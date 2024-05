El proyecto Farm Zero C en Irlanda tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin perder beneficios. ¿Se puede hacer?

Este mes en Climate Now vemos las estrategias desplegadas para reducir las emisiones e impulsar la biodiversidad en Farm Zero C, además de hablar de los numerosos desafíos que se avecinan en el camino hacia la neutralidad climática.

El abril más cálido de la historia

Nuestro informe sale a la luz cuando el Servicio de Cambio Climático de Copernicus ha registrado otra serie de temperaturas récord para el mes, un indicio más del rápido calentamiento global en curso a medida que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana.

Anomalía de temperatura en abril de 2024. Datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, implementado por ECMWF euronews

A nivel mundial, tuvimos el abril más cálido registrado, con temperaturas 0,7 grados centígrados por encima de la media de 1991-2020, o 1,58 grados centígrados por encima de la media preindustrial de 1850-1900.

Anomalía de la temperatura del aire en la superficie en Europa en abril de 2024. Datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, implementado por ECMWF euronews

En todo el continente europeo, hubo un fuerte contraste en las anomalías de temperatura. Hizo mucho más calor de la media en el este de Europa y, al mismo tiempo, la temperatura en Escandinavia fue unos grados más fría que la media. Las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron un máximo histórico en abril.

Anomalía de precipitaciones en Europa en abril de 2024. Datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, implementado por ECMWF euronews

Las partes septentrionales de Europa registraron precipitaciones superiores a la media, en contraste con las zonas más secas de lo habitual desde el este de España hasta Turquía.

Anomalía de acidez del suelo en Europa en abril de 2024. Datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, implementado por ECMWF euronews

El balance en Farm Zero C

El proyecto Farm Zero C ya ha avanzado significativamente en su trabajo para reducir las emisiones e impulsar la biodiversidad, aunque queda mucho por hacer. "Ya hemos logrado una reducción del 27% en nuestra huella de carbono", explica el responsable del proyecto Padraig Walsh. "Esperamos llegar a entre el 50 y el 65% en la fase dos y ser climáticamente neutros para 2030".

Alcanzar esos objetivos no será fácil, principalmente porque una evaluación del ciclo de vida al comienzo del proyecto mostró que las principales fuentes de gases de efecto invernadero de la granja también eran las fuentes de producción de leche: sus 250 vacas cruce de holstein-frisona y Jersey.

"Pudimos ver que emitíamos mucho metano", recuerda Padraig. "Más del 50% de nuestras emisiones provienen del metano de las vacas, que digieren su comida y liberan metano a la atmósfera."

Las granjas lecheras irlandesas dependen de los exuberantes pastos naturales del país para alimentar a sus vacas y producir leche de alta calidad, pero los aditivos administrados a las vacas durante el pastoreo que tienen como objetivo reducir su producción de metano están demostrando ser de corta duración, dando solo unas pocas horas de emisiones reducidas, en lugar de días o semanas.

Durante el invierno, el equipo ha tenido más suerte, ya que las vacas están en interiores y los aditivos para la alimentación pueden reducir las emisiones de metano en un 7%, mientras que los productos químicos añadidos a los purines reducen las emisiones de metano en un 75%.

El proyecto también está implementando varias soluciones que se apoyan en la naturaleza. La granja de 100 hectáreas está cerca de Bandon y tiene varios campos de múltiples especies, donde han introducido trébol blanco, llantén y achicoria junto con raigrás. Estas mejoran la estructura y el drenaje del suelo, secuestrando carbono más profundo debajo de la superficie y reduciendo la necesidad de aplicar fertilizantes artificiales al suelo, un producto costoso que emite mucho carbono.

La doctoranda Mary Kate Doherty ha estado siguiendo el despliegue de los campos con múltiples especies y dice que están demostrando ser muy eficiente. "En muchos de los campos que tienen trébol alto el año pasado no se aplicó ningún fertilizante químico y aun así produjeron tanta hierba como los campos en los que sí se aplicó", dice a Euronews.

El diez por ciento de la granja se dedica a aumentar la biodiversidad; por ejemplo, las áreas de campos que drenaron mal y a menudo se volvieron pantanosas y se convirtieron en humedales naturales, utilizadas como pastos una o dos veces al año. Estas zonas tienen muchos beneficios, y pronto la granja medirá con precisión el potencial de secuestro de carbono que tienen, ya que prueban lo que se conoce como agricultura de carbono, que recompensaría a los agricultores por sus servicios de mitigación de gases de efecto invernadero.

"Este tipo de área está proporcionando muchos beneficios para el medio ambiente en general y creemos que se debe pagar a los agricultores por eso", argumenta Mary Kate.

Estructura del proyecto empresarial

Farm Zero C es un proyecto de colaboración con muchos socios: los principales líderes son la empresa láctea Carbery Group y la organización de investigación científica BiOrbic, los administradores de las tierras son Shinagh Estates y Teagasc, el socio financiero es AIB y las instituciones académicas colaboradoras son UCD, UCC, Trinity College Dublin y MTU.

Reunir a una amplia variedad de investigadores universitarios y partes interesadas centradas en los negocios es importante para convertir la visión en realidad y construir un modelo de negocio de productos lácteos alimentados con pasto realmente rentable y respetuoso con el clima que sea un modelo a seguir para los agricultores irlandeses.

Conseguir que los consumidores se sumen a esta misión también es parte del proceso, según Padraig Walsh.

"Creemos que los consumidores pagarán una prima por nuestros productos con menor huella de carbono. Todos tenemos que abordar juntos el reto de las emisiones. Y si queremos que los agricultores reduzcan sus propias emisiones, también tendrán que ser recompensados por ello", concluye.