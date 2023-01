¿Quién es quién en el escándalo del Parlamento Europeo?

El escándalo de corrupción que envuelve al Parlamento Europeo crece y se complica día a día. Noticias en medios de comunicación, audiencias a puerta cerrada en el juzgado, confesiones filtradas y declaraciones de los abogados añaden nuevos giros a una historia cada vez más complicada.

En el centro mismo del escándalo se encuentra una trama de corrupción, que según la Fiscalía Federal belga, implicaba "grandes sumas de dinero" y "regalos sustanciales" pagados por un país del Golfo Pérsico, supuestamente Catar, con el objetivo de influir en la legislación de la Unión Europea. Marruecos ha aparecido en las últimas semanas como presunto implicado en el escándalo. Tanto Catar como Marruecos niegan rotundamente las acusaciones.

Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas y acusadas de "participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales y corrupción", según ha declarado el fiscal. Los cuatro permanecen en prisión.

Mientras tanto, la policía belga se ha incautado de hasta 1,5 millones de euros en efectivo en decenas de registros en domicilios y oficinas, además de requisar ordenadores del Parlamento para evitar el borrado de datos clave.

Eurodiputados, miembros de ONG y asistentes... Euronews trata de poner cara a los personajes implicados en este escándalo de corrupción ya bautizado como Catargate.

Eva Kaili

La eurodiputada Eva Kaili. Genevieve ENGEL/ European Union 2022 - Source : EP

El nombre de Eva Kaili está en boca de todos en Bruselas. La eurodiputada griega era considerada, hasta su detención el 9 de diciembre, una estrella emergente entre las filas del grupo socialista (S&D). Conocida por ser mediática y accesible, Kaili fue elegida por primera vez al Parlamento Europeo en 2014, presentándose con el partido de centro-izquierda griego PASOK, y fue reelegida en 2019.

En enero de 2022, esta eurodiputada de 44 años fue nombrada como una de los 14 vicepresidentes del Parlamento. La mayor parte de su labor legislativa se centraba en temas digitales como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el blockchain.

Desde su inesperada detención, Kaili ha sido expulsada del PASOK, suspendida del grupo S&D y destituida como vicepresidenta.Técnicamente hablando, ahora es una eurodiputada no inscrita, con un salario neto de 7.146 euros al mes. No está claro si sigue teniendo derecho a la asignación mensual adicional de 4.778 euros.

Aunque Kaili se centró sobre todo en la agenda digital de la UE, a principios de noviembre viajó a Catar y mantuvo reuniones individuales con los principales dirigentes del país, incluido el primer ministro. Semanas después, pronunció un discurso ante el pleno en defensa de los derechos laborales de Catar en el contexto del polémico Mundial de Futbol de finales del año pasado. A principios de diciembre, votó a favor de la liberación de visados para los ciudadanos cataríes.

Se sospecha que se han encontrado hasta 150.000 euros en efectivo en su domicilio de Bruselas, que compartía con su compañero sentimental, Francesco Giorgi, y su hija de 22 meses.

El abogado de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, ha defendido la inocencia de su clienta, alegando que ella llamó a la policía belga en cuanto se enteró de la detención de Giorgi por la prensa belga, a pesar de que Giorgi no fue identificado por su nombre en las primeras noticias publicadas. "No era consciente de que había algo ilegal en su casa, de lo contrario no habría llamado a la policía", declaró Dimitrakopoulos a Euronews. "Pero no fue posible porque la policía no hablaba inglés y luego ocurrieron el resto de hechos".

Francesco Giorgi

Francesco Giorgi LinkedIn.

Francesco Giorgi es la pareja de hecho de Eva Kaili y uno de los presuntos implicados en el escándalo. Según su perfil de LinkedIn, Giorgi es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Milán y trabajaba como asistente parlamentario acreditado desde 2009.

Giorgi comenzó su carrera en el hemiciclo como asistente de Pier Antonio Panzeri, ex eurodiputado socialista italiano, y se trasladó en 2019 a la oficina de Andrea Cozzolino, otro socialista italiano. En el parlamento, el asistente de 35 años empezó una relación con la eurodiputada socialista Kaili.

