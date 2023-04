Bettel "avergonzado" ante las leyes anti-LGBT de Orbán

Viktor Orbán ha estado en la diana de la intervención del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, en el Parlamento Europeo. El luxemburgués ha lanzado un duro ataque contra las políticas y la legislación anti-LGTB que ha introducido el gobierno húngaro. Algo que le afecta de forma muy personal, Bettel es uno de los dos gobernantes abiertamente homosexuales al frente de un país de la Unión Europea.

"Me avergüenza ver que algunos de mis colegas quieren ganar votos a costa de las minorías", ha dicho Bettel, este miércoles por la mañana. "Esto ya ha ocurrido en nuestra historia", ha apuntado el politico.

La ley húngara, aprobada en junio de 2021 y denominada oficialmente Ley de Protección de la Infancia, contiene una disposición que prohíbe o restringe las representaciones de la homosexualidad y la transexualidad en los contenidos de los medios de comunicación y en el material educativo dirigido al público menor de 18 años.

La ley desencadenó una fuerte oposición política fuera de las fronteras húngaras, que se ha acabado materializando en una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presentada por la Comisión Europea y respaldada por 15 Estados miembros, entre ellos Luxemburgo o España.

"Si hay alguien en este Parlamento que piensa que uno se convierte en homosexual viendo la televisión, si hay alguien que piensa que uno se hace homosexual escuchando una canción, entonces demuestra que no ha entendido nada", ha dicho Bettel a los eurodiputados en Estrasburgo. "Lo más difícil para un homosexual es aceptarse a sí mismo", ha proseguido ante los aplausos de los eurodiputados.

"No exigimos lástima, no exigimos solidaridad, no exigimos compasión. Sólo pedimos respeto", ha apuntado Bettel. Al recordar su propia experiencia al salir del armario, Bettel ha concienciado sobre los retos a los que se enfrentan las personas LGBT en todo el mundo, incluso en países donde la homosexualidad se castiga con la muerte.

"¿Saben cuántos jóvenes se suicidan porque no pueden hablar de su propia homosexualidad?", ha dicho el primer ministro luxemburgués. "Estigmatizarlos y decirles que es culpa de la educación, la cultura y el (sector) audiovisual, va en contra de lo que es la Unión Europea y su tolerancia abierta", ha indicado Bettel.

A pesar de las crecientes críticas y del caso pendiente ante el TJUE, Budapest tiene la intención de mantenerse firme y no retirar la controvertida legislación. "Para nosotros, la cuestión de la protección de la infancia no conoce cesiones, protegeremos a nuestros niños", apuntó a principios de mes Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría.

"No se trata de una simple decisión gubernamental, ni parlamentaria, sino de la voluntad del pueblo, expresada en referéndum, y no conocemos una decisión de mayor nivel en una democracia. Por lo tanto, por supuesto, estaremos al lado de la protección de la infancia, protegiendo a los niños húngaros, independientemente de cuántos países decidan unirse a la demanda en curso contra nosotros", aseguró el político húngaro.