Por Euronews

Los eurodiputados aprobaron el miércoles una resolución crítica sobre el "preocupante" declive del Estado de derecho en Grecia, señalando al primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

Un texto no vinculante detalla una serie de preocupaciones sobre el estado actual de la democracia griega, como el acoso a periodistas, las violaciones de la privacidad, las escuchas telefónicas a opositores políticos, el uso excesivo de la fuerza policial, los conflictos de intereses, la presunta corrupción, las campañas de desprestigio contra la sociedad civil y la expulsión "sistemática" de inmigrantes.

En particular, los eurodiputados piden a la Comisión Europea que evalúe si las violaciones de los derechos fundamentales son lo suficientemente graves como para merecer la revisión, y posible suspensión, de miles de millones de euros en fondos, de la Unión Europea, asignados a Grecia.

Algunas de las acusaciones, como aquello que los eurodiputados describen como la "instrumentalización" de razones de seguridad nacional para justificar el uso de programas espía, implican directamente a Kyriakos Mitsotakis, político de derechas que ocupa el cargo de primer ministro de Grecia desde 2019.

Con una mayoría de Gobierno inexpugnable, Mitsotakis se ha convertido en el blanco de intensas críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, por el retroceso democrático, que en opinión de los dirigentes de los organismos, ha empeorado bajo su mandato.

Grecia o un país en el que 'no existe' la libertad de prensa

Grecia es el país de la Unión Europea peor colocadoen la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras. Así, aparece en la lista con una pésima nota de 55,2 puntos, considerablemente peor que Hungría (62,96 puntos), Bulgaria (62,98 puntos) y Polonia (67,66 puntos).

Una de las razones de esta clasificación es el escándalo de 2022, conocido como 'Predatorgate', en el que miembros del gabinete, opositores políticos y periodistas fueron objeto de una vigilancia prolongada. El asunto expuso a Mitsotakis, que controla personalmente el Servicio Nacional de Inteligencia de Grecia, a la censura internacional. Sin embargo, no logró mermar su posición electoral.

En su resolución, los eurodiputados denuncian en profundidad el uso "ilícito" de programas espía, exigen una investigación "sin trabas" y piden cambios legislativos para invertir la tendencia.

El texto fue apoyado por una coalición de socialistas y demócratas (S&D), los liberales de Renew Europe, los Verdes y la Izquierda Unitaria, sumando 330 votos a favor y 254 en contra.

Intentos del PPE por acallar las críticas y superar el escándalo

El Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece Mitsotakis, formación de centro-derecha, intentó esquivar el reproche presentando una contrarresolución que evita los temas más controvertidos y destaca, en cambio, los avances legislativos logrados por Atenas.

"El pueblo griego no cree en esta historia. Sabemos que Grecia es una democracia. Sí, tenemos problemas, como todos los demás Estados miembros... pero nos estamos ocupando de ellos", declaró a Euronews Anna-Michelle Asimakopoulou, eurodiputada griega del PPE. "Así que, el Parlamento debería tener más cuidado cuando da voces de alarma sobre cuestiones relacionadas con el Estado de derecho", añadió.

La presión del PPE para defender a uno de sus representantes más destacados se quedó corta, ya que los progresistas cerraron filas para respaldar la versión crítica de la resolución.

Sophie in 't Veld, eurodiputada liberal holandesa, acusó a los líderes de la UE de aplicar un doble rasero que, por un lado, protege a Mitsotakis y a la italiana Giorgia Meloni, y por otro, ataca al húngaro Viktor Orbán.

"Si eres un buen chico o una buena chica, como Mitsotakis, Meloni u otros, te dejan en paz. Entonces, puedes hacer lo que quieras en 'casa'. Puedes atacar y socavar el Estado de derecho, tanto como quieras. La Comisión Europea, el Consejo Europeo, no dirán nada", declaró Sophie in 't Veld a Euronews. "Si eres un alborotador como Orbán, se volverán mucho más críticos, y entonces, ya no lo tolerarán", concluyó.