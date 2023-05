Por euronews en español

Varios países de la UE siguen negándose a ratificar el Convenio de Estambul y la votación en el Parlamento Europeo no les obligará a hacerlo, pero aun así debería conferir a las mujeres de estos países una protección adicional.

Los eurodiputados han respaldado este miércoles que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul, un tratado contra la violencia de género. A pesar del voto en Estrasburgo, los países de la UE que no lo hayan ratificado no tendrán que hacerlo.

La UE firmó por primera vez el Convenio en 2016, pero no lo ratificó ante las objeciones de varios Estados miembros. Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2021 establece que el bloque puede ratificar el tratado sin el acuerdo de todos los países de la UE.

La ratificación por la UE del tratado del Consejo de Europa fue respaldada por el hemiciclo con 472 votos a favor, 62 en contra y 73 abstenciones.

Helena Dalli, comisaria europea de Igualdad, ha asegurado en Twitter que la votación representa "un paso histórico que envía un mensaje firme sobre la importancia de los derechos de la mujer en la UE. La violencia contra las mujeres no tiene cabida en la Unión de la Igualdad".

Łukasz Kohut (S&D, Polonia), eurodiputado de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, ha apuntado en un comunicado que "la violencia de género es el mayor problema cotidiano sin resolver en Europa".

"Una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido violencia física y/o sexual: alrededor de 62 millones de mujeres. Ya es suficiente. El Convenio de Estambul está reconocido como la herramienta más eficaz para combatir la violencia de género, ya que impone obligaciones concretas. Un paraguas jurídico europeo contra la violencia protegerá a las mujeres y las niñas en Europa, mediante la adhesión de la UE al Convenio de Estambul", ha asegurado.

Seis Estados miembros de la UE no han ratificado el Convenio: Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia. La votación en el Parlamento Europeo no les obligará a ratificar el tratado. Uno de los países que lo ratificó, Polonia, ha amenazado con retirarse. Algo que ya hizo Turquía, país que no pertenece a la Unión Europea, en el año 2021. La decisión provocó protestas en todo el país.

La eurodiputada danesa Karen Melchior (Renovar Europa) ha culpado a "la derecha, (que) lo ha estado convirtiendo en una guerra cultural en lugar de seguir la ciencia y el sentido común" de la postura de estos países ante el Convenio de Estambul.

"Se trata de poder ser quien eres, de estar protegida contra la violencia dentro de tu propia casa. Nunca hemos dicho que la violencia esté permitida siempre que ocurra dentro de la familia o que el asesinato esté permitido, siempre que ocurra dentro de la familia. Y es crucial que tratemos de recurrir a expertos y conocimientos sobre cómo combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica", ha asegurado a Euronews.

Los seis países de la UE que no se han adherido y Polonia no pueden impedir la ratificación a nivel comunitario, ya que la sentencia de la justicia europea dejó claro que sólo es necesaria una mayoría cualificada para respaldar el voto de los eurodiputados, y no la unanimidad. Y las mujeres de estos países también deberían beneficiarse de la medida.

"Ahora tenemos una buena base para que la violencia de género se considere un eurodelito. Ahora, las mujeres también pueden acudir al Tribunal de Justicia de la UE. Así que esto es realmente una base para todas las mujeres de Europa y una obligación para aquellos Estados Miembros que no han ratificado hasta ahora el Convenio de Estambul", ha pedido Evelyn Regner, eurodiputada de S&D.

La eurodiputada belga Saskia Bricmont, de Los Verdes, ha coincidido al explicar que "la Comisión (Europea) podrá abrir procedimientos de infracción si no respetan los derechos de las mujeres y también el acceso a la justicia para las víctimas y el acceso a los diferentes servicios de forma integrada".