

Según encuestas recientes, entre el 14% y el 22% de los menores de 30 años votarían al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania en las próximas elecciones europeas. Pero, ¿quiénes son estos votantes potenciales?

En un evento de la campaña electoral europea de Alternativa para Alemania (AfD) en Berlín, dos de los candidatos del partido de extrema derecha, el Dr. Alexander Sell y Mary Khan-Holoch, hablaron del orgullo nacional y de cómo la AfD espera hacer que los alemanes vuelvan a sentirse orgullosos de ser alemanes.

El público estaba compuesto en su mayoría por jubilados. Sin embargo, también había bastantes jóvenes.

La propia Khan-Holoch tiene 30 años, y no dudó en responder a la pregunta de qué hace a la AfD atractiva para los votantes primerizos y jóvenes. "Los alemanes sienten miedo de convertirse en extraños en su propio país", dijo Khan-Holoch a 'Euronews'.

"Especialmente nuestros jóvenes se enfrentan a esto a diario, ya sea en piscinas públicas o en grandes ciudades. Tenemos muchos colegios en los que ya no se habla alemán en los patios", añadió Khan-Holoch, que cree que la política de la excanciller Angela Merkel de abrir las fronteras en 2015 para permitir la entrada de refugiados de Siria en un contexto de guerra es lo que atrae a los jóvenes votantes. También está el sentimiento de orgullo nacional, algo que AfD sabe cómo despertar. "Yo les digo a los jóvenes: estad orgullosos de ser alemanes", afirma.

Una sociedad multicultural "fracasada"

Gran parte de los discursos de Khan-Holoch y Sell debaten sobre la vergüenza histórica de ser alemán, remontándose al oscuro capítulo nazi de la Segunda Guerra Mundial. Las nuevas generaciones desean cada vez más distanciarse de aquello.

Aunque ambos subrayan que están a favor de la inmigración basada en casos individuales y no de la inmigración masiva, afirman que la "inclusividad" de Alemania ha llevado a que se celebren marchas a favor del Califato islámico, como la que tuvo lugar en Hamburgo a finales de abril. "Elconcepto de sociedad multicultural ha fracasado" es una de las líneas maestras del partido.

A su vez, Khan-Holoch y Sell dicen que quieren una mayor integración y mejorar el entorno escolar de los jóvenes. También señalan con el dedo iniciativas como los cursos de alemán para extranjeros, a menudo muy cortos.

Según el Gobierno alemán, unas 275.000 personas hicieron un curso de alemán como parte del curso de integración en 2023. Ese mismo año, alrededor de 81.000 abandonaron los cursos, en su mayoría por inactividad, sumando en torno a un tercio los que tuvieron que dejarlo por diversos motivos, como haber alcanzado ya el nivel B1 exigido.

Protesta contra el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en enero de 2024 Ebrahim Noroozi/AP

Muchos han criticado a la AfD por no ser suficientemente integradora, o más bien, excluyente hasta el punto de ser "sospechosa de extremismo", como la califica la justicia alemana desde 2021.

La AfD ha enmascarado algunas de ellas detrás de temas más amplios, como que la tasa de natalidad de Alemania está disminuyendo. Algunos políticos de AfD, entre ellos su candidato a liderar la UE, Maximilian Krah, que ha protagonizado varios escándalos recientes, afirman que los extranjeros que emigran a Alemania no cuidarán del envejecimiento de la población alemana, abogando en su lugar por unidades familiares más tradicionales y más nacimientos de alemanes étnicos.

Esto dista mucho de ser un mero debate político. La AfD saltó a los titulares en enero cuando se supo que sus miembros habían mantenido reuniones secretas con figuras de la extrema derecha alemana y austriaca, entre ellas el líder neonazi del movimiento identitario Martin Sellner, para debatir un plan de "emigración forzosa", según el cual cientos de miles de personas, incluidos ciudadanos alemanes naturalizados, serían deportados al extranjero.

Aunque AfD se distanció de la historia, la noticia desencadenó protestas masivas contra el partido en toda Alemania, pidiendo su ilegalización. Al final, el escándalo contribuyó a la expulsión de AfD del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia del Parlamento Europeo a principios de este mes.