Bajo la dirección tanto de Panzeri como de Cozzolino, Giorgi trabajó en la delegación del Parlamento para las relaciones con los países del Magreb, conocida como DMAG, que abarca Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez.

Desde su detención en diciembre, se cree que Giorgi ha empezado a colaborar con las autoridades belgas, proporcionando detalles sobre el funcionamiento de la trama. Según documentos obtenidos por Le Soir y La Repubblica, Francesco Giorgi ha confesado formar parte de una "organización" utilizada por Catar y Marruecos para influir en la elaboración de las políticas europeas. El asistente italiano ha intentado exculpar a Kaili acusando a su antiguo jefe, Andrea Cozzolino, y a Marc Tarabella de aceptar dinero en efectivo a través de la gestión de Panzeri.

Giorgi actuó como traductor para Panzeri, que no habla inglés, durante las reuniones con funcionarios Cataríes que fueron detectadas por la policía belga, informó Le Soir. El abogado de Kaili asegura que ella se siente "traicionada" por su pareja porque la supuesta participación de Giorgi en la trama delictiva convierte a la eurodiputada griego, por extensión, en cómplice.

Pier Antonio Panzeri

Pier Antonio Panzeri Thierry ROGE/ European Union 2018 - Source : EP

Pier Antonio Panzeri, eurodiputado socialista durante legislaturas, es sospechoso de ser el principal intermediario entre el Parlamento Europeo y las sumas de dinero supuestamente provenientes de Catar y Marruecos.

Elegido por primera vez en 2004, Panzeri centró su trabajo legislativo en el empleo, los derechos sociales, los asuntos exteriores, la seguridad mundial y la ayuda al desarrollo. Presidió la delegación para las relaciones con los países del Magreb de 2009 a 2017. Después pasó a presidir la subcomisión de Derechos Humanos, cargo que ocupó hasta que dejó el Parlamento en 2019. Como antiguo eurodiputado, Panzeri tenía derecho a una acreditación permanente de acceso a la sede del Parlamento.

En septiembre de 2019, apenas unos meses después de las elecciones europeas, Panzeri fundó en Bruselas una organización sin ánimo de lucro llamada Fight Impunity, Lucha contra la impunidad, cuyo objetivo es "promover la lucha contra la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad."

Fight Impunity, que no aparece en el Registro de Transparencia de la UE -base de datos en la que se supone que deben figurar las personas y organizaciones que tratan de influir en el proceso legislativo y de aplicación de las políticas de la UE-, comparte la misma dirección que otra ONG, No Peace Without Justice.

Tanto Kaili como Giorgi han señalado a Panzeri como el encargado de los intercambios de dinero. Al parecer, en su domicilio se encontraron más de 600.000 euros en efectivo. El abogado de Panzeri ha dicho que su cliente "sólo hablará (...) con las autoridades judiciales y no sobre investigaciones paralelas" y ha tachado de "escandalosas" las múltiples filtraciones a los medios.

Las autoridades belgas creen que la esposa de Panzeri, Maria Dolores Colleoni, y su hija, Silvia Panzeri, estaban al tanto de las injerencias y han solicitado su extradición desde Italia. Las dos mujeres niegan las acusaciones.

Niccolò Figà-Talamanca

Niccolò Figà-Talamanca es el secretario general de No Peace Without Justice, una organización sin ánimo de lucro dedicada a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, centrada en Oriente Medio y el Norte de África. Tanto No Peace Without Justice como Fight Impunity son sospechosas de ser una tapadera para el blanqueo de dinero. Desde su detención, Figà-Talamanca permanece suspendido de su cargo.

Poco se sabe del director de la ONG, aparte de sus diplomas internacionales, un nombramiento como profesor visitante en Nueva York y un breve paso por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Figà-Talamanca es una de las cuatro personas acusadas oficialmente en el marco de la investigación belga, junto con Kaili, Giorgi y Panzeri. En un principio fue puesto en libertad con un brazalete electrónico, pero la decisión fue revocada posteriormente y fue devuelto a prisión.

