Familiares de rehenes israelíes piden a la UE ayuda para liberarlos

Hamás sigue reteniendo a 173 rehenes desde el ataque a Israel del 7 de octubre. Algunos miembros de las familias afectadas han viajado a Bruselas para pedir a los Veintisiete que presionen a Qatar para conseguir su liberación.

Israel ha reanudado su ofensiva en la Franja de Gaza tras una pausa en las hostilidades. Durante esta tregua, que duró varios días, Hamás liberó a un centenar de rehenes, principalmente niños, mujeres y ancianos.

173 personas siguen retenidas por el movimiento islamista palestino. Algunas de las familias han viajado a Bruselas para pedir a la Unión Europea que utilice toda su influencia ante Catar para conseguir nuevas liberaciones.

Alon es uno de los israelíes secuestrados. Su hermano Yonatan perdió el contacto con él poco después de que Hamás atacara su kibutz. "A las 10 de la mañana, mi hermano menor Alon me envió un mensaje diciendo que había terroristas en su casa. Me dijo que estaba sentado tranquilamente en su habitación-refugio. Le envié un mensaje para decirle que le quería y que era fuerte. Y él me envió un icono de corazón", cuenta Yonathin.

Al principio, la familia pensó que Alon había sido asesinado por Hamás. Pero una semana después se enteraron de que había sido secuestrado y detenido en la Franja de Gaza. Sin embargo, sus familiares no tienen más detalles.

Yanit también viajó a Bruselas para exigir la liberación de su hermana Doron, de 30 años. Mientras Yanit protegía a los dos hijos pequeños de su hermana, recibió un mensaje de Doron explicándole que se había escondido debajo de una cama.

"Hablé con mi hermana enseguida, me dijo que tenía miedo; estaba sola debajo de la cama en la habitación-refugió. A las 10.20 habló con mi madre, que le contó lo asustada que estaba, que los terroristas estaban entrando en casa. La llamada se interrumpió a la mitad", explica Yanit.

Yanit no tiene información. Pero Doron necesita medicación y su familia no sabe si la Media Luna Roja ha podido proporcionarle su tratamiento.