más al norte, en Beauvais, los termómetros alcanzaron el lunes los 27°C. Una temperatura con clara repercusión en los frutales de Simón Inglard.

"Podemos ver el desarrollo aquí. Dejó de crecer aquí en agosto, pero hay un nuevo brote de unos diez centímetros de largo. El riesgo para el árbol es que comience a florecer demasiado rápido y no en el momento adecuado, y no me sea posible cosechar", explica Inglard.

El cambio climático y el calor cada vez más habitual en octubre también preocupa a los productores de vino.

En Borgoña, la cosecha comienza cada vez más temprano y los enólogos, con la ayuda de los científicos, empiezan a considerar el cambio de la famosa uva Pinot Noir por especies más resistentes a las nuevas condiciones climáticas.