Una "visión distorsionada de la izquierda" frente a un "futuro habitable"

No se trata solo de la inmigración. La insistencia del partido en los valores familiares se traduce a menudo en un ferviente respaldo a los roles de género tradicionales y en la oposición a lo que denominan "sexualismo", que según sus críticos discrimina a la comunidad LGBTQ+ y obstaculiza derechos humanos básicos.

Khan-Holoch discrepa. "No dejes que una visión distorsionada de izquierdas te quite tu identidad de género", afirmó."Nadie tiene problemas si alguien dice que nació en el cuerpo equivocado y se somete a un cambio de sexo, entonces su nombre e identidad también se cambiarán en su pasaporte", añade Khan-Holoch. "Lo que escucho repetidamente de los jóvenes cuando estoy en las escuelas es toda esta comunidad LGBTQ+, que ya no se te permite criticar las cosas sin ser etiquetado inmediatamente como un extremista de derechas".

"O si dices que un hombre vestido de mujer sigue siendo un hombre, inmediatamente tienes que oír: 'Oh, tú sólo eres un nazi', que se ha convertido en algo tan común en nuestra sociedad". Algunas de estas ideas parecen resonar en un número sorprendente de personas. En el acto de la AfD, preguntamos a Jan Streeck, de 26 años, por qué le atrae la AfD.

Cartel de AfD en Turingia que dice "No hay lugar para hogares de asilo" Liv Stroud

"Queremos un futuro habitable para Europa y Alemania. Y creo que esta es la razón principal por la que los jóvenes se están involucrando con la AfD y por la que estamos ganando cada vez más votantes jóvenes, como podemos ver en las encuestas", dijo Streeck a 'Euronews'.

"Tenemos un 22% en las encuestas actuales entre los que votan por primera vez, y somos claramente el partido más fuerte allí, lo que nos hace sentir muy orgullosos", dijo.

Streeck es vicepresidente estatal de Alternativa Joven (JA) Berlín, la rama juvenil de AfD. "Decimos que en una democracia debe ser posible formar una oposición, crear un partido y abogar democráticamente por el cambio en este país. Y eso es lo que estamos haciendo", añade.

¿Cómo se afrontan los problemas en la vida real?

Pero, ¿cómo se puede poner esto aún más en perspectiva?

"Más de la mitad de los jóvenes se sienten muy estresados mentalmente. Una cuarta parte de los jóvenes se sienten muy solos", explica a 'Euronews' el profesor Joachim Bauer, psicoterapeuta e investigador del cerebro, quien añade que lo observa a diario en su consulta, especialmente con jóvenes deprimidos y solitarios debido a su intenso uso de las redes sociales y los videojuegos.

El Dr. Bauer señaló que la AfD intenta dar la impresión de que si las sociedades reducen la inmigración o vuelven a hacer alarde de su orgullo nacional, todos los problemas se resolverían. "Pero no es así. Nuestro mundo es demasiado complejo. Lo que los jóvenes necesitan para enfrentarse a la vida y seguir adelante es sobre todo un entorno personal de unas pocas personas con las que puedan intercambiar ideas, donde puedan discutir sus preocupaciones y hablar de cómo enfocar la vida juntos", dijo el Dr. Bauer.

"Tenemos inflación, tenemos subida de precios. Muchas personas tienen preocupaciones económicas, les preocupa no poder pagar su vivienda. A mucha gente le preocupa la educación. Nuestras escuelas no están suficientemente bien equipadas. Así que tenemos muchos, muchos problemas. Los partidos radicales de derechas no ofrecen una solución cuando se les mira de cerca", explicó.

El Dr. Bauer sugirió una serie de medidas, entre ellas la mejora de la enseñanza y de las redes de apoyo en las escuelas, destacadas por un año social (pero no un año militar obligatorio), que podrían ayudar a proporcionar comunidades a los jóvenes que se sienten solos y "aumentar la estabilidad psicológica", además de ayudar a integrar a los extranjeros, según él.

Sin embargo, todavía hay que hacer frente a un mundo cada vez más online que promueve el lenguaje extremista y está repleto de discursos de odio y violencia, ya que sigue siendo una de las principales razones del aumento del apoyo de los más jóvenes a partidos populistas como la AfD.

"Tenemos que alejarnos de eso y volver al mundo analógico. Eso nos mantiene mentalmente sanos. Y así tampoco somos tan susceptibles a los partidos radicales", concluye.