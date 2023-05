La Comisión Europea propone un sistema de bloqueo dinámico de enlaces para evitar la retransmisión ilegal de eventos deportivos o conciertos.

Ver un partido de fútbol a través de un enlace ilegal puede acabar pronto. La Comisión Europea ha dado primer paso para acabar con la piratería que afecta a eventos en directo como los deportes o los conciertos.

Bruselas ha puesto sobre la mesa un sistema de bloqueo dinámico de los enlaces que retransmiten ilegalmente acontecimientos en directo y anima a los Estados miembros a permitir que los organizadores de eventos puedan ser los encargados de llevarlo a cabo. "Se trata de un tema muy importante porque genera muchas pérdidas a los propietarios de los derechos. Y también es un área en la que hay que actuar muy rápidamente porque el valor está en la emisión en directo y una vez que el streaming termina el valor es mucho menor. Casi inexistente. Es un fenómeno que vemos que va en aumento y por eso adoptamos la recomendación", ha apuntado el portavoz de la Comisión Europea, Johannes Bahrke.

Pero para muchas de las empresas encargadas de retransmitir los eventos, las recomendaciones de la Comisión no son suficientes.

La propuesta presentada no es vinculante, algo que la Coalición de Contenidos en Directo cree que no ayudará en el cumplimiento de las medidas. En un comunicado publicado el pasado año aseguran que tal medida "no creará el incentivo legal necesario para que los intermediarios en línea respondan inmediatamente cuando se notifiquen contenidos ilegales en directo"..

Pero algunos eurodiputados del Partido Pirata creen que la mejor manera de reducir el streaming ilegal es conceder "un acceso legal universal y asequible a los acontecimientos deportivos".

La Comisión revisará el impacto de la recomendación en 2025.