"Queremos manifestar nuestra absoluta certeza de la imparcialidad de su trabajo y su no implicación en ningún delito", dijo su familia en un comunicado. "Estamos seguros de que al final de la investigación (...) se aclarará la posición de Niccolo y que quedará libre de toda acusación".

Marc Tarabella

Marc Tarabella Alain ROLLAND/ European Union 2022 - Source : EP

Marc Tarabella es un eurodiputado belga que formó parte del grupo socialista desde su elección en 2004 hasta el estallido del escándalo de corrupción en diciembre, cuando se suspendió su militancia. Tarabella no ha sido acusado ni detenido. Al parecer, la policía registró su domicilio en presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Las autoridades belgas han solicitado el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, que protege a los eurodiputados de ser investigados y detenidos a menos que sean sorprendidos in fraganti. Como eurodiputado, Tarabella forma parte de varias comisiones, entre ellas la Delegación para las Relaciones con la Península Arábiga.

En noviembre, Tarabella defendió los derechos laborales de Catar en el contexto de Mundial de Futbol celebrado en el país, utilizando argumentos similares a los usados por Eva Kaili en la misma sesión plenaria. "Quedan muchos progresos por hacer, pero (Catar) sigue siendo un país que ha emprendido el camino de las reformas", dijo Tarabella. "Lo importante es que, cuando las luces del Mundial se hayan apagado, la evolución positiva continúe no sólo en Catar, sino que pueda extenderse a todos los países de la península arábiga", continuó el político.

Su abogado ha defendido su inocencia y ha afirmado que Tarabella está a favor de que se le retire la inmunidad. El letrado también ha admitido que el eurodiputado, de 59 años, no declaró un viaje de trabajo que realizó a Catar en 2020.

Andrea Cozzolino

Andrea Cozzolino Benoit BOURGEOIS/ European Union 2019 - Source : EP

Andrea Cozzolino es un eurodiputado italiano, elegido por primera vez en 2019. Perteneció al grupo socialista hasta su suspensión en diciembre, cuando también se le pidió que abandonara la presidencia de la delegación para las relaciones con los países del Magreb.

Cozzolino, sin embargo, sigue siendo miembro titular de esa delegación y de la subcomisión de Derechos Humanos.

En su confesión filtrada, Francesco Giorgi acusó directamente a Cozzolino, su antiguo jefe, y a Tarabella de aceptar dinero de Catar y Marruecos a través de Panzeri. Cozzolino no ha sido acusado ni detenido, aunque las autoridades belgas han solicitado el levantamiento de su inmunidad. "Estoy dispuesto a proteger mi integridad y mi reputación en todos los ámbitos", declaró el eurodiputado a los medios de comunicación italianos.

Otros presuntos implicados

Además de estos seis nombres, existe un abanico más amplio de personajes secundarios.

Durante las redadas de diciembre, otros dos hombres fueron detenidos y luego puestos en libertad: El padre de Eva Kaili, Alexandros Kailis, que al parecer fue sorprendido con una maleta llena de dinero en efectivo en el hotel Sofitel de Bruselas; y Luca Visenti, secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que admitió haber aceptado una donación de 50.000 euros de Fight for Impunity.

El nombre de la eurodiputada belga Maria Arena también ha saltado a la palestra después de que la policía belga precintara el despacho de uno de sus asistentea. Arena ha negado cualquier relación con Catar y ha utilizado las redes sociales para criticar las informaciones de los medios de comunicación. Tras conocerse que no había declarado un viaje pagado a Catar, dimitió de su cargo como presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento. La supuesta estrecha relación de Arena con Panzeri ha atraído la atención de los medios de comunicación belgas.

El escrutinio también se ha dirigido a Abderrahim Atmoun, embajador de Marruecos en Polonia, quien, según documentos obtenidos por Le Soir y la Repubblica, estuvo en contacto con Giorgi, Panzeri y Cozzolino. Los documentos también sugieren que agentes de la agencia de inteligencia exterior de Marruecos, conocida como DGED (Direction Générale des Études et de la Documentation), estaban igualmente implicados.

Marruecos ha negado las acusaciones, calificándolas de "repetidos ataques mediáticos" y "acoso legal".