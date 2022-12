Semana Europea: La UE redobla las promesas de adhesión a los Balcanes

En nuestro repaso semanal hablamos del último episodio del conflicto entre la Unión Europea y Hungría, con el país cerca de ver la congelación de parte de sus fondos europeos.

Además, viajamos a los Balcanes Occidentales dónde se ha celebrado una cumbre con sus líderes y los de la Unión Europea. Allí Euronews ha entrevistado a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas.

La última vez los líderes balcánicos se enfadaron y dijeron que era una pérdida de tiempo. ¿Ha cambiado algo desde entonces?

Kallas: Sí. Las últimas reuniones han sido muy, muy tensas porque en los países de los Balcanes Occidentales existe frustración con la Unión Europea y creen que no cumplimos. Pero esta vez ha habido una liberalización de visados para Kosovo. Tenemos la perspectiva de la adhesión de Bosnia y Herzegovina. Hemos dado distintos pasos. Así que ha sido una reunión mucho más cooperativa y orientada al futuro.

P: ¿Cree que hay un nuevo impulso?

Kallas: Por supuesto, la Unión Europea es una unión de 27 Estados miembros, y por eso también tenemos 27 opiniones públicas diferentes. Pero realmente veo que esta es la oportunidad no sólo para los Balcanes Occidentales, sino para la Unión Europea, porque si esta región es pacífica, segura y económicamente próspera, también es beneficioso para toda Europa, y toda Europa es pacífica y más próspera. Así que a la Unión Europea también le interesa tener nuevos miembros.

P: ¿Ha cambiado algo la guerra de Ucrania en lo que respecta a la ampliación? ¿Y por qué la región de los Balcanes Occidentales es tan importante para la Unión Europea?

Kallas: Ha cambiado nuestra forma de ver las cosas, y creo que también nos ha unido más, también con los países de los Balcanes Occidentales, porque ha puesto de manifiesto que los valores europeos que compartimos son los que están en juego en Ucrania. Rusia ha atacado Ucrania porque tiene aspiraciones europeas. Por tanto, a la Unión Europea no le interesa dejar que el interés de los países caiga. Y creo que es algo positivo que estemos unidos y que pensemos más en cómo mantener con Europa a todos los países que quieren estar en la Unión Europea.

P: En lo que respecta a la política de sanciones, hay advertencias de que estas medidas no son muy efectivas contra Putin y que, por tanto, la UE se puede estar atacándose a sí misma. ¿Comparte usted esta opinión?

Kallas: Tenemos datos de inteligencia que muestran claramente que las sanciones están perjudicando a Rusia. ¿Y por qué los rusos siempre quieren que levantemos las sanciones, usan diferentes herramientas para que las levantemos? Recuerda cuando los propagandistas rusos hablaban de que el hambre es nuestra última esperanza para levantar las sanciones, son muy cínicos, pero las sanciones realmente estan haciendo daño. Por supuesto, no lo sabemos, ya que la economía rusa no es tan transparente como la nuestra. Así que no lo sabemos todo. Pero nuestros servicios de inteligencia nos dicen que las sanciones hacen daño y que debemos tener paciencia estratégica.