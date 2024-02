Lituania: las cicatrices de la ocupación soviética

Por Euronews

Euronews entrevistó en Ucrania al comisario de la UE y exministro lituano, Virginijus Sinkevičius.

PUBLICIDAD

Lituania, el primero de los tres países bálticos en declarar su independencia de la Unión Soviética en 1990, es uno de los mayores donantes per cápita de ayuda financiera militar a Ucrania.

El comisario de la UE y exministro lituano**, Virginijus Sinkevičius**, dice que los horrores de vivir bajo el dominio soviético todavía están en la memoria de los lituanos.

Euronews habló con él recientemente en Ucrania, donde se reunió con el presidente Zelenski.

"Limpieza étnica"

"En primer lugar, se trata de nuestra historia, cuando cientos de miles, si eras una familia de maestros o una gran granja, lo más probable es que te enviaran a Siberia, donde la mayoría de la gente nunca regresó, nunca regresaron", le contó a Euronews.

"No ha cambiado tanto: tantos niños secuestrados, tantas familias que han tenido que pasar por campos en Rusia, etc. Entonces, esta limpieza étnica, (que es) lo que están haciendo no ha cambiado, esta ambición imperial (...) Lituania todavía lo recuerda, por supuesto, es parte de nuestra trágica historia".

Parte de la llamada de atención para Europa, dice el político lituano, es cómo evitar una mayor complacencia cuando se trata de cuestiones de seguridad.

"Para el mundo occidental, es extremadamente importante asegurarnos de que tenemos un plan para apoyar a Ucrania, porque ahora esta toma de decisiones, cuando es tan larga y tenemos que luchar por cada decisión, envía una señal muy positiva a Moscú en primer lugar, y muy negativa hacia Ucrania":