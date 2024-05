Las prioridades electorales de la UE dominan la Conferencia sobre el Estado de la Unión

Expertos de todo el mundo se reunieron en Florencia en la 14ª edición de la Conferencia sobre el Estado de la Unión para debatir las prioridades de la próxima legislatura europea.

PUBLICIDAD

A medida que se acercan las próximas elecciones europeas, el debate sobre las cuestiones más urgentes a las que se enfrenta el bloque es cada vez más crucial. Las políticas económicas, así como las transiciones digital y ecológica, encabezaron el orden del día de la 14ª edición de la Conferencia sobre el Estado de la Unión.

Ponentes de todo el mundo acudieron a la ciudad italiana de Florencia para participar en este evento de dos días en el que se reflexionó sobre lo conseguido hasta ahora y en qué debe centrarse Europa en la próxima legislatura.

Necesidad de una visión común

"Muchos de estos paneles se ocupan de cuestiones técnicas, pero lo que les une es que debe haber una cierta visión para el futuro de Europa. Una visión que pueda unir a los europeos, porque si los europeos no están unidos. Si no son capaces de generar la energía necesaria para afrontar estos retos, ninguna solución técnica será suficiente", declaró a Euronews, Erik Jones, director del Centro Robert Schuman.

La necesidad de una defensa europea y el futuro de la ampliación son algunas de las cuestiones desencadenadas por el nuevo orden geopolítico provocado por la guerra de Ucrania. Sin embargo, para algunos altos cargos, las elecciones de la UE versarán sobre la defensa de los valores y las democracias europeas y la lucha contra la desinformación.

"El espionaje, la desinformación, la IA, el abuso, etc. apuntan a nuestra confianza y buscan disminuir la confianza de la gente en los sistemas democráticos y eso es peligroso, así que espero que no saquemos lecciones dramáticamente malas de estas elecciones", dijo Vera Jourová, Vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia: "Pero aunque no sea así y aunque todo salga más o menos bien, sólo que es inevitable cierta manipulación, tendremos que hacer más en el futuro porque la confianza es el valor más valioso que tenemos".

_______________________________

Para saber más puede ver el informe completo en el reproductor de vídeo de arriba.