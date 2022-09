Empieza el juicio por los atentados de Bruselas

Es la primera parte de un largo juicio. El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, en Bélgica, ha abierto este lunes con una audiencia preliminar el proceso judicial por los atentados de Bruselas. El 22 de marzo de 2016, tres yihadistas se inmolaron en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem y en la estación de metro de Maelbeek, en el barrio europeo. Los atentados acabaron con la vida de 32 personas e hirieron a más de 340. El juicio como tal comenzará en octubre, pero en este primer encuentro para fijar el procedimiento los acusados ya se han presentado ante los jueces.

Louis Vanardois es una de las víctimas. Hace seis años, perdió a su novia, My Altegrim, una ilustradora sueca de treinta años, en ataque en el metro. Quiere justicia, pero no se hace ilusiones. "No espero especialmente el arrepentimiento de los acusados. Ya vimos en los atentados de París que no parecian arrepentidos ni pidieron perdón ni nada. Y en cualquier caso, si me pidieran perdón personalmente, no creo que pudiera aceptarlo", ha explicado Vanardois a Euronews.

Hospitalizado en dos ocasiones por ataques de ansiedad, Louis Vanardois no tiene intención de ir cada día al juicio para evitar despertar antiguos traumas. "Me preocupa, con el público será intimidante. Y no sé cómo voy a afrontar emocionalmente ver a las personas que han participado en la serie de atentados", ha confesado.

La muerte de su pareja ha hecho que Louis Vanardois tiene muchas preguntas sobre lo que pasó ese 22 de marzo, pero no sabe si será capaz de formulárselas a los acusados. "Tengo aprensión, tengo aprensión porque no sé cómo me voy a relacionar con ellos. No sé si querré hablar con ellos personalmente o si me quedaré en blanco o si siempre tendré esta rábia. No lo sé. Puede que tenga miedo de que mi ira desaparezca de repente o de que sea demasiado", ha explicado Vanardois.

Casi mil ciudadanos buscaran justicia en este juicio. Se espera que el proceso dure ocho meses.