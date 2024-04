La Unión Europea "iniciará los trabajos necesarios" para imponer a Irán sanciones más severas tras el ataque aéreo del sábado contra Israel, según ha declarado el jefe de la diplomacia del bloque.

En su intervención tras una reunión virtual de emergencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE celebrada este martes, Josep Borrell dijo que pediría a sus servicios que estudiaran la posibilidad de ampliar las actuales sanciones de la UE contra la tecnología iraní de aviones no tripulados.

El actual régimen de sanciones -establecido en julio de 2023 para castigar a Irán por ayudar a la maquinaria bélica de Putin con aviones no tripulados o drones- se extendería para incluir los misiles y abarcar también a los aliados de Irán en la región.

Asimismo, el bloque sopesaría la posibilidad de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas, aunque subrayó que tal medida sería difícil, ya que la rama militar aún no ha sido asociada a ningún acto terrorista en ninguno de los Estados miembros de la UE.

La ampliación de las sanciones fue planteada por "algunos Estados miembros" durante la reunión, dijo Borrell, pero se abstuvo de confirmar en qué capitales. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, y el austriaco Alexander Schallenberg ya habían pedido esta medida el martes.

Los ministros de Exteriores de la UE se apresuraron a evitar una nueva escalada del conflicto en Oriente Próximo y pidieron contención a todas las partes. Hasta ahora, los países de la UE han reafirmado su compromiso con la seguridad de Israel, al tiempo que han instado al gobierno de Netanyahu a actuar con cautela para evitar que el conflicto desemboque en una guerra total.

"La región está al borde del abismo (...) y tenemos que alejarnos de él", dijo Borrell, añadiendo que un paso mal calculado en un ajuste de cuentas entre Israel e Irán podría llevar a una guerra que "nadie quiere".

Podrían "ampliarse" las sanciones contra los drones iraníes

La Unión Europea ya tiene en vigor una serie de sanciones contra el régimen iraní, que incluyen restricciones comerciales, prohibición de viajar y congelación de activos.

Algunas de estas sanciones se han impuesto en respuesta a las violaciones de los derechos humanos cometidas por Teherán -incluida la muerte de Mahsa Amini en 2022 a manos de la policía iraní de moralidad- y la consiguiente represión draconiana de los manifestantes.

Más recientemente, el bloque estableció un nuevo régimen para prohibir la exportación a la UE de componentes críticos utilizados para fabricar drones mortíferos, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados (UAV), que luego se venden a Moscú para aumentar sus esfuerzos bélicos en Ucrania.

Esos vehículos también se utilizaron el sábado cuando Teherán lanzó unos 300 drones y misiles balísticos y de crucero hacia Israel, en su primer ataque directo contra territorio israelí. El ataque fue una respuesta al reciente ataque aéreo israelí contra un edificio diplomático iraní en Damasco, la capital siria, en el que murieron siete miembros de su Guardia Revolucionaria, entre ellos dos altos mandos. Ese ataque también fue condenado por Borrell en nombre de la UE.

Pide más medidas restrictivas

Borrell dijo que las sanciones del bloque contra los drones iraníes podrían ampliarse en "dos direcciones". En primer lugar, se incluirían los misiles además de los aviones no tripulados, a pesar de que no hay pruebas actuales que sugieran que Teherán esté suministrando a Moscú proyectiles de guerra utilizados en su guerra no provocada contra Ucrania. En segundo lugar, se ampliaría la dimensión regional para evitar ataques de aliados iraníes como los Hutíes en Yemen, Hezbolá en Líbano y el régimen sirio.

Anteriormente, el martes, el ministro de Exteriores de Israel escribió a 32 de sus homólogos occidentales -incluidos los 27 ministros de Exteriores de la UE- instándoles a imponer sanciones más amplias al programa de misiles de Irán y a incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas.

"Hay que detener a Irán ahora, antes de que sea demasiado tarde", dijoel ministro Israel Katz en la plataforma de medios sociales X, describiendo su iniciativa como una "ofensiva diplomática contra Irán".

Borrell dijo que, aunque sus servicios podrían considerar incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, la UE exige una "decisión de una autoridad nacional relacionada con un caso de actividades terroristas" para poder hacerlo.

"Pediré a los servicios jurídicos del Servicio (Europeo) de Acción Exterior que vuelvan a estudiar esto y vean si hay algún caso en el que podamos basar esta propuesta, pero de momento no lo tenemos", explicó.

Otra posible herramienta para presionar a Irán podría ser la reimposición de las sanciones a Irán por sus actividades nucleares. El acuerdo nuclear iraní de 2015, por el que Irán desmanteló gran parte de su programa nuclear a cambio de una exención occidental de sanciones por valor de miles de millones de euros, incluye una cláusula negociada por EE.UU. para "volver a imponer" sanciones si se sospecha que Irán viola el acuerdo.

Estados Unidos intentó volver a imponer sanciones en 2020, pero otros firmantes -entre ellos Francia y Alemania- se lo impidieron, alegando que no era posible, dado que la administración Trump se había retirado del acuerdo nuclear en 2018.

Pero, en declaraciones a 'Euronews', Sven Biscop, del Instituto Egmont, sugirió el lunes que cualquier endurecimiento de las sanciones de la UE haría poco para presionar a Irán: "Irán está ahora casi totalmente aislado de Occidente. Así que poco podría aportar otra ronda de sanciones de la UE contra Irán", afirmó Biscop.

Los líderes de la UE se reunirán este miércoles en Bruselas para celebrar una cumbre de dos días en la que la frágil situación en Oriente Próximo dominará los debates.