Por Euronews en español

Cualquier intento de China de cambiar por la fuerza el statu quo con Taiwán afectaría "literalmente a todos los países de la Tierra".

Son palabras del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una entrevista con Euronews en la que también deja claro que su país no busca una confrontación directa con China.

China considera Taiwán una provincia separatista y ha prometido reunificar la isla democrática con el continente, un objetivo que los países occidentales interpretan como un lenguaje codificado para una posible intervención militar a gran escala en algún momento del futuro.

Estos temores han aumentado drásticamente tras la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado un evidente deterioro de las relaciones entre China y Occidente.

En declaraciones a Euronews, Blinken comparte su ansiedad personal al respecto, advirtiendo de consecuencias de largo alcance y enormemente perjudiciales si China realiza un movimiento unilateral contra Taiwán.

"Lo he oído en conversaciones con muchos de nuestros aliados de la OTAN, así como con socios en Asia", nos dice Blinken. "Existe la preocupación de que, si se produjera una crisis como resultado de las acciones de China sobre Taiwán, eso tendría repercusiones para, literalmente, todos los países de la tierra".

"El 50% del tráfico comercial mundial atraviesa cada día el estrecho de Taiwán", recuerda igualmente Blinken. "El 70% de los semiconductores que necesitamos para nuestros smartphones, para nuestros lavavajillas, para nuestros coches, se fabrican en Taiwán".

"Si se produjera algún tipo de crisis como consecuencia de algo que hiciera China, eso tendría efectos terriblemente perturbadores en la economía mundial, por eso los países de todo el mundo esperan que todos se comporten y actúen con responsabilidad".

"No buscamos un conflicto"

A pesar de las crecientes tensiones entre las dos superpotencias, Blinken insistió en que Washington está decidido a gestionar las relaciones con Pekín con "responsabilidad" y que no alterará la política de "una sola China", que reconoce a la República Popular China como el único gobierno legítimo del país.

"Hemos sido muy claros en que no queremos, no buscamos un conflicto. No intentamos contener a China. Al contrario, queremos preservar la paz, la estabilidad, crear oportunidades", sostiene el secretario de Estado.

"En lo que respecta a Taiwán, nuestra política ha sido coherente durante décadas. Cualquier diferencia entre China continental y Taiwán debe resolverse pacíficamente. Ninguna de las partes debe hacer nada que perturbe el statu quo, ni emprender acciones unilaterales que lo hagan".

Blinken señala que todos los países tienen relaciones "complicadas y muy consecuentes" con China y defiende una estrategia de "desvinculación" más que de disociación. Un planteamiento que también han expresado varios líderes europeos.

"Sí, estamos en competencia. No hay nada malo en la competencia, siempre que sea justa", concluye el entrevistado. "Pero queremos asegurarnos de que esa competencia no vira hacia el conflicto".